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В США назвали количество оставшихся в Афганистане американцев
В США назвали количество оставшихся в Афганистане американцев - РИА Новости, 31.08.2021
В США назвали количество оставшихся в Афганистане американцев
Дипломатическая работа США по афганскому направлению будет осуществляться из Катара, в Афганистане осталось порядка 100 граждан США, которые хотят покинуть... РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T02:23
2021-08-31T02:23
2021-08-31T02:23
в мире
сша
талибан
катар
доха
афганистан
энтони блинкен
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ВАШИНГТОН, 31 авг - РИА Новости. Дипломатическая работа США по афганскому направлению будет осуществляться из Катара, в Афганистане осталось порядка 100 граждан США, которые хотят покинуть республику, заявил глава государственного департамента США Энтони Блинкен."Дипломатические операции США в Афганистане перемещены в Катар", - сказал Блинкен.По его словам, в Дохе будет осуществляться, в частности, консульская поддержка. Как сказал Блинкен, в Афганистане осталось небольшое количество американцев, желающих покинуть республику. "В Афганистане остались менее 200, ближе к 100, американцев, которые хотят покинуть республику", - сказал Блинкен.По его словам, работа по обеспечению их дипподдержки продолжится. Блинкен заявил, что международное сообщество ждет от "Талибана"* исполнения обещаний об обеспечении беспрепятственного выезда из страны.Блинкен заявил, что ждет скорого восстановления работы аэропорта Кабула.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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в мире, сша, талибан, катар, доха, афганистан, энтони блинкен
В США назвали количество оставшихся в Афганистане американцев
Блинкен: в Афганистане осталось от 100 до 200 американцев, которые хотят покинуть страну