https://ria.ru/20210831/afganistan-1748036672.html

ЕС нужны контакты с талибами для поставок гумпомощи, уверен источник

ЕС нужны контакты с талибами для поставок гумпомощи, уверен источник - РИА Новости, 31.08.2021

ЕС нужны контакты с талибами для поставок гумпомощи, уверен источник

Евросоюзу необходимо контактировать с движением "Талибан"* для поставок гуманитарной помощи в страну, сказал журналистам источник в ЕС. РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T17:06

2021-08-31T17:06

2021-08-31T17:07

в мире

афганистан

евросоюз

еврокомиссия

министерство обороны сша

урсула фон дер ляйен

россия

захват власти в афганистане талибами

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БРЮССЕЛЬ, 31 авг - РИА Новости. Евросоюзу необходимо контактировать с движением "Талибан"* для поставок гуманитарной помощи в страну, сказал журналистам источник в ЕС."Мы должны говорить с "Талибаном"*, чтобы предоставить эту гуманитарную помощь", - отметил он.Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что у Евросоюза были операционные контакты с движением "Талибан"*, к примеру, по логистике в Кабуле, но союз не вёл политических переговоров с движением.Кроме того, она заявляла, что ЕК намерена в четыре раза увеличить размер гуманитарной помощи, связанной с ситуацией в Афганистане, доведя её объём до более чем 200 миллионов евро.Евросоюз намерен поставлять гуманитарную помощь в сам Афганистан, там могут быть сложности с лекарствами и продовольствием, сообщала специальный представитель ЕС по Центральной Азии Тери Хакала.В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. В ночь на 31 августа Пентагон заявил о завершении вывода войск из Афганистана и окончании 20-летней миссии в этой стране. Аэропорт в Кабуле, откуда осуществлялась эвакуация иностранцев и сотрудничавших с ними афганцев, перешел под контроль "Талибана"*.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20210831/tramp-1747917870.html

https://ria.ru/20210831/pomosch-1748026666.html

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в мире, афганистан, евросоюз, еврокомиссия, министерство обороны сша, урсула фон дер ляйен, россия