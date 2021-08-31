12:47 31.08.2021 (обновлено: 16:24 31.08.2021)
"Не повод для празднования": американцы оценили уход США из Афганистана
Американцы возмутились фотографией последнего солдата армии США, покидающего Афганистан
© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Isaiah CampbellАмериканские военные в аэропорту Кабула
© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Isaiah Campbell
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Зрители телеканала Fox News оценили фотографию, на которой запечатлен последний американский военный, покидающий Афганистан. Многие из них уверены, что США провалили операцию и, помимо прочего, оставили талибам большое количество техники и оружия.
In awe of our Sky Dragon Soldiers.— XVIII Airborne Corps (@18airbornecorps) August 30, 2021
This was an incredibly tough, pressurized mission filled with multiple complexities, with active threats the entire time. Our troops displayed grit, discipline and empathy.
Below is a picture of the last Soldier to leave Afghanistan. pic.twitter.com/LnhBGHUf0M
"Я не уверен, что мне хотелось бы оказаться на этой фотографии. Она скорее производит впечатление последнего выжившего пассажира на борту "Титаника", готовящегося сесть в спасательную лодку", — выразил мнение пользователь JinglehimerSchmidt.
"Талибы наверняка тоже видели такую же зеленую картинку, когда они наблюдали за покидающими страну американскими военными в брошенные ими же приборы ночного видения. А потом талибы сели во внедорожники Humvee и покатили в президентский дворец или в брошенное американское посольство", — возмутился AmericaFirstSteve.
"Последний солдат, покинувший Афганистан, — это не повод для празднований. Там осталось множество американцев, которых бросили в тылу у врага, а также оружие на миллиарды долларов и 13 мертвых солдат", — отметил CosmicCowboy.
Смена власти произошла на фоне вывода западных войск, завершившегося в ночь на вторник по итогам 20-летней миссии. Представитель движения Забиулла Муджахид заявил, что США потерпели поражение и не достигли своих целей в республике.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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