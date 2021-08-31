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Гидросамолет совершил жесткую посадку в Саратовской области
Гидросамолет совершил жесткую посадку в Саратовской области - РИА Новости, 31.08.2021
Гидросамолет совершил жесткую посадку в Саратовской области
Гидросамолет во вторник совершил жесткую посадку на Волге в Энгельсском районе Саратовской области, предварительно, никто не пострадал, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T19:38
2021-08-31T19:38
2021-08-31T21:19
происшествия
саратовская область
энгельсский район
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САРАТОВ, 31 авг - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Гидросамолет во вторник совершил жесткую посадку на Волге в Энгельсском районе Саратовской области, предварительно, никто не пострадал, сообщил РИА Новости начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин."По предварительной информации, двухместный гидросамолет совершил жесткую посадку, его достали из Волги самостоятельно, никуда не заявляли… Предварительно, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.Он подчеркнул, что сообщений о авиапроисшествии ни по линии "112", ни по другим каналам в оперативные службы не поступало."Во все соответствующие органы, которые занимаются контролем полетов, информация была передана", - добавил Юрин.
https://ria.ru/20170911/1502339604.html
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происшествия, саратовская область, энгельсский район
19:38 31.08.2021 (обновлено: 21:19 31.08.2021)
Гидросамолет совершил жесткую посадку в Саратовской области
Гидросамолет совершил жесткую посадку на Волге в Энгельсском районе Саратовской области