https://ria.ru/20210831/afganistan-1747973217.html

"Не повод для празднования": американцы оценили уход США из Афганистана

"Не повод для празднования": американцы оценили уход США из Афганистана - РИА Новости, 31.08.2021

"Не повод для празднования": американцы оценили уход США из Афганистана

Зрители телеканала Fox News оценили фотографию, на которой запечатлен последний американский военный, покидающий Афганистан. Многие из них уверены, что США... РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T12:47

2021-08-31T12:47

2021-08-31T16:24

захват власти в афганистане талибами

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Зрители телеканала Fox News оценили фотографию, на которой запечатлен последний американский военный, покидающий Афганистан. Многие из них уверены, что США провалили операцию и, помимо прочего, оставили талибам большое количество техники и оружия."Я не уверен, что мне хотелось бы оказаться на этой фотографии. Она скорее производит впечатление последнего выжившего пассажира на борту "Титаника", готовящегося сесть в спасательную лодку", — выразил мнение пользователь JinglehimerSchmidt."Талибы наверняка тоже видели такую же зеленую картинку, когда они наблюдали за покидающими страну американскими военными в брошенные ими же приборы ночного видения. А потом талибы сели во внедорожники Humvee и покатили в президентский дворец или в брошенное американское посольство", — возмутился AmericaFirstSteve."Последний солдат, покинувший Афганистан, — это не повод для празднований. Там осталось множество американцев, которых бросили в тылу у врага, а также оружие на миллиарды долларов и 13 мертвых солдат", — отметил CosmicCowboy."Си и Путин, должно быть, от души смеются, думая о тех угрозах, с которыми Соединенные Штаты выступают в адрес Китая и России. Американские военные, бегущие под натиском Талибана*, не добавляют этим угрозам убедительности", — подытожили комментаторы.В начале августа "Талибан"* активизировал наступление, захватил все крупные города и объявил, что война окончена; форма правления прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной боевикам провинцией остается Панджшер.Смена власти произошла на фоне вывода западных войск, завершившегося в ночь на вторник по итогам 20-летней миссии. Представитель движения Забиулла Муджахид заявил, что США потерпели поражение и не достигли своих целей в республике.*Террористическая организация, запрещенная в России.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210831/afganistan-1747934871.html

https://ria.ru/20210831/tramp-1747917870.html

сша

китай

афганистан

россия

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в мире, сша, талибан, китай, афганистан, россия