Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210831/koronavirus-1747948665.html
Как традиционная медицина помогает китайцам бороться с коронавирусом
Как традиционная медицина помогает китайцам бороться с коронавирусом - РИА Новости, 31.08.2021
Как традиционная медицина помогает китайцам бороться с коронавирусом
Традиционная китайская медицина (ТКМ) существует на протяжении веков, и сегодня она не теряет популярности. Тысячелетние практики применяют при лечении... РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T11:03
2021-08-31T19:03
россия-китай: главное
медицина
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/1f/1747946744_0:31:600:369_1920x0_80_0_0_d9deef0a5f6f2f333d7a2ac5db3c102f.jpg
МОСКВА, 31 авг — Проект "Россия — Китай: главное". Традиционная китайская медицина (ТКМ) существует на протяжении веков, и сегодня она не теряет популярности. Тысячелетние практики применяют при лечении различных заболеваний, в том числе коронавирусной инфекции. В чем ее секрет и как Пекин намерен продвигать свои врачебные практики — в материале проекта "Россия — Китай: главное".Традиции против вирусаПередающаяся их поколения в поколение медицина — одно из главных достояний китайской цивилизации. Ее методы остаются актуальными и по сей день.Власти хотят возродить традиции. Среди шагов, запланированных с 2021-го по 2025 год, — создание специализированных центров, распространение знаний и внедрение новых технологий в устоявшиеся методики. Учителей начальных и средних школ также обучат основам ТКМ.Такой интерес возник не внезапно. Решение приняли после того, как "народные" методы использовали в борьбе с COVID-19. Так, в августе 2021-го в больнице ТКМ в Чжанцзяцзе (провинция Хунань) ежедневно производилось более 12 тысяч доз отваров, чтобы помочь контролировать недавний всплеск заболевания. Традиционную медицину китайские врачи применяли с самого начала пандемии в Ухане.Китайские граждане за рубежом тоже участвовали в продвижении ТКМ во время пандемии. Более сотни практиков в европейских странах инициировали волонтерское движение и проводили бесплатные консультации для соотечественников.Протоколы диагностики и лечения также перевели на португальский язык, вдобавок для местных жителей создали онлайн-платформу, через которую они могли получить бесплатные консультации.Древнее искусствоИстоки китайской медицины можно проследить в далеком прошлом. Мифический изобретатель искусства врачевания Шэньнун, по преданию, жил около пяти тысяч лет назад. Он попробовал сотни сортов диких трав и научился использовать их в качестве лекарств.Однако это легенда. Официально же традиционная китайская медицина впервые упоминается в "Трактате Желтого императора о внутреннем", который был написан 2,5 тысячи лет назад. Рецептура включала до десяти тысяч ингредиентов, 90 процентов из которых были получены из трав, а десять процентов — из продуктов животного происхождения и минералов. Сегодня практики регулярно используют около 300 ингредиентов, а любая рецептура требует в среднем от четырех до восьми компонентов.Согласно ТКМ, состояние здоровья пациента отражает взаимодействие в его теле пяти элементов природы: дерева, огня, земли, металла и воды. Цель доктора в том, чтобы лечить каждого больного в соответствии с его индивидуальными особенностями. Еще одна неотъемлемая концепция — даосская идея о балансе Инь и Ян — темного и светлого, женского и мужского, влажного и сухого. Китайская медицина использовала Инь и Ян, чтобы проиллюстрировать связь между органами человеческого тела, живыми существами и природой. Считалось, что такое равновесие служило основой для поддержания нормальной жизнедеятельности человека. Если же баланс нарушался, возникало недомогание.Китайцы считают традиционную китайскую медицину более эффективной для профилактики хронических заболеваний, а западная медицина в их представлении лучше помогает при обострениях и серьезных заболеваниях. При этом в больнице пациентам могут выписать и западный препарат, и сборы трав в дополнение. Еще одно важное различие между традиционной китайской медициной и западной заключается в том, что до недавнего времени ТКМ для доказательства эффективности полагалась лишь на опыт пациентов, а не на клинические испытания.На Западе традиционную китайскую медицину скорее принято считать нетрадиционной. Многие не воспринимают ее всерьез, а если и практикуют, то считают это экзотикой. Однако в эпоху глобализации, когда культурный обмен между странами становится все более всепроникающим и эффективным, у ТКМ есть все шансы стать традиционной и для западных пациентов.
https://ria.ru/20210820/kitay-1746508621.html
https://ria.ru/20210812/prodolzhitelnost-1745479061.html
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/1f/1747946744_34:0:567:400_1920x0_80_0_0_bcb9fbcd50f7dc4d7b7d7fdd3bcb8316.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
медицина, китай
11:03 31.08.2021 (обновлено: 19:03 31.08.2021)
 

Как традиционная медицина помогает китайцам бороться с коронавирусом

© Фото : проект "Россия-Китай: главное"Традиционная китайская медицина
Традиционная китайская медицина - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© Фото : проект "Россия-Китай: главное"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 авг — Проект "Россия — Китай: главное". Традиционная китайская медицина (ТКМ) существует на протяжении веков, и сегодня она не теряет популярности. Тысячелетние практики применяют при лечении различных заболеваний, в том числе коронавирусной инфекции. В чем ее секрет и как Пекин намерен продвигать свои врачебные практики — в материале проекта "Россия — Китай: главное".

