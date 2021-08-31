https://ria.ru/20210831/koronavirus-1747956185.html

В России за сутки умерли 795 пациентов с коронавирусом

В России за сутки умерли 795 пациентов с коронавирусом - РИА Новости, 31.08.2021

В России за сутки умерли 795 пациентов с коронавирусом

За сутки в РФ подтверждено 795 смертей с COVID-19, за все время с начала пандемии - 183 224, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T11:34

2021-08-31T11:34

2021-08-31T11:34

распространение коронавируса

общество

краснодарский край

свердловская область

москва

здоровье - общество

коронавирусы

россия

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. За сутки в РФ подтверждено 795 смертей с COVID-19, за все время с начала пандемии - 183 224, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 795 смертей... За весь период по России умерло 183 224 человека", - говорится в сообщении.В частности, в Москве зафиксировано 44 летальных случаев, в Краснодарском крае - 33, в Свердловской области - 32.

краснодарский край

свердловская область

москва

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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