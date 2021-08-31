https://ria.ru/20210831/ekologiya-1747990649.html

Проблемы экологии обсудили школьники из России, Китая и Японии

Проблемы экологии обсудили школьники из России, Китая и Японии - РИА Новости, 31.08.2021

Проблемы экологии обсудили школьники из России, Китая и Японии

В онлайн режиме прошел международный детский симпозиум стран-участниц Ассоциации региональных администраций стран Северо-Восточной Азии (АРАССВА). В мероприятии РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T14:22

2021-08-31T14:22

2021-08-31T14:22

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МОСКВА, 31 авг - Проект "Россия-Китай: Главное". В онлайн режиме прошел международный детский симпозиум стран-участниц Ассоциации региональных администраций стран Северо-Восточной Азии (АРАССВА). В мероприятии приняли участие 35 школьников из России, Китая и Японии.Основная задача мероприятия – повысить интерес детей к изучению экологии, улучшить их уровень владения английским языком и укрепить международные связи. Ежегодно он проходит в одной из стран-участниц АРАССВА.В рамках научного мероприятия школьники рассказали о культурных традициях своих регионов, обменялись опытом деятельности в сфере охраны окружающей среды и выступили с докладами. Также в рамках симпозиума прошла викторина, где ребята продемонстрировали свои знания в вопросах обращения с отходами, изменения климата и сохранения биоразнообразия. А после вместе изготовили плакат на тему "Идеальное общество 2050 года, к которому мы стремимся". При этом школьники показали себя сплоченной творческой командой, в которой умеют разделять обязанности, выстраивать диалог друг с другом и находить решения поставленных задач.

https://ria.ru/20210830/kitay-1747874367.html

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китай

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япония, китай, россия