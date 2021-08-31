https://ria.ru/20210831/gazoprovod-1748086223.html

"Северный поток — 2" еще можно остановить, считают в "Нафтогазе"

"Северный поток — 2" еще можно остановить, считают в "Нафтогазе" - РИА Новости, 31.08.2021

"Северный поток — 2" еще можно остановить, считают в "Нафтогазе"

Глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко считает, что проект "Северный поток — 2" все еще можно остановить, способы будут обсуждаться с властями США. РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T23:47

2021-08-31T23:47

2021-08-31T23:49

украина

сша

евросоюз

нафтогаз украины

балтийское море

юрий витренко

северный поток — 2

россия

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко считает, что проект "Северный поток — 2" все еще можно остановить, способы будут обсуждаться с властями США."Даже несмотря на то, что он (проект "Северный поток — 2" - ред.) может быть, я не знаю, на 99% завершен, мы по-прежнему считаем, что его можно и нужно остановить... И со своей стороны мы будем обсуждать, что США могут сделать в этом отношении, например, санкции США против Nord Stream AG", - заявил Витренко агентству Рейтер.Ранее Германия и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока —2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией, включая назначение специального посланника для поддержки этих переговоров, чтобы начать их не позднее 1 сентября 2021 года. В частности, Германия обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода.В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. Кроме того, в Москве не раз заявляли, что газопровод будет достроен. В РФ отмечали, что договор о транзите газа в Европу через Украину останется в силе на весь период его действия, даже после его завершения Москва не намерена отказываться от украинского транзита.

https://ria.ru/20210831/gaz-1748083316.html

https://ria.ru/20210831/eksport-1748046208.html

украина

сша

балтийское море

россия

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украина, сша, евросоюз, нафтогаз украины, балтийское море, юрий витренко, северный поток — 2, россия