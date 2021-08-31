Первая афганская женщина-политик переехала в Катар
Первая афганская женщина-политик Фаузия Куфи переехала в Катар
ДОХА, 31 авг - РИА Новости. Первая афганская женщина-политик, занимавшая пост заместителя спикера парламента Афганистана, и единственная женщина-кандидат в президенты Афганистана Фаузия Куфи переехала в Катар после пребывания под домашним арестом, куда ее поместили захватившие власть в Афганистане талибы ("Талибан"*), сообщила в Twitter официальный представитель МИД Катара Лольва аль-Хатыр.
"Рада сообщить, что сестра Фаузия приземлилась на рейсе катарских ВВС, чтобы воссоединиться с двумя дочерьми, которые ранее были эвакуированы в Катар. Спасибо всем в Афганистане, кто был задействован", - отметила аль-Хатыр.
Бывший председатель комиссии по делам женщин, гражданского общества и прав человека, лидер Движения за перемены Куфи имеет степень магистра политических наук. Она окончила Престонский университет в Пакистане. В 2010 году Куфи стала независимым депутатом Волуси Джирги (нижняя палата парламента). Куфи - единственная женщина, которая выдвигала свою кандидатуру на президентских выборах 2014 года. Несколько лет назад Фаузия пережила покушение, двое ее телохранителей были ранены, попав под обстрел неизвестных, когда направлялась из восточного афганского города Джелалабада в столицу страны Кабул. После захвата власти талибами они поместили ее под домашний арест.
Как написала Куфи в Twitter после прибытия в Катар, "ситуация в Афганистане обернулась таким образом, что многие почувствовали небезопасным оставаться там". "Правительство Катара было одним из многих, которое помогало эвакуировать наших людей в безопасные места в очень организованной манере", - добавила она.
The situation in AFG turned to a point where many felt unsafe to continue 2 live there. The Qatari gov.was one of the many who helped evacuate our people to safety in a very organized manner.When women are decision makers,the world become a better place.Thanks 2 @Lolwah_Alkhater— Fawzia Koofi (@FawziaKoofi77) August 31, 2021
При этом она заявила, что "собирается вернуться в Афганистан и продолжать отстаивать права женщин".
* Запрещенная в России террористическая организация.