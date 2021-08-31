Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210831/koronavirus-1747917685.html
Врачи предупредили об опасности дельта-штамма коронавируса для детей
Врачи предупредили об опасности дельта-штамма коронавируса для детей - РИА Новости, 31.08.2021
Врачи предупредили об опасности дельта-штамма коронавируса для детей
Дети так же, как взрослые, подвержены заболеванию дельта-штаммом коронавируса и так же могут переносить тяжелые последствия COVID-19, при этом меры профилактики РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T04:10
2021-08-31T04:10
распространение коронавируса
общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
дарья тихонова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599099685_0:148:2897:1778_1920x0_80_0_0_819a78ac51623887901c57afbb8e9687.jpg
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Дети так же, как взрослые, подвержены заболеванию дельта-штаммом коронавируса и так же могут переносить тяжелые последствия COVID-19, при этом меры профилактики для детей такие же: соблюдение личной гигиены, отслеживание самочувствия, забота об иммунитете, рассказали РИА Новости специалисты частной медицинской группы "Инвитро".Он отметил: к сожалению, таких детей с каждым годом становится все больше из-за избыточной массы тела, нарушения обмена глюкозы вплоть до сахарного диабета и других патологий. Кроме того, продолжил эксперт, у детей чаще регистрируются массивные поражения легких, тромбозы и другие тяжелые проявления COVID-19. Проявления постковидных осложнений у детей также бывают."В частности - мультисистемный воспалительный синдром, который может возникать даже после легкого заболевания. Это тяжелое состояние требует госпитализации и интенсивной терапии. Таким образом, различия в тяжести заболевания между детьми и взрослыми, к сожалению, постепенно нивелируются. Хотя процент легких форм и у детей, и у взрослых выше, чем тяжелых", - добавил собеседник агентства.В свою очередь врач-эпидемиолог "Инвитро" Дарья Тихонова, комментируя меры безопасности, которые стоит предпринять школьникам для профилактики коронавируса в новом учебном году, отметила, что в профилактике ничего принципиально не изменилось - добавилась только вакцинация от COVID-19."Ношение перчаток показало себя неэффективной мерой борьбы с распространением коронавируса, поскольку обычные граждане пользуются ими неправильно - сказывается отсутствие практики правильного надевания/снятия и утилизации данных средств индивидуальной защиты. Кроме того, основной путь передачи вируса (90%) - воздушно-капельный", - сказала врач.Среди мер безопасности для профилактики COVID-19 - соблюдение личной гигиены, в том числе качественное мытье рук и их обработка антисептическими средствами, использование одноразовых салфеток при кашле и чихании, соблюдение социальной дистанции, соблюдение личной гигиены в общественном транспорте и школе, отслеживание самочувствия.Врач-педиатр "Инвитро" Максим Тисленко указал, что любая инфекция - это взаимодействие микроорганизма (вируса) и макроорганизма (человека), и вся история жизни на земле тесно переплетена с таким взаимодействием."С появлением и развитием вакцинации возникло ложное ощущение, что вот, победа близка, но вирусы и бактерии постоянно изменяются, приспосабливаются к новым условиям. Современная пандемия не последняя в нашей истории. Детям важно укреплять иммунитет, чтобы быть более устойчивыми к заболеваниям", - заключил он.
https://ria.ru/20210720/koronavirus-1742073270.html
https://ria.ru/20210113/koronavirus-1592799547.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599099685_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_d76498e4ecac7885e00a5e90a6220624.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, дарья тихонова
04:10 31.08.2021
 
Врачи предупредили об опасности дельта-штамма коронавируса для детей

Врач Поздняков: дельта-штамм коронавируса опасен для детей так же, как и для взрослых

