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Талибы призвали возобновить работу дипведомств в Афганистане

Талибы призвали возобновить работу дипведомств в Афганистане - РИА Новости, 31.08.2021

Талибы призвали возобновить работу дипведомств в Афганистане

Захватившие власть в Афганистане талибы (движение "Талибан"*) призвали возобновить работу дипломатических миссий, которые были эвакуированы из страны в этом... РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T14:28

2021-08-31T14:28

2021-08-31T14:48

в мире

афганистан

россия

талибан

министерство обороны сша

панджшер (провинция)

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Захватившие власть в Афганистане талибы (движение "Талибан"*) призвали возобновить работу дипломатических миссий, которые были эвакуированы из страны в этом месяце,"Мы приветствуем страны, которые сохранили свои посольства в Кабуле, и призываем те государства, которые эвакуировали свои дипмиссии, вновь их открыть. Для них нет угрозы", - сообщает афганский телеканал Tolo News со ссылкой на одного из лидеров движения "Талибан"* Мавляви Шахабуддина Делавара.В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. В ночь на 31 августа Пентагон заявил о завершении вывода войск из Афганистана и окончании 20-летней миссии в этой стране. Аэропорт в Кабуле, откуда осуществлялась эвакуация иностранцев и сотрудничавших с ними афганцев, перешел под контроль "Талибана"*.* "Талибан" - запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20210831/taliby-1747911071.html

афганистан

россия

панджшер (провинция)

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в мире, афганистан, россия, талибан, министерство обороны сша, панджшер (провинция)