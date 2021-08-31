Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210831/afganistan-1748083627.html
США были готовы к коллапсу правительства Афганистана, заявил Байден
США были готовы к коллапсу правительства Афганистана, заявил Байден - РИА Новости, 31.08.2021
США были готовы к коллапсу правительства Афганистана, заявил Байден
США рассчитывали, что правительственные войска Афганистана удержат страну, но просчитались, к коллапсу правительства Вашингтон тоже был готов, заявил президент... РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T22:53
2021-08-31T22:53
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
вашингтон (город)
талибан
джо байден
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/1a/1747408725_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_8a81d944fdae321efe09e27f6298112b.jpg
ВАШИНГТОН, 31 авг - РИА Новости. США рассчитывали, что правительственные войска Афганистана удержат страну, но просчитались, к коллапсу правительства Вашингтон тоже был готов, заявил президент США Джо Байден."Предположение было, что более чем 300 тысяч афганских бойцов национальных сил, которых мы вооружили и тренировали последние 20 лет, будут сильным противником в гражданской войне с "Талибаном"*. Это предположение, что афганское правительство сможет удержаться во время вывода наших войск, оказалось неточным", - сказал Байден в обращении к нации.Байден заявил, что поручил команде по нацбезопасности быть готовым к любому развитию событий. "Мы были готовы, когда силы безопасности Афганистана после 20 лет борьбы за страну, потерь тысяч своих, не продержались столько, сколько все ожидали", - сказал президент США.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20210831/bayden-1748082662.html
сша
вашингтон (город)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/1a/1747408725_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_3ecce3f990aa6d7200383a6479f417f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, сша, вашингтон (город), талибан, джо байден, россия
22:53 31.08.2021
 
США были готовы к коллапсу правительства Афганистана, заявил Байден

Президент Байден: США были готовы к коллапсу правительства Афганистана

© AP Photo / Staff Sgt. Victor Mancilla/U.S. Marine CorpsМорские пехотинцы США во время эвакуации в аэропорту Хамида Карзая в Кабуле
Морские пехотинцы США во время эвакуации в аэропорту Хамида Карзая в Кабуле - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© AP Photo / Staff Sgt. Victor Mancilla/U.S. Marine Corps
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 31 авг - РИА Новости. США рассчитывали, что правительственные войска Афганистана удержат страну, но просчитались, к коллапсу правительства Вашингтон тоже был готов, заявил президент США Джо Байден.
"Предположение было, что более чем 300 тысяч афганских бойцов национальных сил, которых мы вооружили и тренировали последние 20 лет, будут сильным противником в гражданской войне с "Талибаном"*. Это предположение, что афганское правительство сможет удержаться во время вывода наших войск, оказалось неточным", - сказал Байден в обращении к нации.
Байден заявил, что поручил команде по нацбезопасности быть готовым к любому развитию событий. "Мы были готовы, когда силы безопасности Афганистана после 20 лет борьбы за страну, потерь тысяч своих, не продержались столько, сколько все ожидали", - сказал президент США.
* Запрещенная в России террористическая организация
Президент США Джо Байден во время выступления с заявлением по ситуации в Афганистане - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
Вчера, 22:34Захват власти в Афганистане талибами
Байден назвал выход США из Афганистана невероятно успешной миссией
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреСШАВашингтон (город)ТалибанДжо БайденРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:04СМИ: Бритни Спирс заявила о вымогательстве денег со стороны отца
05:48Эксперт усомнился в успехе предстоящей встречи Зеленского и Байдена
05:28В расписании Байдена не нашлось времени для пресс-конференции с Зеленским
05:10МЧС предупредило об угрозе мощного извержения вулкана Шивелуч на Камчатке
04:54В воздухе квартир нашли вызывающие рак вещества
04:50Кинолог рассказал, куда отдать учиться собаку
04:44Фото "одинокого" Зеленского в США рассмешило пользователей Сети
04:43Белому дому пришлось править расшифровку выступления Байдена по Афганистану
04:16Названа идеальная температура для борьбы с вирусом
04:07В Киеве заявили о готовности Зеленского к встрече с Путиным "в любое время"
04:00Названы города, где ипотека на вторичное жилье подорожала больше всего
03:56В ООН подготовили доклад о "нарушениях прав человека" в Крыму
03:39В России спроектировали имитатор подлодки "Суррогат"
03:35СМИ: покупательская способность украинцев упала, несмотря на рост зарплат
03:25Эксперт подсчитал ежегодные расходы на личный автомобиль
03:24Россия в 2022 году завершит испытания принципиально нового авиадвигателя
03:23Участники Duran Duran спрятали хиты прошлых лет в новом треке "Anniversary"
03:18Афганский посол рассказал подробности бегства экс-президента страны
03:09СМИ: Байден давал советы афганскому лидеру Гани в борьбе с "Талибаном"*
03:07Полковник сравнил вывод советских и американских войск из Афганистана
Лента новостейМолния