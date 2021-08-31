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ЕС усилит помощь соседям Афганистана для сокращения нелегальной миграции
ЕС усилит помощь соседям Афганистана для сокращения нелегальной миграции - РИА Новости, 31.08.2021
ЕС усилит помощь соседям Афганистана для сокращения нелегальной миграции
ЕС должен усилить поддержку стран-соседей Афганистана для предупреждения миграционного кризиса, говорится в распространенном заявлении глав МВД союза по итогам... РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T19:53
2021-08-31T19:53
2021-08-31T19:53
захват власти в афганистане талибами
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афганистан
брюссель
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БРЮССЕЛЬ, 31 авг – РИА Новости. ЕС должен усилить поддержку стран-соседей Афганистана для предупреждения миграционного кризиса, говорится в распространенном заявлении глав МВД союза по итогам внеочередного заседания в Брюсселе."ЕС должен привлекать и усилить свою поддержку третьим странам, в частности, соседям Афганистана, принимающим большое число мигрантов и беженцев, чтобы поддержать их возможности по защите, предоставлению достойных и безопасных условий приема беженцев. ЕС также будет сотрудничать с этими странами для предотвращения нелегальной миграции", - говорится в документе.В заявлении подчеркивается, что страны ЕС будут действовать совместно, чтобы "предотвратить неконтролируемые перемещения большого числа мигрантов".
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в мире, афганистан, брюссель, здоровье - общество
ЕС усилит помощь соседям Афганистана для сокращения нелегальной миграции
Евросоюз усилит помощь соседям Афганистана для предупреждения миграционного кризиса