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Меркель рассказала о переговорах по возобновлению работы аэропорта в Кабуле
Меркель рассказала о переговорах по возобновлению работы аэропорта в Кабуле - РИА Новости, 31.08.2021
Меркель рассказала о переговорах по возобновлению работы аэропорта в Кабуле
Переговоры с Катаром и Турцией на тему возобновления работы аэропорта в Кабуле ведутся, ФРГ готова оказать техническую поддержку, заявила на брифинге в Берлине... РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T13:37
2021-08-31T14:05
в мире
берлин (город)
турция
катар
афганистан
ангела меркель
оон
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БЕРЛИН, 31 авг - РИА Новости. Переговоры с Катаром и Турцией на тему возобновления работы аэропорта в Кабуле ведутся, ФРГ готова оказать техническую поддержку, заявила на брифинге в Берлине канцлер Ангела Меркель."Речь идет о том, когда начнет работать аэропорт, об этом мы вели переговоры с Катаром и Турцией. Наш министр иностранных дел дал ясно понять, что он готов предоставить здесь техническую помощь, что мы, как правительство ФРГ, готовы предоставить техническую помощь", - сказала Меркель.Она добавила, что аэропорт в Кабуле играет жизненно необходимую роль для Афганистана, воздушным путем в страну поступает "медицинская и гуманитарная помощь", огромное значение это имеет и доля работы ООН.
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в мире, берлин (город), турция, катар, афганистан, ангела меркель, оон
13:37 31.08.2021 (обновлено: 14:05 31.08.2021)
 
Меркель рассказала о переговорах по возобновлению работы аэропорта в Кабуле

Канцлер Германии Меркель рассказала о переговорах по работе аэропорта в Кабуле

© AP Photo / Khwaja Tawfiq SediqiТалибы* в аэропорту Кабула
Талибы* в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© AP Photo / Khwaja Tawfiq Sediqi
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 31 авг - РИА Новости. Переговоры с Катаром и Турцией на тему возобновления работы аэропорта в Кабуле ведутся, ФРГ готова оказать техническую поддержку, заявила на брифинге в Берлине канцлер Ангела Меркель.
"Речь идет о том, когда начнет работать аэропорт, об этом мы вели переговоры с Катаром и Турцией. Наш министр иностранных дел дал ясно понять, что он готов предоставить здесь техническую помощь, что мы, как правительство ФРГ, готовы предоставить техническую помощь", - сказала Меркель.
Она добавила, что аэропорт в Кабуле играет жизненно необходимую роль для Афганистана, воздушным путем в страну поступает "медицинская и гуманитарная помощь", огромное значение это имеет и доля работы ООН.
Члены Талибана* в международном аэропорту Хамида Карзая в Кабуле после вывода американских войск - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
Вчера, 10:48В мире
Талибы пообещали открыть аэропорт Кабула для гражданской авиации
 
В миреБерлин (город)ТурцияКатарАфганистанАнгела МеркельООН
 
 
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