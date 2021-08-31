https://ria.ru/20210831/donbass-1748034486.html

В ДНР заявили об обстреле окраин Донецка со стороны украинских силовиков

В ДНР заявили об обстреле окраин Донецка со стороны украинских силовиков - РИА Новости, 31.08.2021

В ДНР заявили об обстреле окраин Донецка со стороны украинских силовиков

Украинские силовики обстреляли во вторник окраины Донецка, выпущено девять мин калибром 120 миллиметров, заявил журналистам представитель самопровозглашенной... РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T16:58

2021-08-31T16:58

2021-08-31T16:58

в мире

донецк (донецкая область)

здоровье - общество

донецкая народная республика

старомихайловка

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 31 авг - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли во вторник окраины Донецка, выпущено девять мин калибром 120 миллиметров, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."В 14.25 (совпадает с мск) зафиксирован обстрел со стороны вооружённых формирований Украины в направлении посёлка Старомихайловка (окраины Донецка - ред.). Выпущено девять мин калибром 120 миллиметров", - сказал представитель ведомства.Летом прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20210831/dnr-1747939637.html

https://ria.ru/20210829/lnr-1747750816.html

донецк (донецкая область)

донецкая народная республика

старомихайловка

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в мире, донецк (донецкая область), здоровье - общество, донецкая народная республика, старомихайловка, ситуация в днр и лнр