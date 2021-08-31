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"Газпром" оценил влияние аварии в Уренгое на природу
"Газпром" оценил влияние аварии в Уренгое на природу - РИА Новости, 31.08.2021
"Газпром" оценил влияние аварии в Уренгое на природу
"Газпром" оценил влияние аварии на Уренгойском заводе по подготовке конденсата к транспорту на природу и добычу газа компании как незначительное, планирует до... РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T17:36
2021-08-31T20:36
экономика
авария
новый уренгой
газпром
цены на нефть
новатэк
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. "Газпром" оценил влияние аварии на Уренгойском заводе по подготовке конденсата к транспорту на природу и добычу газа компании как незначительное, планирует до конца 2022 года заменить поврежденную пожаром установку на новую, а вторую установку запустить в ближайшие дни, сообщил замглавы департамента "Газпрома" Андрей Скрепнюк в ходе телефонной конференции."Влияние (аварии на заводе "Газпрома" под Новым Уренгоем - ред.) на окружающую среду мы оцениваем как незначительное. По нашим оценкам, влияние аварии на объемы добычи незначительное, поскольку были предприняты необходимые оперативные меры для минимизации последствий", - сказал топ-менеджер "Газпрома"."Хотел сказать, что одна из упомянутых установок завода (поврежденная во время возгорания установка деэтанизации конденсата - ред.) восстановлению не подлежит и будет заменена на новую, более производительную, до конца 2022 года. Вторая установка будет запущена в ближайшие дни. Помимо этого, уже спустя 2 дня после инцидента на заводе продолжила работу установка стабилизации конденсата", - добавил он.Кроме того, Скрепнюк рассказал о том, какие мероприятия после аварии предпринял "Газпром". Во-первых, спустя два дня после аварии, 8 августа, была запущена установка стабилизации конденсата. Во-вторых, компания начала поставлять нестабильный газовый конденсат с Уренгойского месторождения в магистральный конденсатопровод минуя завод. Более того, нестабильный газовый конденсат с 19 августа начал поставляться на Пуровский завод "Новатэка". В-третьих, завершены работы по восстановлению работоспособности на установке деэтанизации конденсата УДК-2. Наконец, с 1 сентября заработает установка стабилизации конденсата Надым-Пур-Тазовского региона."Пуск указанных объектов переработки позволит восстановить добычу газа и газового конденсата на месторождениях группы "Газпром" до объемов, сопоставимых с объемами добычи до момента техногенного события", - заключил он.Пожар на Уренгойском заводе "Газпрома" по подготовке конденсата к транспорту произошел 5 августа. Возгорание возникло на установке деэтанизации конденсата первой очереди завода, производственные мощности были остановлены. Из-за аварии до 8 августа приостанавливал работу Сургутский ЗСК (завод по стабилизации конденсата), который получает сырье с Уренгойского завода.
https://ria.ru/20210806/pozhar-1744691273.html
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экономика, авария, новый уренгой, газпром, цены на нефть, новатэк
17:36 31.08.2021 (обновлено: 20:36 31.08.2021)
 
"Газпром" оценил влияние аварии в Уренгое на природу

"Газпром" оценил влияние аварии на заводе в Новом Уренгое на природу

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛоготип энергетической компании "Газпром"
Логотип энергетической компании Газпром - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. "Газпром" оценил влияние аварии на Уренгойском заводе по подготовке конденсата к транспорту на природу и добычу газа компании как незначительное, планирует до конца 2022 года заменить поврежденную пожаром установку на новую, а вторую установку запустить в ближайшие дни, сообщил замглавы департамента "Газпрома" Андрей Скрепнюк в ходе телефонной конференции.
"Влияние (аварии на заводе "Газпрома" под Новым Уренгоем - ред.) на окружающую среду мы оцениваем как незначительное. По нашим оценкам, влияние аварии на объемы добычи незначительное, поскольку были предприняты необходимые оперативные меры для минимизации последствий", - сказал топ-менеджер "Газпрома".
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"Хотел сказать, что одна из упомянутых установок завода (поврежденная во время возгорания установка деэтанизации конденсата - ред.) восстановлению не подлежит и будет заменена на новую, более производительную, до конца 2022 года. Вторая установка будет запущена в ближайшие дни. Помимо этого, уже спустя 2 дня после инцидента на заводе продолжила работу установка стабилизации конденсата", - добавил он.
Кроме того, Скрепнюк рассказал о том, какие мероприятия после аварии предпринял "Газпром". Во-первых, спустя два дня после аварии, 8 августа, была запущена установка стабилизации конденсата. Во-вторых, компания начала поставлять нестабильный газовый конденсат с Уренгойского месторождения в магистральный конденсатопровод минуя завод. Более того, нестабильный газовый конденсат с 19 августа начал поставляться на Пуровский завод "Новатэка". В-третьих, завершены работы по восстановлению работоспособности на установке деэтанизации конденсата УДК-2. Наконец, с 1 сентября заработает установка стабилизации конденсата Надым-Пур-Тазовского региона.
"Пуск указанных объектов переработки позволит восстановить добычу газа и газового конденсата на месторождениях группы "Газпром" до объемов, сопоставимых с объемами добычи до момента техногенного события", - заключил он.
Пожар на Уренгойском заводе "Газпрома" по подготовке конденсата к транспорту произошел 5 августа. Возгорание возникло на установке деэтанизации конденсата первой очереди завода, производственные мощности были остановлены. Из-за аварии до 8 августа приостанавливал работу Сургутский ЗСК (завод по стабилизации конденсата), который получает сырье с Уренгойского завода.
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