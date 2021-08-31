https://ria.ru/20210831/afganistan-1748033131.html

Генсек НАТО пообещал не забывать про тех, кто остался в Кабуле

Генсек НАТО пообещал не забывать про тех, кто остался в Кабуле - РИА Новости, 31.08.2021

Генсек НАТО пообещал не забывать про тех, кто остался в Кабуле

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообещал не забывать о тех, кто не успел выехать из Афганистана после того, как последние военнослужащие США... РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T16:53

2021-08-31T16:53

2021-08-31T16:59

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йенс столтенберг

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БРЮССЕЛЬ, 31 авг - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообещал не забывать о тех, кто не успел выехать из Афганистана после того, как последние военнослужащие США покинули аэропорт Кабула и он перешел под контроль движения "Талибан"*."Очень важно, чтобы аэропорт оставался открытым, как для доставки гуманитарной помощи афганскому народу, так и для того, чтобы была возможность вывезти людей, которые желают выехать, но не смогли этого сделать в ходе военной эвакуации", - сказал Столтенберг в интервью агентству Франс Пресс."Мы все продолжаем активно работать, чтобы вывезти их. Мы не забудем о них", - добавил он.В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. В ночь на 31 августа Пентагон заявил о завершении вывода войск из Афганистана и окончании 20-летней миссии в этой стране. Аэропорт в Кабуле, откуда осуществлялась эвакуация иностранцев и сотрудничавших с ними афганцев, перешел под контроль "Талибана"*.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20210830/vosstanovlenie-1747805849.html

https://ria.ru/20210831/afganistan-1747993834.html

сша

афганистан

россия

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в мире, сша, йенс столтенберг, талибан, афганистан, нато, министерство обороны сша, россия