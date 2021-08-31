https://ria.ru/20210831/koronavirus-1747948665.html
Как традиционная медицина помогает китайцам бороться с коронавирусом
Как традиционная медицина помогает китайцам бороться с коронавирусом - РИА Новости, 31.08.2021
Как традиционная медицина помогает китайцам бороться с коронавирусом
Традиционная китайская медицина (ТКМ) существует на протяжении веков, и сегодня она не теряет популярности. Тысячелетние практики применяют при лечении... РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T11:03
2021-08-31T11:03
2021-08-31T19:03
россия-китай: главное
медицина
китай
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МОСКВА, 31 авг — Проект "Россия — Китай: главное". Традиционная китайская медицина (ТКМ) существует на протяжении веков, и сегодня она не теряет популярности. Тысячелетние практики применяют при лечении различных заболеваний, в том числе коронавирусной инфекции. В чем ее секрет и как Пекин намерен продвигать свои врачебные практики — в материале проекта "Россия — Китай: главное".Традиции против вирусаПередающаяся их поколения в поколение медицина — одно из главных достояний китайской цивилизации. Ее методы остаются актуальными и по сей день.Власти хотят возродить традиции. Среди шагов, запланированных с 2021-го по 2025 год, — создание специализированных центров, распространение знаний и внедрение новых технологий в устоявшиеся методики. Учителей начальных и средних школ также обучат основам ТКМ.Такой интерес возник не внезапно. Решение приняли после того, как "народные" методы использовали в борьбе с COVID-19. Так, в августе 2021-го в больнице ТКМ в Чжанцзяцзе (провинция Хунань) ежедневно производилось более 12 тысяч доз отваров, чтобы помочь контролировать недавний всплеск заболевания. Традиционную медицину китайские врачи применяли с самого начала пандемии в Ухане.Китайские граждане за рубежом тоже участвовали в продвижении ТКМ во время пандемии. Более сотни практиков в европейских странах инициировали волонтерское движение и проводили бесплатные консультации для соотечественников.Протоколы диагностики и лечения также перевели на португальский язык, вдобавок для местных жителей создали онлайн-платформу, через которую они могли получить бесплатные консультации.Древнее искусствоИстоки китайской медицины можно проследить в далеком прошлом. Мифический изобретатель искусства врачевания Шэньнун, по преданию, жил около пяти тысяч лет назад. Он попробовал сотни сортов диких трав и научился использовать их в качестве лекарств.Однако это легенда. Официально же традиционная китайская медицина впервые упоминается в "Трактате Желтого императора о внутреннем", который был написан 2,5 тысячи лет назад. Рецептура включала до десяти тысяч ингредиентов, 90 процентов из которых были получены из трав, а десять процентов — из продуктов животного происхождения и минералов. Сегодня практики регулярно используют около 300 ингредиентов, а любая рецептура требует в среднем от четырех до восьми компонентов.Согласно ТКМ, состояние здоровья пациента отражает взаимодействие в его теле пяти элементов природы: дерева, огня, земли, металла и воды. Цель доктора в том, чтобы лечить каждого больного в соответствии с его индивидуальными особенностями. Еще одна неотъемлемая концепция — даосская идея о балансе Инь и Ян — темного и светлого, женского и мужского, влажного и сухого. Китайская медицина использовала Инь и Ян, чтобы проиллюстрировать связь между органами человеческого тела, живыми существами и природой. Считалось, что такое равновесие служило основой для поддержания нормальной жизнедеятельности человека. Если же баланс нарушался, возникало недомогание.Китайцы считают традиционную китайскую медицину более эффективной для профилактики хронических заболеваний, а западная медицина в их представлении лучше помогает при обострениях и серьезных заболеваниях. При этом в больнице пациентам могут выписать и западный препарат, и сборы трав в дополнение. Еще одно важное различие между традиционной китайской медициной и западной заключается в том, что до недавнего времени ТКМ для доказательства эффективности полагалась лишь на опыт пациентов, а не на клинические испытания.На Западе традиционную китайскую медицину скорее принято считать нетрадиционной. Многие не воспринимают ее всерьез, а если и практикуют, то считают это экзотикой. Однако в эпоху глобализации, когда культурный обмен между странами становится все более всепроникающим и эффективным, у ТКМ есть все шансы стать традиционной и для западных пациентов.
https://ria.ru/20210820/kitay-1746508621.html
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медицина, китай
МОСКВА, 31 авг — Проект "Россия — Китай: главное"
. Традиционная китайская медицина (ТКМ) существует на протяжении веков, и сегодня она не теряет популярности. Тысячелетние практики применяют при лечении различных заболеваний, в том числе коронавирусной инфекции. В чем ее секрет и как Пекин намерен продвигать свои врачебные практики — в материале проекта "Россия — Китай: главное".
