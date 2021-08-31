https://ria.ru/20210831/golosovanie-1747964709.html
Граждане России в ДНР и ЛНР имеют полное право голосовать, заявил Лавров
Граждане России в ДНР и ЛНР имеют полное право голосовать, заявил Лавров - РИА Новости, 31.08.2021
Граждане России в ДНР и ЛНР имеют полное право голосовать, заявил Лавров
Граждане РФ в самопровозглашенных республиках Донбасса имеют полное право голосовать на российских выборах, а Россия должна им это право обеспечить, заявил... РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T12:10
2021-08-31T12:10
2021-08-31T12:10
в мире
сергей лавров
выборы в государственную думу
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
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МОСКВА, 31 авг -РИА Новости. Граждане РФ в самопровозглашенных республиках Донбасса имеют полное право голосовать на российских выборах, а Россия должна им это право обеспечить, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Что касается Донецкой и Луганской народных республик, то там живут наши граждане. Наши граждане имеют право голосовать, где бы они ни жили. И обязанность государства - предоставить им такую возможность", - заявил Лавров в ходе встречи с представителями национально-культурных объединений.Что касается Украины, то ей "обижаться не надо", посоветовал Лавров."Триста тысяч граждан Украины имеют венгерские паспорта, триста тысяч - румынские, двести тысяч - болгарские. И они имеют полное право участвовать в выборах, которые проходят, соответственно, в Венгрии, Болгарии, Румынии, в Польше", - напомнил он.
https://ria.ru/20210720/kozak-1742061214.html
https://ria.ru/20210409/vybory-1727528657.html
донецкая народная республика
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в мире, сергей лавров, выборы в государственную думу, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия
Граждане России в ДНР и ЛНР имеют полное право голосовать, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: граждане России имеют право голосовать на выборах, где бы они ни жили