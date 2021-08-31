https://ria.ru/20210831/golosovanie-1747961370.html

В ЦИК рассказали о протоколах об итогах голосования с QR-кодом

В ЦИК рассказали о протоколах об итогах голосования с QR-кодом - РИА Новости, 31.08.2021

В ЦИК рассказали о протоколах об итогах голосования с QR-кодом

Протоколы об итогах голосования с QR-кодом на выборах в Госдуму будут использовать 98% комиссий следует из материалов ЦИК, находящихся в распоряжении РИА... РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T11:54

2021-08-31T11:54

2021-08-31T12:01

политика

госдума рф

цик рф

выборы в государственную думу

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Протоколы об итогах голосования с QR-кодом на выборах в Госдуму будут использовать 98% комиссий следует из материалов ЦИК, находящихся в распоряжении РИА Новости."Формировать протоколы об итогах голосования с QR-кодом будут 98% участковых комиссий",- следует из материалов.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

https://ria.ru/20210830/vybory-1747867535.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, госдума рф, цик рф, выборы в государственную думу