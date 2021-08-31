https://ria.ru/20210831/gazoprovod-1747986107.html
Немецкий дипломат рассказал, кто будет зависеть от "Северного потока — 2"
Немецкий дипломат рассказал, кто будет зависеть от "Северного потока — 2" - РИА Новости, 31.08.2021
Немецкий дипломат рассказал, кто будет зависеть от "Северного потока — 2"
"Северный поток — 2" ставит в равную зависимость и ЕС, и Россию, заявил журналистам в Берлине экс-советник канцлера ФРГ Ангелы Меркель по внешней политике,... РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T13:46
2021-08-31T13:46
2021-08-31T13:46
в мире
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сша
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ангела меркель
северный поток — 2
россия
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БЕРЛИН, 31 авг - РИА Новости. "Северный поток — 2" ставит в равную зависимость и ЕС, и Россию, заявил журналистам в Берлине экс-советник канцлера ФРГ Ангелы Меркель по внешней политике, немецкий дипломат Кристоф Хойсген."В этой связи выражается много критики, но, как и в случае инвестиционного соглашения (ЕС) с КНР, в отношении России посредством "Северного потока — 2" возникает взаимная зависимость, именно взаимная", - заявил Хойсген, отвечая на вопрос РИА Новости, что может произойти с проектом газопровода после формирования нового правительства Германии по итогам выборов 26 сентября."Сейчас возник инструмент на случай, если Россия когда-либо отрежет Украину (от газового транзита), в этом случае будет возможно остановить "Северный поток — 2". Как это будет реализовано практически, я не знаю", - добавил дипломат.Хойсген подчеркнул, что в отношении России и Китая он выступает за то, чтобы "всегда прилагать усилия к сотрудничеству, но на основании соблюдения международного права"."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год – в декабре 2020 года.
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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций
Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита.
2021-08-31T13:46
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в мире, украина, сша, германия, ангела меркель, северный поток — 2, россия
Немецкий дипломат рассказал, кто будет зависеть от "Северного потока — 2"
Немецкий дипломат Хойсген: "Северный поток — 2" ставит ЕС и Россию в равную зависимость