https://ria.ru/20210831/germaniya-1747985076.html

Германия примет афганцев, которые нуждаются в убежище, заявила Меркель

Германия примет афганцев, которые нуждаются в убежище, заявила Меркель - РИА Новости, 31.08.2021

Германия примет афганцев, которые нуждаются в убежище, заявила Меркель

Германия примет не только афганских сотрудников миссий бундесвера и своего МИД, но и тех граждан этой страны, которые нуждаются в убежище, заявила канцлер ФРГ... РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T13:40

2021-08-31T13:40

2021-08-31T14:29

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афганистан

ангела меркель

захват власти в афганистане талибами

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талибан

министерство обороны сша

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БЕРЛИН, 31 авг - РИА Новости. Германия примет не только афганских сотрудников миссий бундесвера и своего МИД, но и тех граждан этой страны, которые нуждаются в убежище, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель."Мы должны сейчас посмотреть, кто прибыл к нам (в рамках завершившегося этапа эвакуации из Афганистана). Мы всегда говорили, что хотим принять не только местных сотрудников (работавших на Германию во время ее присутствия в Афганистане), но и людей, которые особым образом были задействованы (в работе с Германией)... Мы все видели условия в аэропорту Кабула... Люди, которые нуждались в убежище, также были приняты", - сказала Меркель.Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Германия может эвакуировать из Афганистана до 40 тысяч местных сотрудников, сейчас это "центральный вопрос" для Берлина.По словам Меркель, еще предстоит выяснить, какая часть людей из названного числа действительно захотят покинуть Афганистан. "Это будет сильно зависеть от условий, которые создадут в стране талибы", - сказала канцлер.В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула.В ночь на вторник Пентагон заявил о завершении вывода войск США из Афганистана и окончании 20-летней миссии. Аэропорт в Кабуле, откуда проходила эвакуация иностранцев и работавших на иностранные миссии афганцев, перешел под контроль движения "Талибан"*. Представитель талибов Забиулла Муджахид заявил, что США потерпели поражение и не достигли своих целей в Афганистане.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20210831/soldat-1747911769.html

https://ria.ru/20210831/taliby-1747911071.html

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в мире, германия, афганистан, ангела меркель, сша, талибан, министерство обороны сша, россия