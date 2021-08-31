https://ria.ru/20210831/amerikantsy-1747915601.html

В США назвали количество оставшихся в Афганистане американцев

В США назвали количество оставшихся в Афганистане американцев - РИА Новости, 31.08.2021

В США назвали количество оставшихся в Афганистане американцев

Дипломатическая работа США по афганскому направлению будет осуществляться из Катара, в Афганистане осталось порядка 100 граждан США, которые хотят покинуть... РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T02:23

2021-08-31T02:23

2021-08-31T02:23

в мире

сша

талибан

катар

доха

афганистан

энтони блинкен

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ВАШИНГТОН, 31 авг - РИА Новости. Дипломатическая работа США по афганскому направлению будет осуществляться из Катара, в Афганистане осталось порядка 100 граждан США, которые хотят покинуть республику, заявил глава государственного департамента США Энтони Блинкен."Дипломатические операции США в Афганистане перемещены в Катар", - сказал Блинкен.По его словам, в Дохе будет осуществляться, в частности, консульская поддержка. Как сказал Блинкен, в Афганистане осталось небольшое количество американцев, желающих покинуть республику. "В Афганистане остались менее 200, ближе к 100, американцев, которые хотят покинуть республику", - сказал Блинкен.По его словам, работа по обеспечению их дипподдержки продолжится. Блинкен заявил, что международное сообщество ждет от "Талибана"* исполнения обещаний об обеспечении беспрепятственного выезда из страны.Блинкен заявил, что ждет скорого восстановления работы аэропорта Кабула.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210831/ugroza-1747913050.html

сша

катар

доха

афганистан

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в мире, сша, талибан, катар, доха, афганистан, энтони блинкен