Традиции против вируса

Передающаяся их поколения в поколение медицина — одно из главных достояний китайской цивилизации. Ее методы остаются актуальными и по сей день.
Власти хотят возродить традиции. Среди шагов, запланированных с 2021-го по 2025 год, — создание специализированных центров, распространение знаний и внедрение новых технологий в устоявшиеся методики. Учителей начальных и средних школ также обучат основам ТКМ.
Возвращение Пекина к обычной жизни - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
20 августа, 11:21Россия-Китай: Главное
В Китае отмечено устойчивое восстановление на рынке потребления
Такой интерес возник не внезапно. Решение приняли после того, как "народные" методы использовали в борьбе с COVID-19. Так, в августе 2021-го в больнице ТКМ в Чжанцзяцзе (провинция Хунань) ежедневно производилось более 12 тысяч доз отваров, чтобы помочь контролировать недавний всплеск заболевания. Традиционную медицину китайские врачи применяли с самого начала пандемии в Ухане.
Китайские граждане за рубежом тоже участвовали в продвижении ТКМ во время пандемии. Более сотни практиков в европейских странах инициировали волонтерское движение и проводили бесплатные консультации для соотечественников.

"Институт Конфуция быстро отреагировал. Учреждение с 2017 года предлагает ТКМ в качестве курса по выбору для студентов медицинских наук. В апреле 2020 года наш партнер, Китайский медицинский университет Чжэцзяна, пожертвовал нам большую партию лекарств, в том числе пакетики травяного чая и концентрированные травяные гранулы. Это очень обрадовало китайское сообщество в Португалии и наших сотрудников", — рассказывала президент Института Конфуция при Университете Коимбры в Португалии Чжоу Мяо.

Протоколы диагностики и лечения также перевели на португальский язык, вдобавок для местных жителей создали онлайн-платформу, через которую они могли получить бесплатные консультации.

Древнее искусство

Истоки китайской медицины можно проследить в далеком прошлом. Мифический изобретатель искусства врачевания Шэньнун, по преданию, жил около пяти тысяч лет назад. Он попробовал сотни сортов диких трав и научился использовать их в качестве лекарств.
Однако это легенда. Официально же традиционная китайская медицина впервые упоминается в "Трактате Желтого императора о внутреннем", который был написан 2,5 тысячи лет назад. Рецептура включала до десяти тысяч ингредиентов, 90 процентов из которых были получены из трав, а десять процентов — из продуктов животного происхождения и минералов. Сегодня практики регулярно используют около 300 ингредиентов, а любая рецептура требует в среднем от четырех до восьми компонентов.
Согласно ТКМ, состояние здоровья пациента отражает взаимодействие в его теле пяти элементов природы: дерева, огня, земли, металла и воды. Цель доктора в том, чтобы лечить каждого больного в соответствии с его индивидуальными особенностями. Еще одна неотъемлемая концепция — даосская идея о балансе Инь и Ян — темного и светлого, женского и мужского, влажного и сухого. Китайская медицина использовала Инь и Ян, чтобы проиллюстрировать связь между органами человеческого тела, живыми существами и природой. Считалось, что такое равновесие служило основой для поддержания нормальной жизнедеятельности человека. Если же баланс нарушался, возникало недомогание.
Китайцы считают традиционную китайскую медицину более эффективной для профилактики хронических заболеваний, а западная медицина в их представлении лучше помогает при обострениях и серьезных заболеваниях. При этом в больнице пациентам могут выписать и западный препарат, и сборы трав в дополнение. Еще одно важное различие между традиционной китайской медициной и западной заключается в том, что до недавнего времени ТКМ для доказательства эффективности полагалась лишь на опыт пациентов, а не на клинические испытания.
На Западе традиционную китайскую медицину скорее принято считать нетрадиционной. Многие не воспринимают ее всерьез, а если и практикуют, то считают это экзотикой. Однако в эпоху глобализации, когда культурный обмен между странами становится все более всепроникающим и эффективным, у ТКМ есть все шансы стать традиционной и для западных пациентов.
Пожилая женщина прыгает через скакалку в Пекине - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
12 августа, 14:09Россия-Китай: Главное
Средняя продолжительность жизни в Китае увеличилась до 77,3 года
 
Россия-Китай: ГлавноеМедицинаКитай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:17Посол Афганистана назвал талибов группировкой террористов
06:04СМИ: Бритни Спирс обвинила отца в вымогательстве денег
05:48Эксперт усомнился в успехе предстоящей встречи Зеленского и Байдена
05:28В расписании Байдена не нашлось времени для пресс-конференции с Зеленским
05:10МЧС предупредило об угрозе мощного извержения вулкана Шивелуч на Камчатке
04:54В воздухе квартир нашли вызывающие рак вещества
04:50Кинолог рассказал, куда отдать учиться собаку
04:44Фото "одинокого" Зеленского в США рассмешило пользователей Сети
04:43Белому дому пришлось править расшифровку выступления Байдена по Афганистану
04:16Названа идеальная температура для борьбы с вирусом
04:07В Киеве заявили о готовности Зеленского к встрече с Путиным "в любое время"
04:00Названы города, где ипотека на вторичное жилье подорожала больше всего
03:56В ООН подготовили доклад о "нарушениях прав человека" в Крыму
03:39В России спроектировали имитатор подлодки "Суррогат"
03:35СМИ: покупательская способность украинцев упала, несмотря на рост зарплат
03:25Эксперт подсчитал ежегодные расходы на личный автомобиль
03:24Россия в 2022 году завершит испытания принципиально нового авиадвигателя
03:23Участники Duran Duran спрятали хиты прошлых лет в новом треке "Anniversary"
03:18Афганский посол рассказал подробности бегства экс-президента страны
03:09СМИ: Байден давал советы афганскому лидеру Гани в борьбе с "Талибаном"*
Лента новостейМолния