https://ria.ru/20210831/kamchatka-1747978439.html

По Камчатке туристов будет возить новая авиакомпания

По Камчатке туристов будет возить новая авиакомпания - РИА Новости, 31.08.2021

По Камчатке туристов будет возить новая авиакомпания

Росавиация выдала разрешение на перевозки "Авиакомпании Камчатка", которая будет доставлять туристов к достопримечательностям острова, сообщает Tourdom со... РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T14:31

2021-08-31T14:31

2021-08-31T14:31

туризм

петропавловск-камчатский

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

новости - туризм

туристы

александр стеблин

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Росавиация выдала разрешение на перевозки "Авиакомпании Камчатка", которая будет доставлять туристов к достопримечательностям острова, сообщает Tourdom со ссылкой на пресс-службу перевозчика.По словам генерального директора компании Александра Стеблина, в регионе сейчас в основном задействованы вертолеты. Однако такой вид авиасообщения достаточно дорогой. В авиакомпании намерены снизить стоимость услуг для жителей и туристов за счет использования легкомоторной техники."Из Петропавловска-Камчатского люди смогут летать в такие пункты, как Озерная, Усть-Камчатск, Тигиль", — добавил Стеблин.Уточняется, что перевозки будут осуществляться на самолетах Cessna Grand Caravan EX. В ближайшие несколько лет авиакомпания планирует увеличить парк до 12 воздушных судов такого типа.

https://ria.ru/20210831/albaniya-1747966847.html

петропавловск-камчатский

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петропавловск-камчатский, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), новости - туризм, туристы, александр стеблин