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВрач сидит за столом кабинета в поликлинике Москвы
Врач сидит за столом кабинета в поликлинике Москвы - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Дети так же, как взрослые, подвержены заболеванию дельта-штаммом коронавируса и так же могут переносить тяжелые последствия COVID-19, при этом меры профилактики для детей такие же: соблюдение личной гигиены, отслеживание самочувствия, забота об иммунитете, рассказали РИА Новости специалисты частной медицинской группы "Инвитро".
"Сейчас различия постепенно стираются в связи с преобладающим дельта-штаммом SARS-CoV-2. Дети так же болеют более тяжело, чем, например, год назад. Особенно если у детей уже есть фоновая патология, например, эндокринологическая", - сказал врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков.
Он отметил: к сожалению, таких детей с каждым годом становится все больше из-за избыточной массы тела, нарушения обмена глюкозы вплоть до сахарного диабета и других патологий. Кроме того, продолжил эксперт, у детей чаще регистрируются массивные поражения легких, тромбозы и другие тяжелые проявления COVID-19. Проявления постковидных осложнений у детей также бывают.
"В частности - мультисистемный воспалительный синдром, который может возникать даже после легкого заболевания. Это тяжелое состояние требует госпитализации и интенсивной терапии. Таким образом, различия в тяжести заболевания между детьми и взрослыми, к сожалению, постепенно нивелируются. Хотя процент легких форм и у детей, и у взрослых выше, чем тяжелых", - добавил собеседник агентства.
Игрушка в палате детской больницы - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
20 июля, 17:17Распространение коронавируса
Врачи предупредили о последствиях коронавируса у детей
В свою очередь врач-эпидемиолог "Инвитро" Дарья Тихонова, комментируя меры безопасности, которые стоит предпринять школьникам для профилактики коронавируса в новом учебном году, отметила, что в профилактике ничего принципиально не изменилось - добавилась только вакцинация от COVID-19.
"Ношение перчаток показало себя неэффективной мерой борьбы с распространением коронавируса, поскольку обычные граждане пользуются ими неправильно - сказывается отсутствие практики правильного надевания/снятия и утилизации данных средств индивидуальной защиты. Кроме того, основной путь передачи вируса (90%) - воздушно-капельный", - сказала врач.
Среди мер безопасности для профилактики COVID-19 - соблюдение личной гигиены, в том числе качественное мытье рук и их обработка антисептическими средствами, использование одноразовых салфеток при кашле и чихании, соблюдение социальной дистанции, соблюдение личной гигиены в общественном транспорте и школе, отслеживание самочувствия.
"При его ухудшении детям необходимо рассказать родителям, остаться дома, а родителям нужно сообщить в медицинскую организацию по месту жительства. Важно заботиться об иммунитете – подвижный образ жизни, полноценное питание с витаминизацией, баланс между учебой и отдыхом и стабильное психоэмоциональное состояние", - добавила Тихонова.
Врач-педиатр "Инвитро" Максим Тисленко указал, что любая инфекция - это взаимодействие микроорганизма (вируса) и макроорганизма (человека), и вся история жизни на земле тесно переплетена с таким взаимодействием.
"С появлением и развитием вакцинации возникло ложное ощущение, что вот, победа близка, но вирусы и бактерии постоянно изменяются, приспосабливаются к новым условиям. Современная пандемия не последняя в нашей истории. Детям важно укреплять иммунитет, чтобы быть более устойчивыми к заболеваниям", - заключил он.
Учёные за работой - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
13 января, 00:56Распространение коронавируса
Названы симптомы "британского" штамма коронавируса у детей
 
Распространение коронавирусаОбществоКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииДарья Тихонова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:21Глава СК поручил доложить о ходе дела по фотосессии девочки-подростка
06:05Бизнесмен Агаларов не планирует строить новые торговые центры в России
06:04В Панджшере назвали условие прекращения борьбы с талибами
06:00Агаларов подсчитал убытки принадлежащих Crocus Group торговых центров
05:54"Известия": в России заметно снизились цены на жилье
05:17Эксперт оценил вероятность отключения Wildberries от Visa и Mastercard
05:12Эксперт рассказал, что Зеленский привезет в Киев после встречи с Байденом
05:05"Идеальный дизайн": японцы восхитились новым российским внедорожником
04:25Трамп заявил, что США перестанут уважать после вывода войск из Афганистана
04:10Врачи предупредили об опасности дельта-штамма коронавируса для детей
04:10Врач назвала осенние продукты для иммунитета
03:59СМИ раскрыло неожиданные функции новых iPhone
03:56"Пусть трепещут!": в Польше назвали главный "страх" России
03:54Педиатр назвала опасные для детей диеты
03:43В России испытываются беспилотники для слежения за подлодками
03:38В Раде заявили о дискриминации граждан Украины по языковому признаку
03:31Эксперт рассказал, как Япония вела бактериологическую войну на границе СССР
03:16В России испытали робота, способного преодолеть 100 километров
03:13Водителям указали на важные изменения по штрафам с 1 сентября
03:09Отставные генералы США потребовали увольнения руководства Пентагона
Лента новостейМолния