https://ria.ru/20210831/koronavirus-1747917685.html
Врачи предупредили об опасности дельта-штамма коронавируса для детей
Врачи предупредили об опасности дельта-штамма коронавируса для детей - РИА Новости, 31.08.2021
Врачи предупредили об опасности дельта-штамма коронавируса для детей
Дети так же, как взрослые, подвержены заболеванию дельта-штаммом коронавируса и так же могут переносить тяжелые последствия COVID-19, при этом меры профилактики РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T04:10
2021-08-31T04:10
2021-08-31T04:10
распространение коронавируса
общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
дарья тихонова
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Дети так же, как взрослые, подвержены заболеванию дельта-штаммом коронавируса и так же могут переносить тяжелые последствия COVID-19, при этом меры профилактики для детей такие же: соблюдение личной гигиены, отслеживание самочувствия, забота об иммунитете, рассказали РИА Новости специалисты частной медицинской группы "Инвитро".Он отметил: к сожалению, таких детей с каждым годом становится все больше из-за избыточной массы тела, нарушения обмена глюкозы вплоть до сахарного диабета и других патологий. Кроме того, продолжил эксперт, у детей чаще регистрируются массивные поражения легких, тромбозы и другие тяжелые проявления COVID-19. Проявления постковидных осложнений у детей также бывают."В частности - мультисистемный воспалительный синдром, который может возникать даже после легкого заболевания. Это тяжелое состояние требует госпитализации и интенсивной терапии. Таким образом, различия в тяжести заболевания между детьми и взрослыми, к сожалению, постепенно нивелируются. Хотя процент легких форм и у детей, и у взрослых выше, чем тяжелых", - добавил собеседник агентства.В свою очередь врач-эпидемиолог "Инвитро" Дарья Тихонова, комментируя меры безопасности, которые стоит предпринять школьникам для профилактики коронавируса в новом учебном году, отметила, что в профилактике ничего принципиально не изменилось - добавилась только вакцинация от COVID-19."Ношение перчаток показало себя неэффективной мерой борьбы с распространением коронавируса, поскольку обычные граждане пользуются ими неправильно - сказывается отсутствие практики правильного надевания/снятия и утилизации данных средств индивидуальной защиты. Кроме того, основной путь передачи вируса (90%) - воздушно-капельный", - сказала врач.Среди мер безопасности для профилактики COVID-19 - соблюдение личной гигиены, в том числе качественное мытье рук и их обработка антисептическими средствами, использование одноразовых салфеток при кашле и чихании, соблюдение социальной дистанции, соблюдение личной гигиены в общественном транспорте и школе, отслеживание самочувствия.Врач-педиатр "Инвитро" Максим Тисленко указал, что любая инфекция - это взаимодействие микроорганизма (вируса) и макроорганизма (человека), и вся история жизни на земле тесно переплетена с таким взаимодействием."С появлением и развитием вакцинации возникло ложное ощущение, что вот, победа близка, но вирусы и бактерии постоянно изменяются, приспосабливаются к новым условиям. Современная пандемия не последняя в нашей истории. Детям важно укреплять иммунитет, чтобы быть более устойчивыми к заболеваниям", - заключил он.
https://ria.ru/20210720/koronavirus-1742073270.html
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общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, дарья тихонова
Врачи предупредили об опасности дельта-штамма коронавируса для детей
Врач Поздняков: дельта-штамм коронавируса опасен для детей так же, как и для взрослых
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Дети так же, как взрослые, подвержены заболеванию дельта-штаммом коронавируса и так же могут переносить тяжелые последствия COVID-19, при этом меры профилактики для детей такие же: соблюдение личной гигиены, отслеживание самочувствия, забота об иммунитете, рассказали РИА Новости специалисты частной медицинской группы "Инвитро".
"Сейчас различия постепенно стираются в связи с преобладающим дельта-штаммом SARS-CoV-2. Дети так же болеют более тяжело, чем, например, год назад. Особенно если у детей уже есть фоновая патология, например, эндокринологическая", - сказал врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков.
Он отметил: к сожалению, таких детей с каждым годом становится все больше из-за избыточной массы тела, нарушения обмена глюкозы вплоть до сахарного диабета и других патологий. Кроме того, продолжил эксперт, у детей чаще регистрируются массивные поражения легких, тромбозы и другие тяжелые проявления COVID-19. Проявления постковидных осложнений у детей также бывают.
"В частности - мультисистемный воспалительный синдром, который может возникать даже после легкого заболевания. Это тяжелое состояние требует госпитализации и интенсивной терапии. Таким образом, различия в тяжести заболевания между детьми и взрослыми, к сожалению, постепенно нивелируются. Хотя процент легких форм и у детей, и у взрослых выше, чем тяжелых", - добавил собеседник агентства.
В свою очередь врач-эпидемиолог "Инвитро" Дарья Тихонова
, комментируя меры безопасности, которые стоит предпринять школьникам для профилактики коронавируса в новом учебном году, отметила, что в профилактике ничего принципиально не изменилось - добавилась только вакцинация от COVID-19.
"Ношение перчаток показало себя неэффективной мерой борьбы с распространением коронавируса, поскольку обычные граждане пользуются ими неправильно - сказывается отсутствие практики правильного надевания/снятия и утилизации данных средств индивидуальной защиты. Кроме того, основной путь передачи вируса (90%) - воздушно-капельный", - сказала врач.
Среди мер безопасности для профилактики COVID-19 - соблюдение личной гигиены, в том числе качественное мытье рук и их обработка антисептическими средствами, использование одноразовых салфеток при кашле и чихании, соблюдение социальной дистанции, соблюдение личной гигиены в общественном транспорте и школе, отслеживание самочувствия.
"При его ухудшении детям необходимо рассказать родителям, остаться дома, а родителям нужно сообщить в медицинскую организацию по месту жительства. Важно заботиться об иммунитете – подвижный образ жизни, полноценное питание с витаминизацией, баланс между учебой и отдыхом и стабильное психоэмоциональное состояние", - добавила Тихонова.
Врач-педиатр "Инвитро" Максим Тисленко указал, что любая инфекция - это взаимодействие микроорганизма (вируса) и макроорганизма (человека), и вся история жизни на земле тесно переплетена с таким взаимодействием.
"С появлением и развитием вакцинации возникло ложное ощущение, что вот, победа близка, но вирусы и бактерии постоянно изменяются, приспосабливаются к новым условиям. Современная пандемия не последняя в нашей истории. Детям важно укреплять иммунитет, чтобы быть более устойчивыми к заболеваниям", - заключил он.