https://ria.ru/20210831/distantsionka-1747995438.html

Садовничий оценил качество дистанционного формата обучения

Садовничий оценил качество дистанционного формата обучения - РИА Новости, 31.08.2021

Садовничий оценил качество дистанционного формата обучения

Проведение части лекций в дистанционном формате не скажется на качестве образования, заявил ректор Московского государственного университета имени М.В... РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T14:40

2021-08-31T14:40

2021-08-31T14:40

общество

виктор садовничий

россия

коронавирус в россии

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Проведение части лекций в дистанционном формате не скажется на качестве образования, заявил ректор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий.Он уточнил, что студенты приступят к занятиям очно. Однако для потоковых лекций, на которые должный прийти, например, 500 студентов, возможен удаленный формат."Мы не исключаем дистанционное общение, они (занятия в таком формате – ред.) не всегда вредны. Это не есть заочное обучение... Они (дистанционные занятия - ред.) не будут влиять на качество образования", - заявил Садовничий в ходе пресс-конференции, посвященной началу учебного года.

https://na.ria.ru/20210830/mgpu-1747195604.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, виктор садовничий, россия, коронавирус в россии