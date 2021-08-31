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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210831/afganistan-1748033131.html
Генсек НАТО пообещал не забывать про тех, кто остался в Кабуле
Генсек НАТО пообещал не забывать про тех, кто остался в Кабуле - РИА Новости, 31.08.2021
Генсек НАТО пообещал не забывать про тех, кто остался в Кабуле
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообещал не забывать о тех, кто не успел выехать из Афганистана после того, как последние военнослужащие США... РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T16:53
2021-08-31T16:59
в мире
сша
йенс столтенберг
талибан
афганистан
нато
министерство обороны сша
россия
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БРЮССЕЛЬ, 31 авг - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообещал не забывать о тех, кто не успел выехать из Афганистана после того, как последние военнослужащие США покинули аэропорт Кабула и он перешел под контроль движения "Талибан"*."Очень важно, чтобы аэропорт оставался открытым, как для доставки гуманитарной помощи афганскому народу, так и для того, чтобы была возможность вывезти людей, которые желают выехать, но не смогли этого сделать в ходе военной эвакуации", - сказал Столтенберг в интервью агентству Франс Пресс."Мы все продолжаем активно работать, чтобы вывезти их. Мы не забудем о них", - добавил он.В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. В ночь на 31 августа Пентагон заявил о завершении вывода войск из Афганистана и окончании 20-летней миссии в этой стране. Аэропорт в Кабуле, откуда осуществлялась эвакуация иностранцев и сотрудничавших с ними афганцев, перешел под контроль "Талибана"*.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20210830/vosstanovlenie-1747805849.html
https://ria.ru/20210831/afganistan-1747993834.html
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в мире, сша, йенс столтенберг, талибан, афганистан, нато, министерство обороны сша, россия
16:53 31.08.2021 (обновлено: 16:59 31.08.2021)
 
Генсек НАТО пообещал не забывать про тех, кто остался в Кабуле

Генсек НАТО Столтенберг пообещал не забывать про тех, кто не успел выехать из Афганистана

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛюди возле международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле
Люди возле международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© РИА Новости / Стрингер
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БРЮССЕЛЬ, 31 авг - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообещал не забывать о тех, кто не успел выехать из Афганистана после того, как последние военнослужащие США покинули аэропорт Кабула и он перешел под контроль движения "Талибан"*.
"Очень важно, чтобы аэропорт оставался открытым, как для доставки гуманитарной помощи афганскому народу, так и для того, чтобы была возможность вывезти людей, которые желают выехать, но не смогли этого сделать в ходе военной эвакуации", - сказал Столтенберг в интервью агентству Франс Пресс.
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"Мы все продолжаем активно работать, чтобы вывезти их. Мы не забудем о них", - добавил он.
В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. В ночь на 31 августа Пентагон заявил о завершении вывода войск из Афганистана и окончании 20-летней миссии в этой стране. Аэропорт в Кабуле, откуда осуществлялась эвакуация иностранцев и сотрудничавших с ними афганцев, перешел под контроль "Талибана"*.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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