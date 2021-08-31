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В ЦИК рассказали о протоколах об итогах голосования с QR-кодом
В ЦИК рассказали о протоколах об итогах голосования с QR-кодом - РИА Новости, 31.08.2021
В ЦИК рассказали о протоколах об итогах голосования с QR-кодом
Протоколы об итогах голосования с QR-кодом на выборах в Госдуму будут использовать 98% комиссий следует из материалов ЦИК, находящихся в распоряжении РИА... РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T11:54
2021-08-31T12:01
политика
госдума рф
цик рф
выборы в государственную думу
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Протоколы об итогах голосования с QR-кодом на выборах в Госдуму будут использовать 98% комиссий следует из материалов ЦИК, находящихся в распоряжении РИА Новости."Формировать протоколы об итогах голосования с QR-кодом будут 98% участковых комиссий",- следует из материалов.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
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политика, госдума рф, цик рф, выборы в государственную думу
11:54 31.08.2021 (обновлено: 12:01 31.08.2021)
 
В ЦИК рассказали о протоколах об итогах голосования с QR-кодом

ЦИК: протоколы об итогах голосования с QR-кодом будут использовать 98 процентов комиссий

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЖеребьевка по определению мест партий в избирательном бюллетене на выборах депутатов Госдумы РФ
Жеребьевка по определению мест партий в избирательном бюллетене на выборах депутатов Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Протоколы об итогах голосования с QR-кодом на выборах в Госдуму будут использовать 98% комиссий следует из материалов ЦИК, находящихся в распоряжении РИА Новости.
"Формировать протоколы об итогах голосования с QR-кодом будут 98% участковых комиссий",- следует из материалов.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
Председатель комиссии Государственной Думы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев во время заседания комиссии - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
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