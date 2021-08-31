https://ria.ru/20210831/avariya-1748046093.html

"Газпром" оценил влияние аварии в Уренгое на природу

"Газпром" оценил влияние аварии в Уренгое на природу - РИА Новости, 31.08.2021

"Газпром" оценил влияние аварии в Уренгое на природу

"Газпром" оценил влияние аварии на Уренгойском заводе по подготовке конденсата к транспорту на природу и добычу газа компании как незначительное, планирует до... РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T17:36

2021-08-31T17:36

2021-08-31T20:36

экономика

авария

новый уренгой

газпром

цены на нефть

новатэк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155527/96/1555279694_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8d3858ac56ad480d5da3f694a812c3d9.jpg

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. "Газпром" оценил влияние аварии на Уренгойском заводе по подготовке конденсата к транспорту на природу и добычу газа компании как незначительное, планирует до конца 2022 года заменить поврежденную пожаром установку на новую, а вторую установку запустить в ближайшие дни, сообщил замглавы департамента "Газпрома" Андрей Скрепнюк в ходе телефонной конференции."Влияние (аварии на заводе "Газпрома" под Новым Уренгоем - ред.) на окружающую среду мы оцениваем как незначительное. По нашим оценкам, влияние аварии на объемы добычи незначительное, поскольку были предприняты необходимые оперативные меры для минимизации последствий", - сказал топ-менеджер "Газпрома"."Хотел сказать, что одна из упомянутых установок завода (поврежденная во время возгорания установка деэтанизации конденсата - ред.) восстановлению не подлежит и будет заменена на новую, более производительную, до конца 2022 года. Вторая установка будет запущена в ближайшие дни. Помимо этого, уже спустя 2 дня после инцидента на заводе продолжила работу установка стабилизации конденсата", - добавил он.Кроме того, Скрепнюк рассказал о том, какие мероприятия после аварии предпринял "Газпром". Во-первых, спустя два дня после аварии, 8 августа, была запущена установка стабилизации конденсата. Во-вторых, компания начала поставлять нестабильный газовый конденсат с Уренгойского месторождения в магистральный конденсатопровод минуя завод. Более того, нестабильный газовый конденсат с 19 августа начал поставляться на Пуровский завод "Новатэка". В-третьих, завершены работы по восстановлению работоспособности на установке деэтанизации конденсата УДК-2. Наконец, с 1 сентября заработает установка стабилизации конденсата Надым-Пур-Тазовского региона."Пуск указанных объектов переработки позволит восстановить добычу газа и газового конденсата на месторождениях группы "Газпром" до объемов, сопоставимых с объемами добычи до момента техногенного события", - заключил он.Пожар на Уренгойском заводе "Газпрома" по подготовке конденсата к транспорту произошел 5 августа. Возгорание возникло на установке деэтанизации конденсата первой очереди завода, производственные мощности были остановлены. Из-за аварии до 8 августа приостанавливал работу Сургутский ЗСК (завод по стабилизации конденсата), который получает сырье с Уренгойского завода.

https://ria.ru/20210806/pozhar-1744691273.html

https://ria.ru/20210818/gaz-1746116267.html

новый уренгой

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, авария, новый уренгой, газпром, цены на нефть, новатэк