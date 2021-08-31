19:25 31.08.2021 (обновлено: 20:12 31.08.2021)
ООН останется в Афганистане, заявил офис Гутерреша
Офис Гутерреша: ООН останется в Афганистане и после вывода иностранных военных
© Фото предоставлено Миссией ООН по содействию Афганистану (UNAMA)Афганский кишлак
© Фото предоставлено Миссией ООН по содействию Афганистану (UNAMA)
ООН, 31 авг – РИА Новости. ООН продолжит проводить гуманитарные операции в Афганистане и после вывода военных США и их союзников, сообщил на брифинге официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.
"Наши гуманитарные коллеги в Афганистане сообщают нам, что сегодня, тогда как (иностранные) армии убыли, ООН привержена тому, чтобы остаться в стране. Операции по поставке медицинских, гуманитарных товаров, продолжаются, но нужно больше ресурсов", - сказал Дюжаррик.
По его словам, ООН продолжает оказывать поддержку гуманитарным операциям в большинстве районов Афганистана.
В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула.
В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт Кабула, положив конец американскому военному присутствию в Афганистане. Пентагон оставил в стране оружие, в том числе современные переносные зенитные ракетные и противотанковые комплексы, заявил ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу.
* Террористическая организация, запрещена в России
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