Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210831/afganistan-1747943270.html
Пекин прокомментировал вывод войск США из Афганистана
Пекин прокомментировал вывод войск США из Афганистана - РИА Новости, 31.08.2021
Пекин прокомментировал вывод войск США из Афганистана
Вывод войск США из Афганистана доказывает, что военное вмешательство и политика навязывания своих ценностей другим обречены на провал, заявил официальный... РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T10:38
2021-08-31T12:30
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
афганистан
мид кнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/1a/1747313040_0:181:2048:1333_1920x0_80_0_0_c6addd3e9474c166bab9ba5cf227ff28.jpg
ПЕКИН, 31 авг – РИА Новости. Вывод войск США из Афганистана доказывает, что военное вмешательство и политика навязывания своих ценностей другим обречены на провал, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.В ночь на вторник Пентагон заявил о завершении вывода войск США из Афганистана и окончании 20-летней миссии. Аэропорт в Кабуле, откуда осуществлялась эвакуация иностранцев и союзников, перешел под полный контроль движения "Талибан"*. Представитель талибов Забиулла Муджахид заявил, что США потерпели поражение и не достигли своих целей в Афганистане."Вывод войск США из Афганистана свидетельствует о том, что произвольное военное вмешательство в другие страны, а также политика навязывания своих собственных ценностей и социальной системы другим государствам обречены на провал", - сказал китайский дипломат на брифинге.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20210831/talibs-1747876119.html
сша
афганистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Салюты в честь последнего самолета США в Кабуле
Последний самолет ВВС США, эвакуирующий союзников страны, покинул Кабул в среду. На кадрах видео взлетающее воздушное судно, которое жители столицы Афганистана "проводили" салютом и стрельбой в воздух.
2021-08-31T10:38
true
PT0M56S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/1a/1747313040_0:0:1820:1365_1920x0_80_0_0_46f5abece069699081e0edbf318cc52e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, сша, афганистан, мид кнр
10:38 31.08.2021 (обновлено: 12:30 31.08.2021)
 
Пекин прокомментировал вывод войск США из Афганистана

МИД Китая: ситуация в Афганистане доказала безуспешность политики военного вмешательства

© REUTERS / U.S. Marine Corps/Sgt. Isaiah CampbellПодготовка к эвакуации в международном аэропорту Хамида Карзая в Кабуле
Подготовка к эвакуации в международном аэропорту Хамида Карзая в Кабуле - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© REUTERS / U.S. Marine Corps/Sgt. Isaiah Campbell
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 31 авг – РИА Новости. Вывод войск США из Афганистана доказывает, что военное вмешательство и политика навязывания своих ценностей другим обречены на провал, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
В ночь на вторник Пентагон заявил о завершении вывода войск США из Афганистана и окончании 20-летней миссии. Аэропорт в Кабуле, откуда осуществлялась эвакуация иностранцев и союзников, перешел под полный контроль движения "Талибан"*. Представитель талибов Забиулла Муджахид заявил, что США потерпели поражение и не достигли своих целей в Афганистане.
"Вывод войск США из Афганистана свидетельствует о том, что произвольное военное вмешательство в другие страны, а также политика навязывания своих собственных ценностей и социальной системы другим государствам обречены на провал", - сказал китайский дипломат на брифинге.
* Запрещенная в России террористическая организация
Боевики Талибана* в Мехтарламе - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
Вчера, 08:00
Наркотики, налоги и таинственные спонсоры. Откуда у талибов миллиарды
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреСШААфганистанМИД КНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:04СМИ: Бритни Спирс заявила о вымогательстве денег со стороны отца
05:48Эксперт усомнился в успехе предстоящей встречи Зеленского и Байдена
05:28В расписании Байдена не нашлось времени для пресс-конференции с Зеленским
05:10МЧС предупредило об угрозе мощного извержения вулкана Шивелуч на Камчатке
04:54В воздухе квартир нашли вызывающие рак вещества
04:50Кинолог рассказал, куда отдать учиться собаку
04:44Фото "одинокого" Зеленского в США рассмешило пользователей Сети
04:43Белому дому пришлось править расшифровку выступления Байдена по Афганистану
04:16Названа идеальная температура для борьбы с вирусом
04:07В Киеве заявили о готовности Зеленского к встрече с Путиным "в любое время"
04:00Названы города, где ипотека на вторичное жилье подорожала больше всего
03:56В ООН подготовили доклад о "нарушениях прав человека" в Крыму
03:39В России спроектировали имитатор подлодки "Суррогат"
03:35СМИ: покупательская способность украинцев упала, несмотря на рост зарплат
03:25Эксперт подсчитал ежегодные расходы на личный автомобиль
03:24Россия в 2022 году завершит испытания принципиально нового авиадвигателя
03:23Участники Duran Duran спрятали хиты прошлых лет в новом треке "Anniversary"
03:18Афганский посол рассказал подробности бегства экс-президента страны
03:09СМИ: Байден давал советы афганскому лидеру Гани в борьбе с "Талибаном"*
03:07Полковник сравнил вывод советских и американских войск из Афганистана
Лента новостейМолния