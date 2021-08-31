Аэропорт Симферополя обслужит рекордное число пассажиров за год
Аэропорт Симферополя обслужит более шести миллионов пассажиров за год
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПассажирский авиалайнер в аэропорту Симферополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости. Международный аэропорт "Симферополь" во вторник встретил пятимиллионного с начала этого года пассажира, рост пассажиропотока к доковидному 2019 году составил 35%, сообщила пресс-служба аэропорта.
"Пассажиропоток впервые в истории крымской воздушной гавани превысил рубеж в пять миллионов человек еще летом, что на три месяца раньше, чем в предыдущие годы", - сообщила пресс-служба авиагавани.
Юбилейным пассажиром стала жительница Томской области Екатерина Данилова, которая прилетела на отдых в Крым с семьей самолетом авиакомпании S7 Airlines из Новосибирска, она получила памятные подарки от авиакомпании, министерства курортов и туризма Крыма и аэропорта.
"Этим летом аэропорт "Симферополь" работал в условиях рекордного пассажиропотока, когда трафик стабильно превышал один миллион человек в месяц. Максимальных значений за долгое время наблюдений достигла маршрутная сеть - более 60 направлений. В целом по состоянию на сегодня пассажиропоток в сравнении аналогичным периодом еще доковидного 2019 года вырос на 35%, то есть почти на 1,3 миллиона человек", - сказал журналистам коммерческий директор ООО "Международный аэропорт "Симферополь" Сергей Дяйкин.
Аэропорт "Симферополь" основан в 1936 году, он в разы нарастил пассажиропоток с 2014 года, когда Крым стал субъектом России. В 2013 году он обслужил 1,3 миллиона пассажиров, в 2014 году - уже 2,8 миллиона, в 2015 году - 5,01 миллиона, в 2016 году - 5,2 миллиона, в 2017 году - более 5,1 миллиона, в 2018-м и в 2019-м - по 5,14 миллиона пассажиров, а в 2020 году из-за ограничений в связи с коронавирусом - 4,63 миллиона человек. В апреле 2018 года в Симферополе введен в строй крупнейший на юге России новый терминал аэропорта стоимостью 32 миллиарда рублей, способный обслуживать до 6,5 миллиона человек в год.