https://ria.ru/20210831/istoriya-1747983970.html

В Ростовской области презентовали патриотический сборник об истории региона

В Ростовской области презентовали патриотический сборник об истории региона - РИА Новости, 31.08.2021

В Ростовской области презентовали патриотический сборник об истории региона

Детско-юношеский патриотический сборник "Живу на Дону", в котором собрана уникальная информация об истории развития Ростовской области, презентовали в... РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T13:33

2021-08-31T13:33

2021-08-31T13:33

ростовская область

общество

ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 авг - РИА Новости. Детско-юношеский патриотический сборник "Живу на Дону", в котором собрана уникальная информация об истории развития Ростовской области, презентовали в военно-историческом музее "Самбекские высоты", сообщает правительство области.В сборнике три тома: "Книга юного казака", "Книга юного патриота" и "Книга юного пограничника". В их создании участвовали историки, краеведы, военные специалисты, художники, работники музеев и архивов, педагоги, сотрудники издательства. Сборник рассказывает о традициях казачества и православия, особенностях охраны границ, помогает узнать о событиях Великой Отечественной войны на территории Ростовской области."Когда я листал экземпляр издания, то увидел много вещей, которые могут быть интересны нашим детям. Там правда, настоящая правда об истории казачества, пограничных войск, военно-патриотической работе. Важно, что написано все доходчивым языком", - приводятся в сообщении слова губернатора области Василия Голубева.Он отметил, что особо интересна и необычна интерактивная составляющая – возможность попутешествовать по музею "Самбекские высоты", зайти в его залы, углубиться в детали истории. "Через все три тома проходит сквозная идея – детям и взрослым предлагается понять, что мы должны побеждать. Я не говорю о войне – я говорю об обычной мирной жизни. Побеждать те или иные обстоятельства, трудности. Самое интересное, что там все приводится к единому знаменателю: все можно сделать вместе, если общество сплоченное, единое. И история это доказала", - подчеркнул Голубев.На обложках книг размещены QR-коды – это путь в виртуальный 3D-тур по центру "Донская казачья гвардия" и Народному военно-историческому музейному комплексу Великой Отечественной войны "Самбекские высоты".

https://ria.ru/20210827/pedagog-1747533316.html

https://ria.ru/20210826/ekonomika-1747317362.html

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общество, ростовская область