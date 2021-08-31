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Распространение коронавируса
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В России выявили 17 813 новых случаев заражения коронавирусом
В России выявили 17 813 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 31.08.2021
В России выявили 17 813 новых случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки в России зарегистрировали 17 813 случаев COVID-19 — это минимум с конца июня, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T11:33
2021-08-31T12:39
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здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. За минувшие сутки в России зарегистрировали 17 813 случаев COVID-19 — это минимум с конца июня, следует из данных оперативного штаба.Накануне сообщалось о 18 325 инфицированных. Темп прироста составляет 0,26 процента, у 7,7 процента нет симптомов. Умерли 795 человек, выписались 18 624.Больше всего новых пациентов в Москве — 1162 (накануне было 1424), Подмосковье — 758 и Свердловской области — 516; меньше всего в Ненецком автономном округе — 14, на Алтае — девять, на Чукотке — три.За время пандемии в России заразились коронавирусом 6 918 965 человек, из них 183 224 скончались, 6 181 054 вылечились.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается около 216,3 миллиона заболевших, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 217 миллионов. Четыре с половиной миллиона человек спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии и Бразилии. Россия занимает в этом списке четвертое место.
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:33 31.08.2021 (обновлено: 12:39 31.08.2021)
 
В России выявили 17 813 новых случаев заражения коронавирусом

Оперштаб: в России выявили 17 813 новых случаев заражения коронавирусом

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкБригада скорой медицинской помощи в карантинном центре в Коммунарке
Бригада скорой медицинской помощи в карантинном центре в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. За минувшие сутки в России зарегистрировали 17 813 случаев COVID-19 — это минимум с конца июня, следует из данных оперативного штаба.
Накануне сообщалось о 18 325 инфицированных. Темп прироста составляет 0,26 процента, у 7,7 процента нет симптомов. Умерли 795 человек, выписались 18 624.
Больше всего новых пациентов в Москве — 1162 (накануне было 1424), Подмосковье — 758 и Свердловской области — 516; меньше всего в Ненецком автономном округе — 14, на Алтае — девять, на Чукотке — три.
За время пандемии в России заразились коронавирусом 6 918 965 человек, из них 183 224 скончались, 6 181 054 вылечились.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается около 216,3 миллиона заболевших, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 217 миллионов. Четыре с половиной миллиона человек спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии и Бразилии. Россия занимает в этом списке четвертое место.
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