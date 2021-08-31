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Известный комик рассказал о гонораре за участие в "Вечернем Урганте"
Известный комик рассказал о гонораре за участие в "Вечернем Урганте" - РИА Новости, 31.08.2021
Известный комик рассказал о гонораре за участие в "Вечернем Урганте"
Комик Дмитрий Романов в эфире Youtube-канала "Эмпатия Манучи" раскрыл свой заработок за участие в шоу "Вечерний Ургант". РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T11:36
2021-08-31T11:36
2021-08-31T13:33
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Комик Дмитрий Романов в эфире Youtube-канала "Эмпатия Манучи" раскрыл свой заработок за участие в шоу "Вечерний Ургант".Артист признался, что снимается в программе "точно не из-за денег". Он отметил, что получает гонорар "чисто на бензин", а его сумма ближе к десяти тысячам, чем к ста."Я там ради того, что можно быть с юмором на Первом канале в такой прекрасной компании", — заявил Романов, подчеркнув, что на этом канале его аудитория гораздо больше ввиду его "олдскульных" шуток.Дмитрий Романов родился в Одессе, после переехал в Москву. Он участвовал в проектах "Stand Up", "Comedy Баттл" и "Убойная лига" на ТНТ. Позже начал сотрудничать с Первым каналом, ведя рубрику "Светский исход" на шоу "Вечерний Ургант".
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общество, одесса, москва
11:36 31.08.2021 (обновлено: 13:33 31.08.2021)
Известный комик рассказал о гонораре за участие в "Вечернем Урганте"
Стендап-комик Романов рассказал о маленьком заработке за съемки в "Вечернем Урганте"