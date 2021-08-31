Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210831/gazoprovod-1747986107.html
Немецкий дипломат рассказал, кто будет зависеть от "Северного потока — 2"
Немецкий дипломат рассказал, кто будет зависеть от "Северного потока — 2" - РИА Новости, 31.08.2021
Немецкий дипломат рассказал, кто будет зависеть от "Северного потока — 2"
"Северный поток — 2" ставит в равную зависимость и ЕС, и Россию, заявил журналистам в Берлине экс-советник канцлера ФРГ Ангелы Меркель по внешней политике,... РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T13:46
2021-08-31T13:46
в мире
украина
сша
германия
ангела меркель
северный поток — 2
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1b/1743173397_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c71b792e2b6694190f57d680a0604747.jpg
БЕРЛИН, 31 авг - РИА Новости. "Северный поток — 2" ставит в равную зависимость и ЕС, и Россию, заявил журналистам в Берлине экс-советник канцлера ФРГ Ангелы Меркель по внешней политике, немецкий дипломат Кристоф Хойсген."В этой связи выражается много критики, но, как и в случае инвестиционного соглашения (ЕС) с КНР, в отношении России посредством "Северного потока — 2" возникает взаимная зависимость, именно взаимная", - заявил Хойсген, отвечая на вопрос РИА Новости, что может произойти с проектом газопровода после формирования нового правительства Германии по итогам выборов 26 сентября."Сейчас возник инструмент на случай, если Россия когда-либо отрежет Украину (от газового транзита), в этом случае будет возможно остановить "Северный поток — 2". Как это будет реализовано практически, я не знаю", - добавил дипломат.Хойсген подчеркнул, что в отношении России и Китая он выступает за то, чтобы "всегда прилагать усилия к сотрудничеству, но на основании соблюдения международного права"."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год – в декабре 2020 года.
https://ria.ru/20210826/evropa-1747260997.html
украина
сша
германия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций
Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита.
2021-08-31T13:46
true
PT1M46S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/1b/1743173397_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_df134420769fd3354038b8eeefbd2fd8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, украина, сша, германия, ангела меркель, северный поток — 2, россия
13:46 31.08.2021
 
Немецкий дипломат рассказал, кто будет зависеть от "Северного потока — 2"

Немецкий дипломат Хойсген: "Северный поток — 2" ставит ЕС и Россию в равную зависимость

© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкКабельный барабан на козловом кране в немецком порту Мукран на острове Рюген
Кабельный барабан на козловом кране в немецком порту Мукран на острове Рюген - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 31 авг - РИА Новости. "Северный поток — 2" ставит в равную зависимость и ЕС, и Россию, заявил журналистам в Берлине экс-советник канцлера ФРГ Ангелы Меркель по внешней политике, немецкий дипломат Кристоф Хойсген.
"В этой связи выражается много критики, но, как и в случае инвестиционного соглашения (ЕС) с КНР, в отношении России посредством "Северного потока — 2" возникает взаимная зависимость, именно взаимная", - заявил Хойсген, отвечая на вопрос РИА Новости, что может произойти с проектом газопровода после формирования нового правительства Германии по итогам выборов 26 сентября.
Комплекс транспортировки экспортного газа - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
26 августа, 08:00
Европа запуталась: теперь ей придется больше платить России
"Сейчас возник инструмент на случай, если Россия когда-либо отрежет Украину (от газового транзита), в этом случае будет возможно остановить "Северный поток — 2". Как это будет реализовано практически, я не знаю", - добавил дипломат.
Хойсген подчеркнул, что в отношении России и Китая он выступает за то, чтобы "всегда прилагать усилия к сотрудничеству, но на основании соблюдения международного права".
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год – в декабре 2020 года.
 
В миреУкраинаСШАГерманияАнгела МеркельСеверный поток — 2Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:17Посол Афганистана назвал талибов группировка из террористов
06:04СМИ: Бритни Спирс заявила о вымогательстве денег со стороны отца
05:48Эксперт усомнился в успехе предстоящей встречи Зеленского и Байдена
05:28В расписании Байдена не нашлось времени для пресс-конференции с Зеленским
05:10МЧС предупредило об угрозе мощного извержения вулкана Шивелуч на Камчатке
04:54В воздухе квартир нашли вызывающие рак вещества
04:50Кинолог рассказал, куда отдать учиться собаку
04:44Фото "одинокого" Зеленского в США рассмешило пользователей Сети
04:43Белому дому пришлось править расшифровку выступления Байдена по Афганистану
04:16Названа идеальная температура для борьбы с вирусом
04:07В Киеве заявили о готовности Зеленского к встрече с Путиным "в любое время"
04:00Названы города, где ипотека на вторичное жилье подорожала больше всего
03:56В ООН подготовили доклад о "нарушениях прав человека" в Крыму
03:39В России спроектировали имитатор подлодки "Суррогат"
03:35СМИ: покупательская способность украинцев упала, несмотря на рост зарплат
03:25Эксперт подсчитал ежегодные расходы на личный автомобиль
03:24Россия в 2022 году завершит испытания принципиально нового авиадвигателя
03:23Участники Duran Duran спрятали хиты прошлых лет в новом треке "Anniversary"
03:18Афганский посол рассказал подробности бегства экс-президента страны
03:09СМИ: Байден давал советы афганскому лидеру Гани в борьбе с "Талибаном"*
Лента новостейМолния