https://ria.ru/20210831/kirgiziya-1747933494.html
Киргизии надо укрепить приграничные территории, заявил глава республики
Киргизии надо укрепить приграничные территории, заявил глава республики - РИА Новости, 31.08.2021
Киргизии надо укрепить приграничные территории, заявил глава республики
Перед Киргизией стоит острая необходимость укрепления приграничных территорий, заявил президент Садыр Жапаров. РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T08:53
2021-08-31T08:53
2021-08-31T08:53
в мире
киргизия
садыр жапаров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/0b/1592540432_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_350872bc885d5d50d5bb0331d86f5321.jpg
БИШКЕК, 31 авг - РИА Новости. Перед Киргизией стоит острая необходимость укрепления приграничных территорий, заявил президент Садыр Жапаров.День независимости Киргизии отмечается ежегодно 31 августа. В республике этот день является официальным выходным."В связи с изменяющейся ситуацией в регионе на повестке дня стоит острая необходимость укрепления наших приграничных территорий и активизации контрольных мероприятий", - сказал глава государства, выступая по случаю 30-летней годовщины независимости республики.По утверждению Жапарова, киргизы издревле были воинами. "Необходимо помнить и совершенствовать это искусство предков. Поэтому я считаю, что сейчас главная цель – как можно скорее пополнить вооружение и военную технику киргизской армии и повысить боеспособность наших вооруженных сил", - подчеркнул он.Лидер страны заверил, что республика "уважает хорошие отношения с соседями". "Мы заинтересованы в дальнейшем развитии сотрудничества с нашими стратегическими партнерами, союзниками и дружественными странами", - отметил президент.
https://radiosputnik.ria.ru/20210824/kirgiziya-1746973375.html
https://ria.ru/20210824/kirgiziya-1746969424.html
киргизия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0b/1592540432_297:0:3028:2048_1920x0_80_0_0_d6fad45cff1a9f04015dabb1ab66b96d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киргизия, садыр жапаров
Киргизии надо укрепить приграничные территории, заявил глава республики
Президент Киргизии Жапаров: республике нужно укрепить приграничные территории
БИШКЕК, 31 авг - РИА Новости.
Перед Киргизией
стоит острая необходимость укрепления приграничных территорий, заявил президент Садыр Жапаров
.
День независимости Киргизии отмечается ежегодно 31 августа. В республике этот день является официальным выходным.
"В связи с изменяющейся ситуацией в регионе на повестке дня стоит острая необходимость укрепления наших приграничных территорий и активизации контрольных мероприятий", - сказал глава государства, выступая по случаю 30-летней годовщины независимости республики.
По утверждению Жапарова, киргизы издревле были воинами. "Необходимо помнить и совершенствовать это искусство предков. Поэтому я считаю, что сейчас главная цель – как можно скорее пополнить вооружение и военную технику киргизской армии и повысить боеспособность наших вооруженных сил", - подчеркнул он.
Лидер страны заверил, что республика "уважает хорошие отношения с соседями". "Мы заинтересованы в дальнейшем развитии сотрудничества с нашими стратегическими партнерами, союзниками и дружественными странами", - отметил президент.