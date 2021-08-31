https://ria.ru/20210831/evakuatsiya-1748084830.html

Решение о сроках эвакуации из Афганистана было верным, заявил Байден

Решение о сроках эвакуации из Афганистана было верным, заявил Байден - РИА Новости, 31.08.2021

Решение о сроках эвакуации из Афганистана было верным, заявил Байден

Президент Соединенных Штатов Джо Байден не считает, что более ранний старт эвакуации из Афганистана стал бы верным решением – по мнению главы государства, при... РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T23:12

2021-08-31T23:12

2021-08-31T23:17

захват власти в афганистане талибами

в мире

сша

афганистан

джо байден

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ВАШИНГТОН, 31 авг – РИА Новости. Президент Соединенных Штатов Джо Байден не считает, что более ранний старт эвакуации из Афганистана стал бы верным решением – по мнению главы государства, при таком сценарии эвакуация людей все равно была бы сложной и опасной."Некоторые скажут: нам следовало начать эвакуацию раньше. И тогда она бы прошла более упорядоченно. При всем уважении, я не согласен. Представьте, если бы мы начали эвакуацию в июне или июле, послали бы тысячи американских солдат … это также спровоцировало бы хаос на пути к аэропорту", - сказал глава государства в обращении к нации, посвященном завершению американской миссии в Афганистане.Как отметил Байден, даже при более раннем старте эвакуации миссия США "все так же была бы сложной и крайне опасной".США в понедельник заявили об окончательном завершении вывода войск из Афганистана.

https://ria.ru/20210831/bayden-1748082662.html

сша

афганистан

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в мире, сша, афганистан, джо байден