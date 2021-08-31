https://ria.ru/20210831/afganistan-1747911640.html

В Пентагоне заявили о высоком риске террористической угрозе в Афганистане

В Пентагоне заявили о высоком риске террористической угрозе в Афганистане - РИА Новости, 31.08.2021

В Пентагоне заявили о высоком риске террористической угрозе в Афганистане

Террористическая угроза в Афганистане остается высокой, заявил глава центрального командования вооруженных сил США Кеннет Маккензи. РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T00:20

2021-08-31T00:20

2021-08-31T00:20

в мире

сша

талибан

афганистан

министерство обороны сша

захват власти в афганистане талибами

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ВАШИНГТОН, 31 авг - РИА Новости. Террористическая угроза в Афганистане остается высокой, заявил глава центрального командования вооруженных сил США Кеннет Маккензи."Террористическая угроза очень высока", - сказал Маккензи на брифинге в Пентагоне.Для "Талибана"* контролировать Кабул станет вызовом, считает Маккензи.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210831/aeroport-1747911327.html

сша

афганистан

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в мире, сша, талибан, афганистан, министерство обороны сша