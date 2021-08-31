https://ria.ru/20210831/distantsionka-1747995438.html
Садовничий оценил качество дистанционного формата обучения
Садовничий оценил качество дистанционного формата обучения - РИА Новости, 31.08.2021
Садовничий оценил качество дистанционного формата обучения
Проведение части лекций в дистанционном формате не скажется на качестве образования, заявил ректор Московского государственного университета имени М.В... РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T14:40
2021-08-31T14:40
2021-08-31T14:40
общество
виктор садовничий
россия
коронавирус в россии
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Проведение части лекций в дистанционном формате не скажется на качестве образования, заявил ректор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий.Он уточнил, что студенты приступят к занятиям очно. Однако для потоковых лекций, на которые должный прийти, например, 500 студентов, возможен удаленный формат."Мы не исключаем дистанционное общение, они (занятия в таком формате – ред.) не всегда вредны. Это не есть заочное обучение... Они (дистанционные занятия - ред.) не будут влиять на качество образования", - заявил Садовничий в ходе пресс-конференции, посвященной началу учебного года.
https://na.ria.ru/20210830/mgpu-1747195604.html
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РИА Новости
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общество, виктор садовничий, россия, коронавирус в россии
Садовничий оценил качество дистанционного формата обучения
Ректор МГУ Садовничий: дистанционный занятия не скажутся на качестве образования