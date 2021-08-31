https://ria.ru/20210831/afganistan-1747914206.html
В Пентагоне рассказали о численности бойцов ИГ* в Афганистане
В Пентагоне рассказали о численности бойцов ИГ* в Афганистане - РИА Новости, 31.08.2021
В Пентагоне рассказали о численности бойцов ИГ* в Афганистане
Не меньше двух тысяч радикальных бойцов запрещенного в России террористического "Исламского государства"* находятся в Афганистане, заявил глава центрального... РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T01:15
2021-08-31T01:15
2021-08-31T01:17
захват власти в афганистане талибами
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афганистан
исламское государство
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ВАШИНГТОН, 31 авг - РИА Новости. Не меньше двух тысяч радикальных бойцов запрещенного в России террористического "Исламского государства"* находятся в Афганистане, заявил глава центрального командования вооруженных сил США Кеннет Маккензи."Как минимум две тысячи радикальных бойцов ИГ* сейчас в Афганистане", - заявил на брифинге Маккензи.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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в мире, сша, афганистан, исламское государство
01:15 31.08.2021 (обновлено: 01:17 31.08.2021)
В Пентагоне рассказали о численности бойцов ИГ* в Афганистане
Глава ЦК ВС США Маккензи: в Афганистане находятся до двух тысяч бойцов ИГ*