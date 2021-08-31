https://ria.ru/20210831/gazoprovod-1748067620.html

На Тамбовщине построен газопровод высокого давления протяженностью 20 км

На Тамбовщине построен газопровод высокого давления протяженностью 20 км - РИА Новости, 31.08.2021

На Тамбовщине построен газопровод высокого давления протяженностью 20 км

В Тамбовской области введен в эксплуатацию газопровод высокого давления Тамбов-Котовск протяженностью более 20 километров, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T19:53

2021-08-31T19:53

2021-08-31T19:53

тамбовская область

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тамбовская область

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александр никитин

жкх

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ТАМБОВ, 31 авг – РИА Новости. В Тамбовской области введен в эксплуатацию газопровод высокого давления Тамбов-Котовск протяженностью более 20 километров, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.Программа развития газоснабжения и газификации Тамбовской области на период 2021-2025 годов утверждена в августе 2020 года председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером и главой администрации Тамбовской области Александром Никитиным. В нее включено техническое перевооружение ГРС "Жердевка", строительство шести газопроводов к объектам АПК, 11 объектов газификации населения. Объем инвестиций составит около 2,1 миллиарда рублей.Он отметил, что ускорить проектирование и строительство газопроводов на помогла рабочая встреча Никитина с гендиректором ООО "Газпром межрегионгаз" Сергеем Густовым на полях Петербургского экономического форума в этом году."Реализация пятилетней программы развития газоснабжения и газификации Тамбовской области для нас очень важна. Особый акцент мы делаем не только на газификацию домовладений, объектов социального значения, но и на создание инфраструктуры, необходимой для развития экономики области", - приводит пресс-служба слова Никитина.

https://ria.ru/20210729/translyatsiya-1743502929.html

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тамбов, тамбовская область, газпром, александр никитин, жкх