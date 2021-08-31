https://ria.ru/20210831/afganistan-1747964164.html
Представитель талибов рассказал о консультациях по новому правительству
Представитель талибов рассказал о консультациях по новому правительству - РИА Новости, 31.08.2021
Представитель талибов рассказал о консультациях по новому правительству
Консультации по новому правительству Афганистана завершены, их итоги вскоре будут объявлены, заявил РИА Новости представитель движения "Талибан"* Сухейль Шахин РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T12:08
2021-08-31T12:08
2021-08-31T12:36
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талибан
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сухейль шахин
абдулла абдулла
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Консультации по новому правительству Афганистана завершены, их итоги вскоре будут объявлены, заявил РИА Новости представитель движения "Талибан"* Сухейль Шахин"Консультация завершена, и о правительстве будет вскоре объявлено", - сказал Шахин.Представитель движения "Талибан"* Забиулла Муджахид заявил 22 августа, что вскоре может быть объявлено о новом правительстве Афганистана. Источник в движении сообщил РИА Новости, что глава политофиса талибов мулла Барадар намерен в ближайшие две недели принять решение о структуре будущего правительства Афганистана. Источник, близкий к талибам, сообщал РИА Новости, что руководить Афганистаном будет совет из 12 членов, в его состав войдут представители движения, а также экс-президент Хамид Карзай, глава МИД Ханиф Атмар и руководитель Совета национального согласия Абдулла Абдулла.В ночь на 31 августа Пентагон заявил о завершении вывода войск США из Афганистана и окончании 20-летней миссии в этой стране. Аэропорт в Кабуле, откуда проходила эвакуация иностранцев и работавших с ними афганцев, перешел под контроль талибов.*"Талибан" - террористическая организация, запрещенная в России.
https://radiosputnik.ria.ru/20210828/taliban-1747674880.html
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в мире, афганистан, сша, талибан, министерство обороны сша, россия, сухейль шахин, абдулла абдулла, ханиф атмар
12:08 31.08.2021 (обновлено: 12:36 31.08.2021)
Представитель талибов рассказал о консультациях по новому правительству
Представитель талибов заявил о завершении консультаций по новому правительству