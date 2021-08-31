https://ria.ru/20210831/afganistan-1748083627.html

США были готовы к коллапсу правительства Афганистана, заявил Байден

США были готовы к коллапсу правительства Афганистана, заявил Байден - РИА Новости, 31.08.2021

США были готовы к коллапсу правительства Афганистана, заявил Байден

США рассчитывали, что правительственные войска Афганистана удержат страну, но просчитались, к коллапсу правительства Вашингтон тоже был готов, заявил президент... РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T22:53

2021-08-31T22:53

2021-08-31T22:53

захват власти в афганистане талибами

в мире

сша

вашингтон (город)

талибан

джо байден

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/1a/1747408725_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_8a81d944fdae321efe09e27f6298112b.jpg

ВАШИНГТОН, 31 авг - РИА Новости. США рассчитывали, что правительственные войска Афганистана удержат страну, но просчитались, к коллапсу правительства Вашингтон тоже был готов, заявил президент США Джо Байден."Предположение было, что более чем 300 тысяч афганских бойцов национальных сил, которых мы вооружили и тренировали последние 20 лет, будут сильным противником в гражданской войне с "Талибаном"*. Это предположение, что афганское правительство сможет удержаться во время вывода наших войск, оказалось неточным", - сказал Байден в обращении к нации.Байден заявил, что поручил команде по нацбезопасности быть готовым к любому развитию событий. "Мы были готовы, когда силы безопасности Афганистана после 20 лет борьбы за страну, потерь тысяч своих, не продержались столько, сколько все ожидали", - сказал президент США.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20210831/bayden-1748082662.html

сша

вашингтон (город)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, вашингтон (город), талибан, джо байден, россия