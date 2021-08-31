https://ria.ru/20210831/koronavirus-1747955552.html

В России выявили 17 813 новых случаев заражения коронавирусом

В России выявили 17 813 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 31.08.2021

В России выявили 17 813 новых случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в России зарегистрировали 17 813 случаев COVID-19 — это минимум с конца июня, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T11:33

2021-08-31T11:33

2021-08-31T12:39

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582667619_486:213:2753:1488_1920x0_80_0_0_170cd816e389d44f240cc4dbedad35c7.jpg

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. За минувшие сутки в России зарегистрировали 17 813 случаев COVID-19 — это минимум с конца июня, следует из данных оперативного штаба.Накануне сообщалось о 18 325 инфицированных. Темп прироста составляет 0,26 процента, у 7,7 процента нет симптомов. Умерли 795 человек, выписались 18 624.Больше всего новых пациентов в Москве — 1162 (накануне было 1424), Подмосковье — 758 и Свердловской области — 516; меньше всего в Ненецком автономном округе — 14, на Алтае — девять, на Чукотке — три.За время пандемии в России заразились коронавирусом 6 918 965 человек, из них 183 224 скончались, 6 181 054 вылечились.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается около 216,3 миллиона заболевших, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 217 миллионов. Четыре с половиной миллиона человек спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии и Бразилии. Россия занимает в этом списке четвертое место.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии