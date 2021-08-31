На Тамбовщине по нацпроекту благоустроены 111 дворов и 83 пространства
© Фото : Администрация Тамбовской областиНа Тамбовщине по нацпроекту благоустроены 111 дворов и 83 пространства
ТАМБОВ, 31 авг – РИА Новости. В Тамбовской области по нацпроекту "Жилье и городская среда" уже выполнены работы по благоустройству 75% дворов и 73% общественных территорий, включенных в программу этого года, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
"Сухая и теплая погода, вовремя заключенные контракты и закупленные стройматериалы, а также ежедневный общественный контроль способствуют качественному проведению всех запланированных работ. На данный момент по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" завершены работы в 111 дворах из 153, включенных в программу 2021 года, и в 83 из 114 общественных территориях", - сказал представитель пресс-службы.
Все работы по благоустройству территорий находятся на контроле главы администрации Тамбовской области Александра Никитина.
"Главное - не цифры, а настроение людей. Жители области очень заинтересованы в программе, положительно воспринимают преображение населенных пунктов, активно участвуют в благоустройстве скверов и дворов", - приводит пресс-служба слова Никитина.
По федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" на благоустройство дворов и общественных пространств региона в 2021 году направили около 269,5 миллионов рублей. Из них около 264 миллионов рублей - средства федерального бюджета, 5,4 миллиона рублей выделили из бюджета области. Свою часть на условиях софинансирования добавили местные бюджеты. На данный момент освоено 188 миллионов рублей или 71% федеральной субсидии.