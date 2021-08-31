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Источник: возможность помилования Сапеги могут рассмотреть после суда
Источник: возможность помилования Сапеги могут рассмотреть после суда - РИА Новости, 31.08.2021
Источник: возможность помилования Сапеги могут рассмотреть после суда
Сроки окончания следствия и начала суда по делу россиянки Софьи Сапеги, задержанной в мае в аэропорту Минска вместе с основателем Telegram-канала Nexta (признан РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T11:47
2021-08-31T11:47
в мире
вильнюс
белоруссия
следственный комитет россии (ск рф)
ryanair
россия
роман протасевич
софия сапега
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Сроки окончания следствия и начала суда по делу россиянки Софьи Сапеги, задержанной в мае в аэропорту Минска вместе с основателем Telegram-канала Nexta (признан в Белоруссии экстремистским) Романом Протасевичем, пока не определены, возможность помилования и освобождения Сапеги может быть рассмотрена после суда, сообщил РИА Новости информированный источник."Сроки окончания следствия и начала суда по пока не определены", - сказал собеседник агентства."Возможность помилования и освобождения (Сапеги) может быть рассмотрена после суда", - подчеркнул источник.Задержанная в мае в аэропорту Минска вместе с основателем Telegram-канала Nexta (признан в Белоруссии экстремистским) Романом Протасевичем россиянка Софья Сапега не высказывает жалоб на условия содержания, поддерживает связь с родными по телефону, регулярно общается с адвокатами и российским консулом, сообщил РИА Новости информированный источник."Она общается с адвокатами, ее регулярно навещает российский консул", - добавил источник.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет авиакомпании Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел основатель Telegram-канала Nexta (признан в Белоруссии экстремистским) Роман Протасевич. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков", ему грозит до 15 лет лишения свободы. Вместе с Протасевичем была задержана гражданка РФ Софья Сапега, которая обвиняется в разжигании социальной вражды и розни, а также подозревается по статье о групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок.Пресс-служба СК Белоруссии 25 июня сообщила, что Протасевич и Сапега обратились с ходатайством о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием, дают последовательные признательные показания. Следователи сочли возможным их перевод из-под стражи под домашний арест.
https://ria.ru/20210810/protasevich-1745274548.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210811/protasevich-1745401194.html
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в мире, вильнюс, белоруссия, следственный комитет россии (ск рф), ryanair, россия, роман протасевич, софия сапега
11:47 31.08.2021
 
Источник: возможность помилования Сапеги могут рассмотреть после суда

Источник: возможность помилования и освобождения Софьи Сапеги могут рассмотреть после суда

© РИА НовостиАдвокат Софьи Сапеги перед началом заседания в суде Партизанского района Минска
Адвокат Софьи Сапеги перед началом заседания в суде Партизанского района Минска
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Сроки окончания следствия и начала суда по делу россиянки Софьи Сапеги, задержанной в мае в аэропорту Минска вместе с основателем Telegram-канала Nexta (признан в Белоруссии экстремистским) Романом Протасевичем, пока не определены, возможность помилования и освобождения Сапеги может быть рассмотрена после суда, сообщил РИА Новости информированный источник.
"Сроки окончания следствия и начала суда по пока не определены", - сказал собеседник агентства.
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"Возможность помилования и освобождения (Сапеги) может быть рассмотрена после суда", - подчеркнул источник.
Задержанная в мае в аэропорту Минска вместе с основателем Telegram-канала Nexta (признан в Белоруссии экстремистским) Романом Протасевичем россиянка Софья Сапега не высказывает жалоб на условия содержания, поддерживает связь с родными по телефону, регулярно общается с адвокатами и российским консулом, сообщил РИА Новости информированный источник.
"Сапега по-прежнему находится под домашним арестом, поддерживает связь с родными и близкими по телефону, имеет доступ в интернет, жалоб на самочувствие и условия содержания не высказывает", - сказал собеседник агентства.
"Она общается с адвокатами, ее регулярно навещает российский консул", - добавил источник.
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет авиакомпании Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел основатель Telegram-канала Nexta (признан в Белоруссии экстремистским) Роман Протасевич. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков", ему грозит до 15 лет лишения свободы. Вместе с Протасевичем была задержана гражданка РФ Софья Сапега, которая обвиняется в разжигании социальной вражды и розни, а также подозревается по статье о групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок.
Пресс-служба СК Белоруссии 25 июня сообщила, что Протасевич и Сапега обратились с ходатайством о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием, дают последовательные признательные показания. Следователи сочли возможным их перевод из-под стражи под домашний арест.
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В миреВильнюсБелоруссияСледственный комитет России (СК РФ)RyanairРоссияРоман ПротасевичСофия Сапега
 
 
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