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Тамбовская область
https://ria.ru/20210831/blagoustroystvo-1748068265.html
На Тамбовщине по нацпроекту благоустроены 111 дворов и 83 пространства
На Тамбовщине по нацпроекту благоустроены 111 дворов и 83 пространства - РИА Новости, 31.08.2021
На Тамбовщине по нацпроекту благоустроены 111 дворов и 83 пространства
В Тамбовской области по нацпроекту "Жилье и городская среда" уже выполнены работы по благоустройству 75% дворов и 73% общественных территорий, включенных в... РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T19:56
2021-08-31T19:56
тамбовская область
тамбовская область
александр никитин
жкх
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ТАМБОВ, 31 авг – РИА Новости. В Тамбовской области по нацпроекту "Жилье и городская среда" уже выполнены работы по благоустройству 75% дворов и 73% общественных территорий, включенных в программу этого года, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.Все работы по благоустройству территорий находятся на контроле главы администрации Тамбовской области Александра Никитина."Главное - не цифры, а настроение людей. Жители области очень заинтересованы в программе, положительно воспринимают преображение населенных пунктов, активно участвуют в благоустройстве скверов и дворов", - приводит пресс-служба слова Никитина.По федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" на благоустройство дворов и общественных пространств региона в 2021 году направили около 269,5 миллионов рублей. Из них около 264 миллионов рублей - средства федерального бюджета, 5,4 миллиона рублей выделили из бюджета области. Свою часть на условиях софинансирования добавили местные бюджеты. На данный момент освоено 188 миллионов рублей или 71% федеральной субсидии.
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тамбовская область, александр никитин, жкх
19:56 31.08.2021
 

На Тамбовщине по нацпроекту благоустроены 111 дворов и 83 пространства

© Фото : Администрация Тамбовской областиНа Тамбовщине по нацпроекту благоустроены 111 дворов и 83 пространства
На Тамбовщине по нацпроекту благоустроены 111 дворов и 83 пространства - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© Фото : Администрация Тамбовской области
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ТАМБОВ, 31 авг – РИА Новости. В Тамбовской области по нацпроекту "Жилье и городская среда" уже выполнены работы по благоустройству 75% дворов и 73% общественных территорий, включенных в программу этого года, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
"Сухая и теплая погода, вовремя заключенные контракты и закупленные стройматериалы, а также ежедневный общественный контроль способствуют качественному проведению всех запланированных работ. На данный момент по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" завершены работы в 111 дворах из 153, включенных в программу 2021 года, и в 83 из 114 общественных территориях", - сказал представитель пресс-службы.
Все работы по благоустройству территорий находятся на контроле главы администрации Тамбовской области Александра Никитина.
"Главное - не цифры, а настроение людей. Жители области очень заинтересованы в программе, положительно воспринимают преображение населенных пунктов, активно участвуют в благоустройстве скверов и дворов", - приводит пресс-служба слова Никитина.
По федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" на благоустройство дворов и общественных пространств региона в 2021 году направили около 269,5 миллионов рублей. Из них около 264 миллионов рублей - средства федерального бюджета, 5,4 миллиона рублей выделили из бюджета области. Свою часть на условиях софинансирования добавили местные бюджеты. На данный момент освоено 188 миллионов рублей или 71% федеральной субсидии.
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