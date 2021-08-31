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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210831/koronavirus-1747956185.html
В России за сутки умерли 795 пациентов с коронавирусом
В России за сутки умерли 795 пациентов с коронавирусом - РИА Новости, 31.08.2021
В России за сутки умерли 795 пациентов с коронавирусом
За сутки в РФ подтверждено 795 смертей с COVID-19, за все время с начала пандемии - 183 224, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T11:34
2021-08-31T11:34
распространение коронавируса
общество
краснодарский край
свердловская область
москва
здоровье - общество
коронавирусы
россия
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. За сутки в РФ подтверждено 795 смертей с COVID-19, за все время с начала пандемии - 183 224, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 795 смертей... За весь период по России умерло 183 224 человека", - говорится в сообщении.В частности, в Москве зафиксировано 44 летальных случаев, в Краснодарском крае - 33,&nbsp; в Свердловской области - 32.
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общество, краснодарский край, свердловская область, москва, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:34 31.08.2021
 
В России за сутки умерли 795 пациентов с коронавирусом

Оперштаб: за сутки в России подтверждено 795 смертей с COVID-19

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице No 52 в Москве
Медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице No 52 в Москве - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. За сутки в РФ подтверждено 795 смертей с COVID-19, за все время с начала пандемии - 183 224, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За последние сутки подтверждено 795 смертей... За весь период по России умерло 183 224 человека", - говорится в сообщении.
В частности, в Москве зафиксировано 44 летальных случаев, в Краснодарском крае - 33,  в Свердловской области - 32.
 
Распространение коронавирусаОбществоКраснодарский крайСвердловская областьМоскваЗдоровье - ОбществоКоронавирусыРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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