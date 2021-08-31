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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210831/evakuatsiya-1748084830.html
Решение о сроках эвакуации из Афганистана было верным, заявил Байден
Решение о сроках эвакуации из Афганистана было верным, заявил Байден - РИА Новости, 31.08.2021
Решение о сроках эвакуации из Афганистана было верным, заявил Байден
Президент Соединенных Штатов Джо Байден не считает, что более ранний старт эвакуации из Афганистана стал бы верным решением – по мнению главы государства, при... РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T23:12
2021-08-31T23:17
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
афганистан
джо байден
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ВАШИНГТОН, 31 авг – РИА Новости. Президент Соединенных Штатов Джо Байден не считает, что более ранний старт эвакуации из Афганистана стал бы верным решением – по мнению главы государства, при таком сценарии эвакуация людей все равно была бы сложной и опасной."Некоторые скажут: нам следовало начать эвакуацию раньше. И тогда она бы прошла более упорядоченно. При всем уважении, я не согласен. Представьте, если бы мы начали эвакуацию в июне или июле, послали бы тысячи американских солдат … это также спровоцировало бы хаос на пути к аэропорту", - сказал глава государства в обращении к нации, посвященном завершению американской миссии в Афганистане.Как отметил Байден, даже при более раннем старте эвакуации миссия США "все так же была бы сложной и крайне опасной".США в понедельник заявили об окончательном завершении вывода войск из Афганистана.
https://ria.ru/20210831/bayden-1748082662.html
сша
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в мире, сша, афганистан, джо байден
23:12 31.08.2021 (обновлено: 23:17 31.08.2021)
 
Решение о сроках эвакуации из Афганистана было верным, заявил Байден

Президент США Байден: более ранняя эвакуация из Афганистана не была бы верным решением

© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Donald R. AllenВоеннослужащий ВВС США на борту самолета C-17 Globemaster III ВВС США во время эвакуации в международном аэропорту Кабула
Военнослужащий ВВС США на борту самолета C-17 Globemaster III ВВС США во время эвакуации в международном аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Donald R. Allen
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ВАШИНГТОН, 31 авг – РИА Новости. Президент Соединенных Штатов Джо Байден не считает, что более ранний старт эвакуации из Афганистана стал бы верным решением – по мнению главы государства, при таком сценарии эвакуация людей все равно была бы сложной и опасной.
"Некоторые скажут: нам следовало начать эвакуацию раньше. И тогда она бы прошла более упорядоченно. При всем уважении, я не согласен. Представьте, если бы мы начали эвакуацию в июне или июле, послали бы тысячи американских солдат … это также спровоцировало бы хаос на пути к аэропорту", - сказал глава государства в обращении к нации, посвященном завершению американской миссии в Афганистане.
Как отметил Байден, даже при более раннем старте эвакуации миссия США "все так же была бы сложной и крайне опасной".
США в понедельник заявили об окончательном завершении вывода войск из Афганистана.
Президент США Джо Байден во время выступления с заявлением по ситуации в Афганистане - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
Вчера, 22:34Захват власти в Афганистане талибами
Байден назвал выход США из Афганистана невероятно успешной миссией
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреСШААфганистанДжо Байден
 
 
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