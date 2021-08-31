https://ria.ru/20210831/afganistan-1747934871.html

Пушков заявил о развитии у США "афганского синдрома"

Пушков заявил о развитии у США "афганского синдрома" - РИА Новости, 31.08.2021

Пушков заявил о развитии у США "афганского синдрома"

Сенатор Алексей Пушков в Twitter высказался о последствиях вывода американских войск из Афганистана. РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T09:08

2021-08-31T09:08

2021-08-31T12:06

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министерство обороны сша

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков в Twitter высказался о последствиях вывода американских войск из Афганистана.По его словам, Вашингтон ранее уже испытывал внутренние проблемы после неудачной войны во Вьетнаме, а теперь у США развился "афганский синдром"."Его главная черта — крах веры в военную мощь и эффективность действий США. Причем как в самих США, так и во всем мире", — написал Пушков. Он также отметил, что провал признают "практически все", кроме госсекретаря Энтони Блинкена, который по-прежнему считает эти действия успешными.Ранее представитель "Талибана"* Забиулла Муджахид заявил, что американцы не достигли своих целей в Афганистане и потерпели поражение. Тем не менее он выразил надежду на выстраивание хороших отношений с Вашингтоном.В начале августа талибы провели наступление на правительственные силы и к концу месяца они уже контролировали всю страну, за исключением Панджшера. В ночь на вторник Пентагон заявил о завершении вывода войск из Афганистана и окончании 20-летней миссии.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://radiosputnik.ria.ru/20210831/vyvodvoysk-1747921684.html

https://ria.ru/20210831/tramp-1747917870.html

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в мире, сша, вашингтон (город), талибан, афганистан, алексей пушков, министерство обороны сша, энтони блинкен, россия