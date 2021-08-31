https://ria.ru/20210831/gazifikatsiya-1748062790.html

"Социальная газификация" охватила уже 100 населенных пунктов МО

"Социальная газификация" охватила уже 100 населенных пунктов МО - РИА Новости, 31.08.2021

"Социальная газификация" охватила уже 100 населенных пунктов МО

До 1 сентября "Мособлгаз" провел газ в 100 населенных пунктов Московской области по программе "Социальная газификация". До конца года планируют обеспечить газом РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T19:21

2021-08-31T19:21

2021-08-31T19:21

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

мособлгаз

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МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. До 1 сентября "Мособлгаз" провел газ в 100 населенных пунктов Московской области по программе "Социальная газификация". До конца года планируют обеспечить газом 1113 населенных пунктов, где живут почти 100 тысяч человек. Об этом сообщил телеканал "360"."Я неделю назад давал обещание, что мы постараемся к сентябрю достичь знаковых цифр. Мы это сделали. Уже 100 населенных пунктов на 100% газифицировали", – сообщил глава "Мособлгаза" Игорь Баранов.Он добавил, что сейчас строительство газопроводов ведется в 300 населенных пунктах региона.Ознакомиться с планом работ по своему городу жители Московской области могут на сайте "Мособлгаза" в разделе "Социальная газификация". Там же можно подать заявку на заключение комплексного договора.

https://ria.ru/20210819/gazifikatsiya-1746423655.html

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье), мособлгаз