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Врач рассказал, какие анализы надо сдать после COVID-19
Врач рассказал, какие анализы надо сдать после COVID-19 - РИА Новости, 31.08.2021
Врач рассказал, какие анализы надо сдать после COVID-19
Что нужно проверить в первую очередь всем переболевшим COVID-19, объяснил в интервью радио Sputnik врач-терапевт и трансфузиолог Андрей Звонков. РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T02:10
2021-08-31T02:10
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Что нужно проверить в первую очередь всем переболевшим COVID-19, объяснил в интервью радио Sputnik врач-терапевт и трансфузиолог Андрей Звонков.Клиническая картина при коронавирусной инфекции очень разнообразна, соответственно, после выздоровления следует обращать внимание прежде всего на состояние тех органов, которые в ходе болезни были особенно сильно поражены. Однако есть анализы, которые следует сделать всем, уверен медик.Это важно потому, что при коронавирусе повышается свертываемость крови, а это увеличивает риск тромбоза. Поэтому следует удостовериться, что после выздоровления состояние крови нормализовалось.Также, по словам врача, следует сдать тест на наличие антител и их уровень.Он уточнил, что в данном случае главный показатель — именно наличие антител G и их количество. При этом, добавил медик, не следует пытаться самостоятельно оценить результаты анализов, это должен делать специалист.
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общество, здоровье, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, андрей звонков
02:10 31.08.2021
 
Врач рассказал, какие анализы надо сдать после COVID-19

Врач Звонков: всем переболевшим COVID-19 нужно сдать общий анализ крови

© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкМедработник
Медработник - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© РИА Новости / Георгий Зимарев
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Что нужно проверить в первую очередь всем переболевшим COVID-19, объяснил в интервью радио Sputnik врач-терапевт и трансфузиолог Андрей Звонков.
Клиническая картина при коронавирусной инфекции очень разнообразна, соответственно, после выздоровления следует обращать внимание прежде всего на состояние тех органов, которые в ходе болезни были особенно сильно поражены. Однако есть анализы, которые следует сделать всем, уверен медик.
"Для человека, перенесшего ковид, контрольный анализ его состояния — это общий анализ крови, его делать обязательно. Еще надо проверить свертывание крови, достаточно сделать короткую коагулограмму (анализ на свертываемость, — ред.), чтобы туда входил показатель МНО (международного нормализованного отношения)", — отметил Звонков.
Это важно потому, что при коронавирусе повышается свертываемость крови, а это увеличивает риск тромбоза. Поэтому следует удостовериться, что после выздоровления состояние крови нормализовалось.
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Также, по словам врача, следует сдать тест на наличие антител и их уровень.
"Антитела класса М (IgM, появляются при первой иммунной реакции организма на внедрение вируса, — Прим. ред.) надо проконтролировать, чтобы понять, сохранились они после выздоровления или нет. Уровень антител класса G (IgG, вырабатываются позже, их наличие говорит о формирующемся иммунитете,) намного важнее", — пояснил врач.
Он уточнил, что в данном случае главный показатель — именно наличие антител G и их количество. При этом, добавил медик, не следует пытаться самостоятельно оценить результаты анализов, это должен делать специалист.
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