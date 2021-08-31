https://ria.ru/20210831/blagoustroystvo-1748068265.html

На Тамбовщине по нацпроекту благоустроены 111 дворов и 83 пространства

На Тамбовщине по нацпроекту благоустроены 111 дворов и 83 пространства - РИА Новости, 31.08.2021

На Тамбовщине по нацпроекту благоустроены 111 дворов и 83 пространства

В Тамбовской области по нацпроекту "Жилье и городская среда" уже выполнены работы по благоустройству 75% дворов и 73% общественных территорий, включенных в... РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T19:56

2021-08-31T19:56

2021-08-31T19:56

тамбовская область

тамбовская область

александр никитин

жкх

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/1f/1748067971_0:53:860:537_1920x0_80_0_0_36734f12d29222ce07978763b8102415.jpg

ТАМБОВ, 31 авг – РИА Новости. В Тамбовской области по нацпроекту "Жилье и городская среда" уже выполнены работы по благоустройству 75% дворов и 73% общественных территорий, включенных в программу этого года, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.Все работы по благоустройству территорий находятся на контроле главы администрации Тамбовской области Александра Никитина."Главное - не цифры, а настроение людей. Жители области очень заинтересованы в программе, положительно воспринимают преображение населенных пунктов, активно участвуют в благоустройстве скверов и дворов", - приводит пресс-служба слова Никитина.По федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" на благоустройство дворов и общественных пространств региона в 2021 году направили около 269,5 миллионов рублей. Из них около 264 миллионов рублей - средства федерального бюджета, 5,4 миллиона рублей выделили из бюджета области. Свою часть на условиях софинансирования добавили местные бюджеты. На данный момент освоено 188 миллионов рублей или 71% федеральной субсидии.

https://ria.ru/20210521/investitsii-1733399661.html

тамбовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тамбовская область, александр никитин, жкх