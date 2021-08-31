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В России за сутки умерли 795 пациентов с коронавирусом
В России за сутки умерли 795 пациентов с коронавирусом - РИА Новости, 31.08.2021
В России за сутки умерли 795 пациентов с коронавирусом
За сутки в РФ подтверждено 795 смертей с COVID-19, за все время с начала пандемии - 183 224, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T11:34
2021-08-31T11:34
2021-08-31T11:34
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свердловская область
москва
здоровье - общество
коронавирусы
россия
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. За сутки в РФ подтверждено 795 смертей с COVID-19, за все время с начала пандемии - 183 224, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 795 смертей... За весь период по России умерло 183 224 человека", - говорится в сообщении.В частности, в Москве зафиксировано 44 летальных случаев, в Краснодарском крае - 33, в Свердловской области - 32.
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В России за сутки умерли 795 пациентов с коронавирусом
Оперштаб: за сутки в России подтверждено 795 смертей с COVID-19