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Польские военные силой доставили на границу мигрантов, заявили в Минске
Польские военные силой доставили на границу мигрантов, заявили в Минске - РИА Новости, 31.08.2021
Польские военные силой доставили на границу мигрантов, заявили в Минске
Государственный пограничный комитет Белоруссии сообщил, что польские пограничники насильно доставили к белорусской границе семью мигрантов с Кубы. РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T17:51
2021-08-31T17:51
в мире
белоруссия
минск
куба
александр лукашенко
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МИНСК, 31 авг - РИА Новости. Государственный пограничный комитет Белоруссии сообщил, что польские пограничники насильно доставили к белорусской границе семью мигрантов с Кубы."Тридцатого августа в районе польского пункта пропуска "Половцы" польские пограничники доставили к границе с Беларусью семью из пятерых мигрантов – граждан Кубы", - говорится в сообщении комитета в Telegram-канале.Согласно сообщению, глава семьи рассказал белорусским пограничникам, что все они находились в одном из крупных городов Польши и обратились за предоставлением политического убежища и защиты. "Но, по его словам, польские пограничники не обращали внимание на обращения, не реагировали на просьбы об оказании простой человеческой помощи – обеспечить теплой одеждой и обувью, которая есть не у каждого из беженцев. Также польские власти отказывали беженцам даже в медпомощи и нормальном питании. В итоге под угрозой применения оружия семью доставили к границе с Беларусью", - отмечается в сообщении.Также комитет публикует снятое мигрантами видео, на котором "отчетливо видно, что иностранцы не хотели покидать автомобиль". "Однако польских силовиков для того, чтобы вытащить беженцев из машины, не сдержало от применения насилия даже присутствие ребенка", - подчеркивается в сообщении.В последнее время Литва, Латвия и Польша заявляют о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
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в мире, белоруссия, минск, куба, александр лукашенко
17:51 31.08.2021
 
Польские военные силой доставили на границу мигрантов, заявили в Минске

В Белоруссии заявили, что польские военные силой доставили на границу семью кубинцев

© REUTERS / Main Command of the Polish Border PatrolПольские пограничники задерживают людей, пытающихся пересечь границу между Белоруссией и Польшей
Польские пограничники задерживают людей, пытающихся пересечь границу между Белоруссией и Польшей - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© REUTERS / Main Command of the Polish Border Patrol
Читать ria.ru в
МИНСК, 31 авг - РИА Новости. Государственный пограничный комитет Белоруссии сообщил, что польские пограничники насильно доставили к белорусской границе семью мигрантов с Кубы.
"Тридцатого августа в районе польского пункта пропуска "Половцы" польские пограничники доставили к границе с Беларусью семью из пятерых мигрантов – граждан Кубы", - говорится в сообщении комитета в Telegram-канале.
Согласно сообщению, глава семьи рассказал белорусским пограничникам, что все они находились в одном из крупных городов Польши и обратились за предоставлением политического убежища и защиты. "Но, по его словам, польские пограничники не обращали внимание на обращения, не реагировали на просьбы об оказании простой человеческой помощи – обеспечить теплой одеждой и обувью, которая есть не у каждого из беженцев. Также польские власти отказывали беженцам даже в медпомощи и нормальном питании. В итоге под угрозой применения оружия семью доставили к границе с Беларусью", - отмечается в сообщении.
Также комитет публикует снятое мигрантами видео, на котором "отчетливо видно, что иностранцы не хотели покидать автомобиль". "Однако польских силовиков для того, чтобы вытащить беженцев из машины, не сдержало от применения насилия даже присутствие ребенка", - подчеркивается в сообщении.
В последнее время Литва, Латвия и Польша заявляют о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
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