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Онлайн-конференция к 80-летию начала блокады Ленинграда
Онлайн-конференция к 80-летию начала блокады Ленинграда - РИА Новости, 31.08.2021
Онлайн-конференция к 80-летию начала блокады Ленинграда
6 сентября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция к 80-летию начала блокады Ленинграда.
2021-08-31T13:39
2021-08-31T13:39
анонсы
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Задать вопросУчастники:- заведующий кафедрой истории нового и новейшего времени исторического факультета Санкт-Петербургского государственного университета Владимир БАРЫШНИКОВ;- директор Научно-исследовательского фонда "Цифровая история" Егор ЯКОВЛЕВ;- директор Института истории, политических и социальных наук Петрозаводского государственного университета Сергей ВЕРИГИН;- директор Фонда "Историческая память", научный сотрудник Института российской истории РАН Александр ДЮКОВ;- заместитель председателя правления Российского исторического общества, президент Фонда "Связь эпох" Георгий КУЧКОВ.Модератор — советник МИА "Россия сегодня", издатель, руководитель Института внешнеполитических исследований и инициатив Вероника КРАШЕНИННИКОВА.8 сентября 1941 года, 80 лет назад, началась военная блокада Ленинграда, продлившаяся 872 дня. Вместе с войсками Третьего рейха кольцо блокады с севера держала финская армия под командованием маршала Карла Маннергейма. Его роль в планах "овладеть Ленинградом и сровнять его с землей" и в целом в Великой Отечественной войне проанализирована в монографии Владимира Барышникова "Маннергейм и Советский Союз", которая будет представлена в ходе мероприятия. Также эксперты обсудят критические вопросы Великой Отечественной войны и советско-финской истории при Маннергейме.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы
13:39 31.08.2021
 

Онлайн-конференция к 80-летию начала блокады Ленинграда

Читать ria.ru в
6 сентября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция к 80-летию начала блокады Ленинграда.
Задать вопрос
Участники:
- заведующий кафедрой истории нового и новейшего времени исторического факультета Санкт-Петербургского государственного университета Владимир БАРЫШНИКОВ;
- директор Научно-исследовательского фонда "Цифровая история" Егор ЯКОВЛЕВ;
- директор Института истории, политических и социальных наук Петрозаводского государственного университета Сергей ВЕРИГИН;
- директор Фонда "Историческая память", научный сотрудник Института российской истории РАН Александр ДЮКОВ;
- заместитель председателя правления Российского исторического общества, президент Фонда "Связь эпох" Георгий КУЧКОВ.
Модератор — советник МИА "Россия сегодня", издатель, руководитель Института внешнеполитических исследований и инициатив Вероника КРАШЕНИННИКОВА.
8 сентября 1941 года, 80 лет назад, началась военная блокада Ленинграда, продлившаяся 872 дня. Вместе с войсками Третьего рейха кольцо блокады с севера держала финская армия под командованием маршала Карла Маннергейма. Его роль в планах "овладеть Ленинградом и сровнять его с землей" и в целом в Великой Отечественной войне проанализирована в монографии Владимира Барышникова "Маннергейм и Советский Союз", которая будет представлена в ходе мероприятия. Также эксперты обсудят критические вопросы Великой Отечественной войны и советско-финской истории при Маннергейме.

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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