https://ria.ru/20210831/afganistan-1748063517.html

ООН останется в Афганистане, заявил офис Гутерреша

ООН останется в Афганистане, заявил офис Гутерреша - РИА Новости, 31.08.2021

ООН останется в Афганистане, заявил офис Гутерреша

ООН продолжит проводить гуманитарные операции в Афганистане и после вывода военных США и их союзников, сообщил на брифинге официальный представитель генсека... РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T19:25

2021-08-31T19:25

2021-08-31T20:12

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ООН, 31 авг – РИА Новости. ООН продолжит проводить гуманитарные операции в Афганистане и после вывода военных США и их союзников, сообщил на брифинге официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик."Наши гуманитарные коллеги в Афганистане сообщают нам, что сегодня, тогда как (иностранные) армии убыли, ООН привержена тому, чтобы остаться в стране. Операции по поставке медицинских, гуманитарных товаров, продолжаются, но нужно больше ресурсов", - сказал Дюжаррик.По его словам, ООН продолжает оказывать поддержку гуманитарным операциям в большинстве районов Афганистана.В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула.В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт Кабула, положив конец американскому военному присутствию в Афганистане. Пентагон оставил в стране оружие, в том числе современные переносные зенитные ракетные и противотанковые комплексы, заявил ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу.* Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20210829/kabul-1747701491.html

https://ria.ru/20210713/afganistan-1741108376.html

афганистан

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