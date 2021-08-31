Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210831/afganistan-1748015056.html
Первая афганская женщина-политик переехала в Катар
Первая афганская женщина-политик переехала в Катар - РИА Новости, 31.08.2021
Первая афганская женщина-политик переехала в Катар
Первая афганская женщина-политик, занимавшая пост заместителя спикера парламента Афганистана, и единственная женщина-кандидат в президенты Афганистана Фаузия... РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T15:42
2021-08-31T15:42
захват власти в афганистане талибами
в мире
талибан
пакистан
афганистан
джелалабад
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/1a/1747388874_0:0:2980:1677_1920x0_80_0_0_1b48e45149d9676b670632194ceeabb9.jpg
ДОХА, 31 авг - РИА Новости. Первая афганская женщина-политик, занимавшая пост заместителя спикера парламента Афганистана, и единственная женщина-кандидат в президенты Афганистана Фаузия Куфи переехала в Катар после пребывания под домашним арестом, куда ее поместили захватившие власть в Афганистане талибы ("Талибан"*), сообщила в Twitter официальный представитель МИД Катара Лольва аль-Хатыр."Рада сообщить, что сестра Фаузия приземлилась на рейсе катарских ВВС, чтобы воссоединиться с двумя дочерьми, которые ранее были эвакуированы в Катар. Спасибо всем в Афганистане, кто был задействован", - отметила аль-Хатыр.Бывший председатель комиссии по делам женщин, гражданского общества и прав человека, лидер Движения за перемены Куфи имеет степень магистра политических наук. Она окончила Престонский университет в Пакистане. В 2010 году Куфи стала независимым депутатом Волуси Джирги (нижняя палата парламента). Куфи - единственная женщина, которая выдвигала свою кандидатуру на президентских выборах 2014 года. Несколько лет назад Фаузия пережила покушение, двое ее телохранителей были ранены, попав под обстрел неизвестных, когда направлялась из восточного афганского города Джелалабада в столицу страны Кабул. После захвата власти талибами они поместили ее под домашний арест.Как написала Куфи в Twitter после прибытия в Катар, "ситуация в Афганистане обернулась таким образом, что многие почувствовали небезопасным оставаться там". "Правительство Катара было одним из многих, которое помогало эвакуировать наших людей в безопасные места в очень организованной манере", - добавила она.При этом она заявила, что "собирается вернуться в Афганистан и продолжать отстаивать права женщин".* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20210829/taliby-1747737007.html
https://ria.ru/20210827/taliby-1747591844.html
пакистан
афганистан
джелалабад
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/1a/1747388874_247:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_a3a621f72efe012f2bf7716bfd2d942a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, талибан, пакистан, афганистан, джелалабад
15:42 31.08.2021
 
Первая афганская женщина-политик переехала в Катар

Первая афганская женщина-политик Фаузия Куфи переехала в Катар

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСитуация у аэропорта Кабула
Ситуация у аэропорта Кабула - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ДОХА, 31 авг - РИА Новости. Первая афганская женщина-политик, занимавшая пост заместителя спикера парламента Афганистана, и единственная женщина-кандидат в президенты Афганистана Фаузия Куфи переехала в Катар после пребывания под домашним арестом, куда ее поместили захватившие власть в Афганистане талибы ("Талибан"*), сообщила в Twitter официальный представитель МИД Катара Лольва аль-Хатыр.
"Рада сообщить, что сестра Фаузия приземлилась на рейсе катарских ВВС, чтобы воссоединиться с двумя дочерьми, которые ранее были эвакуированы в Катар. Спасибо всем в Афганистане, кто был задействован", - отметила аль-Хатыр.
Женщины на фоне Панджшерского ущелья Афганистане - РИА Новости, 1920, 29.08.2021
29 августа, 15:55Захват власти в Афганистане талибами
Талибы запретили музыку и женские голоса на ТВ и радио в Кандагаре
Бывший председатель комиссии по делам женщин, гражданского общества и прав человека, лидер Движения за перемены Куфи имеет степень магистра политических наук. Она окончила Престонский университет в Пакистане. В 2010 году Куфи стала независимым депутатом Волуси Джирги (нижняя палата парламента). Куфи - единственная женщина, которая выдвигала свою кандидатуру на президентских выборах 2014 года. Несколько лет назад Фаузия пережила покушение, двое ее телохранителей были ранены, попав под обстрел неизвестных, когда направлялась из восточного афганского города Джелалабада в столицу страны Кабул. После захвата власти талибами они поместили ее под домашний арест.
Как написала Куфи в Twitter после прибытия в Катар, "ситуация в Афганистане обернулась таким образом, что многие почувствовали небезопасным оставаться там". "Правительство Катара было одним из многих, которое помогало эвакуировать наших людей в безопасные места в очень организованной манере", - добавила она.
При этом она заявила, что "собирается вернуться в Афганистан и продолжать отстаивать права женщин".
* Запрещенная в России террористическая организация.
Представитель Талибана* Забихулла Муджахид во время пресс-конференции в Кабуле - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
27 августа, 19:50Захват власти в Афганистане талибами
Талибы призвали женщин вернуться на работу в подразделения минздрава
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреТалибанПакистанАфганистанДжелалабад
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:04СМИ: Бритни Спирс заявила о вымогательстве денег со стороны отца
05:48Эксперт усомнился в успехе предстоящей встречи Зеленского и Байдена
05:28В расписании Байдена не нашлось времени для пресс-конференции с Зеленским
05:10МЧС предупредило об угрозе мощного извержения вулкана Шивелуч на Камчатке
04:54В воздухе квартир нашли вызывающие рак вещества
04:50Кинолог рассказал, куда отдать учиться собаку
04:44Фото "одинокого" Зеленского в США рассмешило пользователей Сети
04:43Белому дому пришлось править расшифровку выступления Байдена по Афганистану
04:16Названа идеальная температура для борьбы с вирусом
04:07В Киеве заявили о готовности Зеленского к встрече с Путиным "в любое время"
04:00Названы города, где ипотека на вторичное жилье подорожала больше всего
03:56В ООН подготовили доклад о "нарушениях прав человека" в Крыму
03:39В России спроектировали имитатор подлодки "Суррогат"
03:35СМИ: покупательская способность украинцев упала, несмотря на рост зарплат
03:25Эксперт подсчитал ежегодные расходы на личный автомобиль
03:24Россия в 2022 году завершит испытания принципиально нового авиадвигателя
03:23Участники Duran Duran спрятали хиты прошлых лет в новом треке "Anniversary"
03:18Афганский посол рассказал подробности бегства экс-президента страны
03:09СМИ: Байден давал советы афганскому лидеру Гани в борьбе с "Талибаном"*
03:07Полковник сравнил вывод советских и американских войск из Афганистана
Лента новостейМолния