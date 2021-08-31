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По Камчатке туристов будет возить новая авиакомпания
По Камчатке туристов будет возить новая авиакомпания - РИА Новости, 31.08.2021
По Камчатке туристов будет возить новая авиакомпания
Росавиация выдала разрешение на перевозки "Авиакомпании Камчатка", которая будет доставлять туристов к достопримечательностям острова, сообщает Tourdom со... РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T14:31
2021-08-31T14:31
2021-08-31T14:31
туризм
петропавловск-камчатский
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
новости - туризм
туристы
александр стеблин
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Росавиация выдала разрешение на перевозки "Авиакомпании Камчатка", которая будет доставлять туристов к достопримечательностям острова, сообщает Tourdom со ссылкой на пресс-службу перевозчика.По словам генерального директора компании Александра Стеблина, в регионе сейчас в основном задействованы вертолеты. Однако такой вид авиасообщения достаточно дорогой. В авиакомпании намерены снизить стоимость услуг для жителей и туристов за счет использования легкомоторной техники."Из Петропавловска-Камчатского люди смогут летать в такие пункты, как Озерная, Усть-Камчатск, Тигиль", — добавил Стеблин.Уточняется, что перевозки будут осуществляться на самолетах Cessna Grand Caravan EX. В ближайшие несколько лет авиакомпания планирует увеличить парк до 12 воздушных судов такого типа.
https://ria.ru/20210831/albaniya-1747966847.html
петропавловск-камчатский
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петропавловск-камчатский, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), новости - туризм, туристы, александр стеблин