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В ДНР заявили о трех нарушениях перемирия в Донбассе за сутки
В ДНР заявили о трех нарушениях перемирия в Донбассе за сутки - РИА Новости, 31.08.2021
В ДНР заявили о трех нарушениях перемирия в Донбассе за сутки
Украинские силовики три раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявили во вторник журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой... РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T10:03
2021-08-31T10:03
2021-08-31T10:03
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ДОНЕЦК, 31 авг - РИА Новости. Украинские силовики три раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявили во вторник журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).В понедельник в ДНР сообщили об одном обстреле со стороны украинских силовиков за сутки."За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило три раза", - сказал представитель ДНР в СЦКК.По его словам, украинские силовики вели огонь по республике из гранатометов и стрелкового оружия.Летом прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
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в мире, украина, донецкая народная республика, донбасс, сцкк, ситуация в днр и лнр
В ДНР заявили о трех нарушениях перемирия в Донбассе за сутки
Представитель ДНР в СЦКК: силовики три раза обстреляли Донбасс за сутки