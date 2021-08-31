https://ria.ru/20210831/afganistan-1747964164.html

Представитель талибов рассказал о консультациях по новому правительству

Представитель талибов рассказал о консультациях по новому правительству - РИА Новости, 31.08.2021

Представитель талибов рассказал о консультациях по новому правительству

Консультации по новому правительству Афганистана завершены, их итоги вскоре будут объявлены, заявил РИА Новости представитель движения "Талибан"* Сухейль Шахин РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T12:08

2021-08-31T12:08

2021-08-31T12:36

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сухейль шахин

абдулла абдулла

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Консультации по новому правительству Афганистана завершены, их итоги вскоре будут объявлены, заявил РИА Новости представитель движения "Талибан"* Сухейль Шахин"Консультация завершена, и о правительстве будет вскоре объявлено", - сказал Шахин.Представитель движения "Талибан"* Забиулла Муджахид заявил 22 августа, что вскоре может быть объявлено о новом правительстве Афганистана. Источник в движении сообщил РИА Новости, что глава политофиса талибов мулла Барадар намерен в ближайшие две недели принять решение о структуре будущего правительства Афганистана. Источник, близкий к талибам, сообщал РИА Новости, что руководить Афганистаном будет совет из 12 членов, в его состав войдут представители движения, а также экс-президент Хамид Карзай, глава МИД Ханиф Атмар и руководитель Совета национального согласия Абдулла Абдулла.В ночь на 31 августа Пентагон заявил о завершении вывода войск США из Афганистана и окончании 20-летней миссии в этой стране. Аэропорт в Кабуле, откуда проходила эвакуация иностранцев и работавших с ними афганцев, перешел под контроль талибов.*"Талибан" - террористическая организация, запрещенная в России.

https://radiosputnik.ria.ru/20210828/taliban-1747674880.html

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в мире, афганистан, сша, талибан, министерство обороны сша, россия, сухейль шахин, абдулла абдулла, ханиф атмар