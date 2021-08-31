https://ria.ru/20210831/afganistan-1747943270.html
Пекин прокомментировал вывод войск США из Афганистана
Пекин прокомментировал вывод войск США из Афганистана - РИА Новости, 31.08.2021
Пекин прокомментировал вывод войск США из Афганистана
Вывод войск США из Афганистана доказывает, что военное вмешательство и политика навязывания своих ценностей другим обречены на провал, заявил официальный... РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T10:38
2021-08-31T10:38
2021-08-31T12:30
захват власти в афганистане талибами
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афганистан
мид кнр
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ПЕКИН, 31 авг – РИА Новости. Вывод войск США из Афганистана доказывает, что военное вмешательство и политика навязывания своих ценностей другим обречены на провал, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.В ночь на вторник Пентагон заявил о завершении вывода войск США из Афганистана и окончании 20-летней миссии. Аэропорт в Кабуле, откуда осуществлялась эвакуация иностранцев и союзников, перешел под полный контроль движения "Талибан"*. Представитель талибов Забиулла Муджахид заявил, что США потерпели поражение и не достигли своих целей в Афганистане."Вывод войск США из Афганистана свидетельствует о том, что произвольное военное вмешательство в другие страны, а также политика навязывания своих собственных ценностей и социальной системы другим государствам обречены на провал", - сказал китайский дипломат на брифинге.* Запрещенная в России террористическая организация
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Салюты в честь последнего самолета США в Кабуле
Последний самолет ВВС США, эвакуирующий союзников страны, покинул Кабул в среду. На кадрах видео взлетающее воздушное судно, которое жители столицы Афганистана "проводили" салютом и стрельбой в воздух.
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в мире, сша, афганистан, мид кнр
10:38 31.08.2021 (обновлено: 12:30 31.08.2021)
Пекин прокомментировал вывод войск США из Афганистана
МИД Китая: ситуация в Афганистане доказала безуспешность политики военного вмешательства