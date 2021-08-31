https://ria.ru/20210831/belorussiya-1748049115.html

Польские военные силой доставили на границу мигрантов, заявили в Минске

Польские военные силой доставили на границу мигрантов, заявили в Минске - РИА Новости, 31.08.2021

Польские военные силой доставили на границу мигрантов, заявили в Минске

Государственный пограничный комитет Белоруссии сообщил, что польские пограничники насильно доставили к белорусской границе семью мигрантов с Кубы. РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T17:51

2021-08-31T17:51

2021-08-31T17:51

в мире

белоруссия

минск

куба

александр лукашенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/0d/1745657582_0:306:1137:946_1920x0_80_0_0_928bfb98f1e7f8936c7f7e10e2957d6b.jpg

МИНСК, 31 авг - РИА Новости. Государственный пограничный комитет Белоруссии сообщил, что польские пограничники насильно доставили к белорусской границе семью мигрантов с Кубы."Тридцатого августа в районе польского пункта пропуска "Половцы" польские пограничники доставили к границе с Беларусью семью из пятерых мигрантов – граждан Кубы", - говорится в сообщении комитета в Telegram-канале.Согласно сообщению, глава семьи рассказал белорусским пограничникам, что все они находились в одном из крупных городов Польши и обратились за предоставлением политического убежища и защиты. "Но, по его словам, польские пограничники не обращали внимание на обращения, не реагировали на просьбы об оказании простой человеческой помощи – обеспечить теплой одеждой и обувью, которая есть не у каждого из беженцев. Также польские власти отказывали беженцам даже в медпомощи и нормальном питании. В итоге под угрозой применения оружия семью доставили к границе с Беларусью", - отмечается в сообщении.Также комитет публикует снятое мигрантами видео, на котором "отчетливо видно, что иностранцы не хотели покидать автомобиль". "Однако польских силовиков для того, чтобы вытащить беженцев из машины, не сдержало от применения насилия даже присутствие ребенка", - подчеркивается в сообщении.В последнее время Литва, Латвия и Польша заявляют о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://radiosputnik.ria.ru/20210831/polsha-1748010964.html

белоруссия

минск

куба

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, белоруссия, минск, куба, александр лукашенко