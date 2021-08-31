https://ria.ru/20210831/golosovanie-1747961370.html
В ЦИК рассказали о протоколах об итогах голосования с QR-кодом
В ЦИК рассказали о протоколах об итогах голосования с QR-кодом - РИА Новости, 31.08.2021
В ЦИК рассказали о протоколах об итогах голосования с QR-кодом
Протоколы об итогах голосования с QR-кодом на выборах в Госдуму будут использовать 98% комиссий следует из материалов ЦИК, находящихся в распоряжении РИА... РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T11:54
2021-08-31T11:54
2021-08-31T12:01
политика
госдума рф
цик рф
выборы в государственную думу
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Протоколы об итогах голосования с QR-кодом на выборах в Госдуму будут использовать 98% комиссий следует из материалов ЦИК, находящихся в распоряжении РИА Новости."Формировать протоколы об итогах голосования с QR-кодом будут 98% участковых комиссий",- следует из материалов.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
https://ria.ru/20210830/vybory-1747867535.html
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политика, госдума рф, цик рф, выборы в государственную думу
11:54 31.08.2021 (обновлено: 12:01 31.08.2021)
В ЦИК рассказали о протоколах об итогах голосования с QR-кодом
ЦИК: протоколы об итогах голосования с QR-кодом будут использовать 98 процентов комиссий