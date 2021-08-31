На Тамбовщине построен газопровод высокого давления протяженностью 20 км
ТАМБОВ, 31 авг – РИА Новости. В Тамбовской области введен в эксплуатацию газопровод высокого давления Тамбов-Котовск протяженностью более 20 километров, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
Программа развития газоснабжения и газификации Тамбовской области на период 2021-2025 годов утверждена в августе 2020 года председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером и главой администрации Тамбовской области Александром Никитиным. В нее включено техническое перевооружение ГРС "Жердевка", строительство шести газопроводов к объектам АПК, 11 объектов газификации населения. Объем инвестиций составит около 2,1 миллиарда рублей.
"Строительство газопровода Тамбов-Котовск стоимостью более 800 миллионов рублей началось в 2020 году. Он стал приоритетным объектом для региональной власти и тамбовских газовиков. Благодаря ему "голубое топливо" пришло в дома жителей микрорайона "Новый Котовск", улучшилось газоснабжение жителей южной части Тамбова и поселка Строитель. Кроме того, специальный отвод был направлен к индустриальному парку "Котовск", - сказал представитель пресс-службы.
Он отметил, что ускорить проектирование и строительство газопроводов на помогла рабочая встреча Никитина с гендиректором ООО "Газпром межрегионгаз" Сергеем Густовым на полях Петербургского экономического форума в этом году.
"Реализация пятилетней программы развития газоснабжения и газификации Тамбовской области для нас очень важна. Особый акцент мы делаем не только на газификацию домовладений, объектов социального значения, но и на создание инфраструктуры, необходимой для развития экономики области", - приводит пресс-служба слова Никитина.