Традиции против вируса
Передающаяся их поколения в поколение медицина — одно из главных достояний китайской цивилизации. Ее методы остаются актуальными и по сей день.
Власти хотят возродить традиции. Среди шагов, запланированных с 2021-го по 2025 год, — создание специализированных центров, распространение знаний и внедрение новых технологий в устоявшиеся методики. Учителей начальных и средних школ также обучат основам ТКМ.
Такой интерес возник не внезапно. Решение приняли после того, как "народные" методы использовали в борьбе с COVID-19. Так, в августе 2021-го в больнице ТКМ в Чжанцзяцзе (провинция Хунань) ежедневно производилось более 12 тысяч доз отваров, чтобы помочь контролировать недавний всплеск заболевания. Традиционную медицину китайские врачи применяли с самого начала пандемии в Ухане.
Китайские граждане за рубежом тоже участвовали в продвижении ТКМ во время пандемии. Более сотни практиков в европейских странах инициировали волонтерское движение и проводили бесплатные консультации для соотечественников.
"Институт Конфуция быстро отреагировал. Учреждение с 2017 года предлагает ТКМ в качестве курса по выбору для студентов медицинских наук. В апреле 2020 года наш партнер, Китайский медицинский университет Чжэцзяна, пожертвовал нам большую партию лекарств, в том числе пакетики травяного чая и концентрированные травяные гранулы. Это очень обрадовало китайское сообщество в Португалии и наших сотрудников", — рассказывала президент Института Конфуция при Университете Коимбры в Португалии Чжоу Мяо.
Протоколы диагностики и лечения также перевели на португальский язык, вдобавок для местных жителей создали онлайн-платформу, через которую они могли получить бесплатные консультации.
Древнее искусство
Истоки китайской медицины можно проследить в далеком прошлом. Мифический изобретатель искусства врачевания Шэньнун, по преданию, жил около пяти тысяч лет назад. Он попробовал сотни сортов диких трав и научился использовать их в качестве лекарств.
Однако это легенда. Официально же традиционная китайская медицина впервые упоминается в "Трактате Желтого императора о внутреннем", который был написан 2,5 тысячи лет назад. Рецептура включала до десяти тысяч ингредиентов, 90 процентов из которых были получены из трав, а десять процентов — из продуктов животного происхождения и минералов. Сегодня практики регулярно используют около 300 ингредиентов, а любая рецептура требует в среднем от четырех до восьми компонентов.
Согласно ТКМ, состояние здоровья пациента отражает взаимодействие в его теле пяти элементов природы: дерева, огня, земли, металла и воды. Цель доктора в том, чтобы лечить каждого больного в соответствии с его индивидуальными особенностями. Еще одна неотъемлемая концепция — даосская идея о балансе Инь и Ян — темного и светлого, женского и мужского, влажного и сухого. Китайская медицина использовала Инь и Ян, чтобы проиллюстрировать связь между органами человеческого тела, живыми существами и природой. Считалось, что такое равновесие служило основой для поддержания нормальной жизнедеятельности человека. Если же баланс нарушался, возникало недомогание.
Китайцы считают традиционную китайскую медицину более эффективной для профилактики хронических заболеваний, а западная медицина в их представлении лучше помогает при обострениях и серьезных заболеваниях. При этом в больнице пациентам могут выписать и западный препарат, и сборы трав в дополнение. Еще одно важное различие между традиционной китайской медициной и западной заключается в том, что до недавнего времени ТКМ для доказательства эффективности полагалась лишь на опыт пациентов, а не на клинические испытания.
На Западе традиционную китайскую медицину скорее принято считать нетрадиционной. Многие не воспринимают ее всерьез, а если и практикуют, то считают это экзотикой. Однако в эпоху глобализации, когда культурный обмен между странами становится все более всепроникающим и эффективным, у ТКМ есть все шансы стать традиционной и для западных пациентов.