https://ria.ru/20210831/koronavirus-1747948665.html

Как традиционная медицина помогает китайцам бороться с коронавирусом

Как традиционная медицина помогает китайцам бороться с коронавирусом - РИА Новости, 31.08.2021

Как традиционная медицина помогает китайцам бороться с коронавирусом

Традиционная китайская медицина (ТКМ) существует на протяжении веков, и сегодня она не теряет популярности. Тысячелетние практики применяют при лечении... РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T11:03

2021-08-31T11:03

2021-08-31T19:03

россия-китай: главное

медицина

китай

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МОСКВА, 31 авг — Проект "Россия — Китай: главное". Традиционная китайская медицина (ТКМ) существует на протяжении веков, и сегодня она не теряет популярности. Тысячелетние практики применяют при лечении различных заболеваний, в том числе коронавирусной инфекции. В чем ее секрет и как Пекин намерен продвигать свои врачебные практики — в материале проекта "Россия — Китай: главное".Традиции против вирусаПередающаяся их поколения в поколение медицина — одно из главных достояний китайской цивилизации. Ее методы остаются актуальными и по сей день.Власти хотят возродить традиции. Среди шагов, запланированных с 2021-го по 2025 год, — создание специализированных центров, распространение знаний и внедрение новых технологий в устоявшиеся методики. Учителей начальных и средних школ также обучат основам ТКМ.Такой интерес возник не внезапно. Решение приняли после того, как "народные" методы использовали в борьбе с COVID-19. Так, в августе 2021-го в больнице ТКМ в Чжанцзяцзе (провинция Хунань) ежедневно производилось более 12 тысяч доз отваров, чтобы помочь контролировать недавний всплеск заболевания. Традиционную медицину китайские врачи применяли с самого начала пандемии в Ухане.Китайские граждане за рубежом тоже участвовали в продвижении ТКМ во время пандемии. Более сотни практиков в европейских странах инициировали волонтерское движение и проводили бесплатные консультации для соотечественников.Протоколы диагностики и лечения также перевели на португальский язык, вдобавок для местных жителей создали онлайн-платформу, через которую они могли получить бесплатные консультации.Древнее искусствоИстоки китайской медицины можно проследить в далеком прошлом. Мифический изобретатель искусства врачевания Шэньнун, по преданию, жил около пяти тысяч лет назад. Он попробовал сотни сортов диких трав и научился использовать их в качестве лекарств.Однако это легенда. Официально же традиционная китайская медицина впервые упоминается в "Трактате Желтого императора о внутреннем", который был написан 2,5 тысячи лет назад. Рецептура включала до десяти тысяч ингредиентов, 90 процентов из которых были получены из трав, а десять процентов — из продуктов животного происхождения и минералов. Сегодня практики регулярно используют около 300 ингредиентов, а любая рецептура требует в среднем от четырех до восьми компонентов.Согласно ТКМ, состояние здоровья пациента отражает взаимодействие в его теле пяти элементов природы: дерева, огня, земли, металла и воды. Цель доктора в том, чтобы лечить каждого больного в соответствии с его индивидуальными особенностями. Еще одна неотъемлемая концепция — даосская идея о балансе Инь и Ян — темного и светлого, женского и мужского, влажного и сухого. Китайская медицина использовала Инь и Ян, чтобы проиллюстрировать связь между органами человеческого тела, живыми существами и природой. Считалось, что такое равновесие служило основой для поддержания нормальной жизнедеятельности человека. Если же баланс нарушался, возникало недомогание.Китайцы считают традиционную китайскую медицину более эффективной для профилактики хронических заболеваний, а западная медицина в их представлении лучше помогает при обострениях и серьезных заболеваниях. При этом в больнице пациентам могут выписать и западный препарат, и сборы трав в дополнение. Еще одно важное различие между традиционной китайской медициной и западной заключается в том, что до недавнего времени ТКМ для доказательства эффективности полагалась лишь на опыт пациентов, а не на клинические испытания.На Западе традиционную китайскую медицину скорее принято считать нетрадиционной. Многие не воспринимают ее всерьез, а если и практикуют, то считают это экзотикой. Однако в эпоху глобализации, когда культурный обмен между странами становится все более всепроникающим и эффективным, у ТКМ есть все шансы стать традиционной и для западных пациентов.

https://ria.ru/20210820/kitay-1746508621.html

https://ria.ru/20210812/prodolzhitelnost-1745479061.html

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

медицина, китай