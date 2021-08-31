https://ria.ru/20210831/gazoprovod-1747986107.html

Немецкий дипломат рассказал, кто будет зависеть от "Северного потока — 2"

Немецкий дипломат рассказал, кто будет зависеть от "Северного потока — 2" - РИА Новости, 31.08.2021

Немецкий дипломат рассказал, кто будет зависеть от "Северного потока — 2"

"Северный поток — 2" ставит в равную зависимость и ЕС, и Россию, заявил журналистам в Берлине экс-советник канцлера ФРГ Ангелы Меркель по внешней политике,... РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T13:46

2021-08-31T13:46

2021-08-31T13:46

в мире

украина

сша

германия

ангела меркель

северный поток — 2

россия

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БЕРЛИН, 31 авг - РИА Новости. "Северный поток — 2" ставит в равную зависимость и ЕС, и Россию, заявил журналистам в Берлине экс-советник канцлера ФРГ Ангелы Меркель по внешней политике, немецкий дипломат Кристоф Хойсген."В этой связи выражается много критики, но, как и в случае инвестиционного соглашения (ЕС) с КНР, в отношении России посредством "Северного потока — 2" возникает взаимная зависимость, именно взаимная", - заявил Хойсген, отвечая на вопрос РИА Новости, что может произойти с проектом газопровода после формирования нового правительства Германии по итогам выборов 26 сентября."Сейчас возник инструмент на случай, если Россия когда-либо отрежет Украину (от газового транзита), в этом случае будет возможно остановить "Северный поток — 2". Как это будет реализовано практически, я не знаю", - добавил дипломат.Хойсген подчеркнул, что в отношении России и Китая он выступает за то, чтобы "всегда прилагать усилия к сотрудничеству, но на основании соблюдения международного права"."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год – в декабре 2020 года.

https://ria.ru/20210826/evropa-1747260997.html

украина

сша

германия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита. 2021-08-31T13:46 true PT1M46S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, сша, германия, ангела меркель, северный поток — 2, россия