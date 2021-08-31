17:36 31.08.2021 (обновлено: 20:36 31.08.2021)
"Газпром" оценил влияние аварии в Уренгое на природу
"Газпром" оценил влияние аварии на заводе в Новом Уренгое на природу
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. "Газпром" оценил влияние аварии на Уренгойском заводе по подготовке конденсата к транспорту на природу и добычу газа компании как незначительное, планирует до конца 2022 года заменить поврежденную пожаром установку на новую, а вторую установку запустить в ближайшие дни, сообщил замглавы департамента "Газпрома" Андрей Скрепнюк в ходе телефонной конференции.
"Влияние (аварии на заводе "Газпрома" под Новым Уренгоем - ред.) на окружающую среду мы оцениваем как незначительное. По нашим оценкам, влияние аварии на объемы добычи незначительное, поскольку были предприняты необходимые оперативные меры для минимизации последствий", - сказал топ-менеджер "Газпрома".
"Хотел сказать, что одна из упомянутых установок завода (поврежденная во время возгорания установка деэтанизации конденсата - ред.) восстановлению не подлежит и будет заменена на новую, более производительную, до конца 2022 года. Вторая установка будет запущена в ближайшие дни. Помимо этого, уже спустя 2 дня после инцидента на заводе продолжила работу установка стабилизации конденсата", - добавил он.
Кроме того, Скрепнюк рассказал о том, какие мероприятия после аварии предпринял "Газпром". Во-первых, спустя два дня после аварии, 8 августа, была запущена установка стабилизации конденсата. Во-вторых, компания начала поставлять нестабильный газовый конденсат с Уренгойского месторождения в магистральный конденсатопровод минуя завод. Более того, нестабильный газовый конденсат с 19 августа начал поставляться на Пуровский завод "Новатэка". В-третьих, завершены работы по восстановлению работоспособности на установке деэтанизации конденсата УДК-2. Наконец, с 1 сентября заработает установка стабилизации конденсата Надым-Пур-Тазовского региона.
"Пуск указанных объектов переработки позволит восстановить добычу газа и газового конденсата на месторождениях группы "Газпром" до объемов, сопоставимых с объемами добычи до момента техногенного события", - заключил он.
Пожар на Уренгойском заводе "Газпрома" по подготовке конденсата к транспорту произошел 5 августа. Возгорание возникло на установке деэтанизации конденсата первой очереди завода, производственные мощности были остановлены. Из-за аварии до 8 августа приостанавливал работу Сургутский ЗСК (завод по стабилизации конденсата), который получает сырье с Уренгойского завода.