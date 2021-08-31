https://ria.ru/20210831/kirgiziya-1747933494.html

Киргизии надо укрепить приграничные территории, заявил глава республики

Киргизии надо укрепить приграничные территории, заявил глава республики - РИА Новости, 31.08.2021

Киргизии надо укрепить приграничные территории, заявил глава республики

Перед Киргизией стоит острая необходимость укрепления приграничных территорий, заявил президент Садыр Жапаров. РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T08:53

2021-08-31T08:53

2021-08-31T08:53

в мире

киргизия

садыр жапаров

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БИШКЕК, 31 авг - РИА Новости. Перед Киргизией стоит острая необходимость укрепления приграничных территорий, заявил президент Садыр Жапаров.День независимости Киргизии отмечается ежегодно 31 августа. В республике этот день является официальным выходным."В связи с изменяющейся ситуацией в регионе на повестке дня стоит острая необходимость укрепления наших приграничных территорий и активизации контрольных мероприятий", - сказал глава государства, выступая по случаю 30-летней годовщины независимости республики.По утверждению Жапарова, киргизы издревле были воинами. "Необходимо помнить и совершенствовать это искусство предков. Поэтому я считаю, что сейчас главная цель – как можно скорее пополнить вооружение и военную технику киргизской армии и повысить боеспособность наших вооруженных сил", - подчеркнул он.Лидер страны заверил, что республика "уважает хорошие отношения с соседями". "Мы заинтересованы в дальнейшем развитии сотрудничества с нашими стратегическими партнерами, союзниками и дружественными странами", - отметил президент.

https://radiosputnik.ria.ru/20210824/kirgiziya-1746973375.html

https://ria.ru/20210824/kirgiziya-1746969424.html

киргизия

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в мире, киргизия, садыр жапаров