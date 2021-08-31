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Киргизии надо укрепить приграничные территории, заявил глава республики
Киргизии надо укрепить приграничные территории, заявил глава республики - РИА Новости, 31.08.2021
Киргизии надо укрепить приграничные территории, заявил глава республики
Перед Киргизией стоит острая необходимость укрепления приграничных территорий, заявил президент Садыр Жапаров. РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T08:53
2021-08-31T08:53
в мире
киргизия
садыр жапаров
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БИШКЕК, 31 авг - РИА Новости. Перед Киргизией стоит острая необходимость укрепления приграничных территорий, заявил президент Садыр Жапаров.День независимости Киргизии отмечается ежегодно 31 августа. В республике этот день является официальным выходным."В связи с изменяющейся ситуацией в регионе на повестке дня стоит острая необходимость укрепления наших приграничных территорий и активизации контрольных мероприятий", - сказал глава государства, выступая по случаю 30-летней годовщины независимости республики.По утверждению Жапарова, киргизы издревле были воинами. "Необходимо помнить и совершенствовать это искусство предков. Поэтому я считаю, что сейчас главная цель – как можно скорее пополнить вооружение и военную технику киргизской армии и повысить боеспособность наших вооруженных сил", - подчеркнул он.Лидер страны заверил, что республика "уважает хорошие отношения с соседями". "Мы заинтересованы в дальнейшем развитии сотрудничества с нашими стратегическими партнерами, союзниками и дружественными странами", - отметил президент.
https://radiosputnik.ria.ru/20210824/kirgiziya-1746973375.html
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в мире, киргизия, садыр жапаров
08:53 31.08.2021
 
Киргизии надо укрепить приграничные территории, заявил глава республики

Президент Киргизии Жапаров: республике нужно укрепить приграничные территории

© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкСадыр Жапаров
Садыр Жапаров - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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БИШКЕК, 31 авг - РИА Новости. Перед Киргизией стоит острая необходимость укрепления приграничных территорий, заявил президент Садыр Жапаров.
День независимости Киргизии отмечается ежегодно 31 августа. В республике этот день является официальным выходным.
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"В связи с изменяющейся ситуацией в регионе на повестке дня стоит острая необходимость укрепления наших приграничных территорий и активизации контрольных мероприятий", - сказал глава государства, выступая по случаю 30-летней годовщины независимости республики.
По утверждению Жапарова, киргизы издревле были воинами. "Необходимо помнить и совершенствовать это искусство предков. Поэтому я считаю, что сейчас главная цель – как можно скорее пополнить вооружение и военную технику киргизской армии и повысить боеспособность наших вооруженных сил", - подчеркнул он.
Лидер страны заверил, что республика "уважает хорошие отношения с соседями". "Мы заинтересованы в дальнейшем развитии сотрудничества с нашими стратегическими партнерами, союзниками и дружественными странами", - отметил президент.
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В миреКиргизияСадыр Жапаров
 
 
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