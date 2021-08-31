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Садовничий оценил качество дистанционного формата обучения
Садовничий оценил качество дистанционного формата обучения - РИА Новости, 31.08.2021
Садовничий оценил качество дистанционного формата обучения
Проведение части лекций в дистанционном формате не скажется на качестве образования, заявил ректор Московского государственного университета имени М.В... РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T14:40
2021-08-31T14:40
общество
виктор садовничий
россия
коронавирус в россии
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Проведение части лекций в дистанционном формате не скажется на качестве образования, заявил ректор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий.Он уточнил, что студенты приступят к занятиям очно. Однако для потоковых лекций, на которые должный прийти, например, 500 студентов, возможен удаленный формат."Мы не исключаем дистанционное общение, они (занятия в таком формате – ред.) не всегда вредны. Это не есть заочное обучение... Они (дистанционные занятия - ред.) не будут влиять на качество образования", - заявил Садовничий в ходе пресс-конференции, посвященной началу учебного года.
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общество, виктор садовничий, россия, коронавирус в россии
14:40 31.08.2021
 
Садовничий оценил качество дистанционного формата обучения

Ректор МГУ Садовничий: дистанционный занятия не скажутся на качестве образования

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкСтудентка МГУ на дистанционном обучении
Студентка МГУ на дистанционном обучении - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Проведение части лекций в дистанционном формате не скажется на качестве образования, заявил ректор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий.
Он уточнил, что студенты приступят к занятиям очно. Однако для потоковых лекций, на которые должный прийти, например, 500 студентов, возможен удаленный формат.
"Мы не исключаем дистанционное общение, они (занятия в таком формате – ред.) не всегда вредны. Это не есть заочное обучение... Они (дистанционные занятия - ред.) не будут влиять на качество образования", - заявил Садовничий в ходе пресс-конференции, посвященной началу учебного года.
Игорь Реморенко
30 августа, 09:00
Студентка слушает, да ест: новый элемент дистанционного образования
 
ОбществоВиктор СадовничийРоссияКоронавирус в России
 
 
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