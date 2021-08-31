https://ria.ru/20210831/belorussiya-1747959669.html

Источник: возможность помилования Сапеги могут рассмотреть после суда

Источник: возможность помилования Сапеги могут рассмотреть после суда - РИА Новости, 31.08.2021

Источник: возможность помилования Сапеги могут рассмотреть после суда

Сроки окончания следствия и начала суда по делу россиянки Софьи Сапеги, задержанной в мае в аэропорту Минска вместе с основателем Telegram-канала Nexta (признан РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T11:47

2021-08-31T11:47

2021-08-31T11:47

в мире

вильнюс

белоруссия

следственный комитет россии (ск рф)

ryanair

россия

роман протасевич

софия сапега

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Сроки окончания следствия и начала суда по делу россиянки Софьи Сапеги, задержанной в мае в аэропорту Минска вместе с основателем Telegram-канала Nexta (признан в Белоруссии экстремистским) Романом Протасевичем, пока не определены, возможность помилования и освобождения Сапеги может быть рассмотрена после суда, сообщил РИА Новости информированный источник."Сроки окончания следствия и начала суда по пока не определены", - сказал собеседник агентства."Возможность помилования и освобождения (Сапеги) может быть рассмотрена после суда", - подчеркнул источник.Задержанная в мае в аэропорту Минска вместе с основателем Telegram-канала Nexta (признан в Белоруссии экстремистским) Романом Протасевичем россиянка Софья Сапега не высказывает жалоб на условия содержания, поддерживает связь с родными по телефону, регулярно общается с адвокатами и российским консулом, сообщил РИА Новости информированный источник."Она общается с адвокатами, ее регулярно навещает российский консул", - добавил источник.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет авиакомпании Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел основатель Telegram-канала Nexta (признан в Белоруссии экстремистским) Роман Протасевич. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков", ему грозит до 15 лет лишения свободы. Вместе с Протасевичем была задержана гражданка РФ Софья Сапега, которая обвиняется в разжигании социальной вражды и розни, а также подозревается по статье о групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок.Пресс-служба СК Белоруссии 25 июня сообщила, что Протасевич и Сапега обратились с ходатайством о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием, дают последовательные признательные показания. Следователи сочли возможным их перевод из-под стражи под домашний арест.

https://ria.ru/20210810/protasevich-1745274548.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210811/protasevich-1745401194.html

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в мире, вильнюс, белоруссия, следственный комитет россии (ск рф), ryanair, россия, роман протасевич, софия сапега