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В Пентагоне заявили о высоком риске террористической угрозе в Афганистане
В Пентагоне заявили о высоком риске террористической угрозе в Афганистане - РИА Новости, 31.08.2021
В Пентагоне заявили о высоком риске террористической угрозе в Афганистане
Террористическая угроза в Афганистане остается высокой, заявил глава центрального командования вооруженных сил США Кеннет Маккензи. РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T00:20
2021-08-31T00:20
2021-08-31T00:20
в мире
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талибан
афганистан
министерство обороны сша
захват власти в афганистане талибами
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ВАШИНГТОН, 31 авг - РИА Новости. Террористическая угроза в Афганистане остается высокой, заявил глава центрального командования вооруженных сил США Кеннет Маккензи."Террористическая угроза очень высока", - сказал Маккензи на брифинге в Пентагоне.Для "Талибана"* контролировать Кабул станет вызовом, считает Маккензи.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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в мире, сша, талибан, афганистан, министерство обороны сша
В Пентагоне заявили о высоком риске террористической угрозе в Афганистане
Глава ЦК ВС США Маккензи: террористическая угроза в Афганистане остается высокой