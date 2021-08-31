https://ria.ru/20210831/koronavirus-1747912685.html

Врач рассказал, какие анализы надо сдать после COVID-19

Врач рассказал, какие анализы надо сдать после COVID-19 - РИА Новости, 31.08.2021

Врач рассказал, какие анализы надо сдать после COVID-19

Что нужно проверить в первую очередь всем переболевшим COVID-19, объяснил в интервью радио Sputnik врач-терапевт и трансфузиолог Андрей Звонков. РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T02:10

2021-08-31T02:10

2021-08-31T02:10

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Что нужно проверить в первую очередь всем переболевшим COVID-19, объяснил в интервью радио Sputnik врач-терапевт и трансфузиолог Андрей Звонков.Клиническая картина при коронавирусной инфекции очень разнообразна, соответственно, после выздоровления следует обращать внимание прежде всего на состояние тех органов, которые в ходе болезни были особенно сильно поражены. Однако есть анализы, которые следует сделать всем, уверен медик.Это важно потому, что при коронавирусе повышается свертываемость крови, а это увеличивает риск тромбоза. Поэтому следует удостовериться, что после выздоровления состояние крови нормализовалось.Также, по словам врача, следует сдать тест на наличие антител и их уровень.Он уточнил, что в данном случае главный показатель — именно наличие антител G и их количество. При этом, добавил медик, не следует пытаться самостоятельно оценить результаты анализов, это должен делать специалист.

https://ria.ru/20210828/koronavirus-1747619417.html

https://ria.ru/20210830/vaktsinatsiya-1747769683.html

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общество, здоровье, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, андрей звонков