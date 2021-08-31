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США были готовы к коллапсу правительства Афганистана, заявил Байден
США были готовы к коллапсу правительства Афганистана, заявил Байден - РИА Новости, 31.08.2021
США были готовы к коллапсу правительства Афганистана, заявил Байден
США рассчитывали, что правительственные войска Афганистана удержат страну, но просчитались, к коллапсу правительства Вашингтон тоже был готов, заявил президент... РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T22:53
2021-08-31T22:53
2021-08-31T22:53
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
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талибан
джо байден
россия
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ВАШИНГТОН, 31 авг - РИА Новости. США рассчитывали, что правительственные войска Афганистана удержат страну, но просчитались, к коллапсу правительства Вашингтон тоже был готов, заявил президент США Джо Байден."Предположение было, что более чем 300 тысяч афганских бойцов национальных сил, которых мы вооружили и тренировали последние 20 лет, будут сильным противником в гражданской войне с "Талибаном"*. Это предположение, что афганское правительство сможет удержаться во время вывода наших войск, оказалось неточным", - сказал Байден в обращении к нации.Байден заявил, что поручил команде по нацбезопасности быть готовым к любому развитию событий. "Мы были готовы, когда силы безопасности Афганистана после 20 лет борьбы за страну, потерь тысяч своих, не продержались столько, сколько все ожидали", - сказал президент США.* Запрещенная в России террористическая организация
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в мире, сша, вашингтон (город), талибан, джо байден, россия
США были готовы к коллапсу правительства Афганистана, заявил Байден
Президент Байден: США были готовы к коллапсу правительства Афганистана