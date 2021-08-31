Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210831/aeroport-1747974221.html
Аэропорт Симферополя обслужит рекордное число пассажиров за год
Аэропорт Симферополя обслужит рекордное число пассажиров за год - РИА Новости, 31.08.2021
Аэропорт Симферополя обслужит рекордное число пассажиров за год
Международный аэропорт "Симферополь" во вторник встретил пятимиллионного с начала этого года пассажира, рост пассажиропотока к доковидному 2019 году составил... РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T13:12
2021-08-31T13:12
туризм
республика крым
симферополь
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/0a/1577025943_0:249:3078:1980_1920x0_80_0_0_19460b22d22ba3e6a97f8cd800fdb454.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости. Международный аэропорт "Симферополь" во вторник встретил пятимиллионного с начала этого года пассажира, рост пассажиропотока к доковидному 2019 году составил 35%, сообщила пресс-служба аэропорта."Пассажиропоток впервые в истории крымской воздушной гавани превысил рубеж в пять миллионов человек еще летом, что на три месяца раньше, чем в предыдущие годы", - сообщила пресс-служба авиагавани.Юбилейным пассажиром стала жительница Томской области Екатерина Данилова, которая прилетела на отдых в Крым с семьей самолетом авиакомпании S7 Airlines из Новосибирска, она получила памятные подарки от авиакомпании, министерства курортов и туризма Крыма и аэропорта."Этим летом аэропорт "Симферополь" работал в условиях рекордного пассажиропотока, когда трафик стабильно превышал один миллион человек в месяц. Максимальных значений за долгое время наблюдений достигла маршрутная сеть - более 60 направлений. В целом по состоянию на сегодня пассажиропоток в сравнении аналогичным периодом еще доковидного 2019 года вырос на 35%, то есть почти на 1,3 миллиона человек", - сказал журналистам коммерческий директор ООО "Международный аэропорт "Симферополь" Сергей Дяйкин.Аэропорт "Симферополь" основан в 1936 году, он в разы нарастил пассажиропоток с 2014 года, когда Крым стал субъектом России. В 2013 году он обслужил 1,3 миллиона пассажиров, в 2014 году - уже 2,8 миллиона, в 2015 году - 5,01 миллиона, в 2016 году - 5,2 миллиона, в 2017 году - более 5,1 миллиона, в 2018-м и в 2019-м - по 5,14 миллиона пассажиров, а в 2020 году из-за ограничений в связи с коронавирусом - 4,63 миллиона человек. В апреле 2018 года в Симферополе введен в строй крупнейший на юге России новый терминал аэропорта стоимостью 32 миллиарда рублей, способный обслуживать до 6,5 миллиона человек в год.
https://ria.ru/20210824/krym-1746875650.html
республика крым
симферополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0a/1577025943_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5a6eb7fa25288e6eb17f85d3151ff66d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
республика крым, симферополь, новости - туризм
13:12 31.08.2021
 
Аэропорт Симферополя обслужит рекордное число пассажиров за год

Аэропорт Симферополя обслужит более шести миллионов пассажиров за год

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПассажирский авиалайнер в аэропорту Симферополя
Пассажирский авиалайнер в аэропорту Симферополя - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости. Международный аэропорт "Симферополь" во вторник встретил пятимиллионного с начала этого года пассажира, рост пассажиропотока к доковидному 2019 году составил 35%, сообщила пресс-служба аэропорта.
"Пассажиропоток впервые в истории крымской воздушной гавани превысил рубеж в пять миллионов человек еще летом, что на три месяца раньше, чем в предыдущие годы", - сообщила пресс-служба авиагавани.
Юбилейным пассажиром стала жительница Томской области Екатерина Данилова, которая прилетела на отдых в Крым с семьей самолетом авиакомпании S7 Airlines из Новосибирска, она получила памятные подарки от авиакомпании, министерства курортов и туризма Крыма и аэропорта.
"Этим летом аэропорт "Симферополь" работал в условиях рекордного пассажиропотока, когда трафик стабильно превышал один миллион человек в месяц. Максимальных значений за долгое время наблюдений достигла маршрутная сеть - более 60 направлений. В целом по состоянию на сегодня пассажиропоток в сравнении аналогичным периодом еще доковидного 2019 года вырос на 35%, то есть почти на 1,3 миллиона человек", - сказал журналистам коммерческий директор ООО "Международный аэропорт "Симферополь" Сергей Дяйкин.
Туристы на территории пещерного города Мангуп-Кале в Бахчисарайском районе Крыма - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
24 августа, 08:00Туризм
Марсианское озеро, отшельники, лабиринты: гид по пещерным городам Крыма
Аэропорт "Симферополь" основан в 1936 году, он в разы нарастил пассажиропоток с 2014 года, когда Крым стал субъектом России. В 2013 году он обслужил 1,3 миллиона пассажиров, в 2014 году - уже 2,8 миллиона, в 2015 году - 5,01 миллиона, в 2016 году - 5,2 миллиона, в 2017 году - более 5,1 миллиона, в 2018-м и в 2019-м - по 5,14 миллиона пассажиров, а в 2020 году из-за ограничений в связи с коронавирусом - 4,63 миллиона человек. В апреле 2018 года в Симферополе введен в строй крупнейший на юге России новый терминал аэропорта стоимостью 32 миллиарда рублей, способный обслуживать до 6,5 миллиона человек в год.
 
ТуризмРеспублика КрымСимферопольНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:04СМИ: Бритни Спирс заявила о вымогательстве денег со стороны отца
05:48Эксперт усомнился в успехе предстоящей встречи Зеленского и Байдена
05:28В расписании Байдена не нашлось времени для пресс-конференции с Зеленским
05:10МЧС предупредило об угрозе мощного извержения вулкана Шивелуч на Камчатке
04:54В воздухе квартир нашли вызывающие рак вещества
04:50Кинолог рассказал, куда отдать учиться собаку
04:44Фото "одинокого" Зеленского в США рассмешило пользователей Сети
04:43Белому дому пришлось править расшифровку выступления Байдена по Афганистану
04:16Названа идеальная температура для борьбы с вирусом
04:07В Киеве заявили о готовности Зеленского к встрече с Путиным "в любое время"
04:00Названы города, где ипотека на вторичное жилье подорожала больше всего
03:56В ООН подготовили доклад о "нарушениях прав человека" в Крыму
03:39В России спроектировали имитатор подлодки "Суррогат"
03:35СМИ: покупательская способность украинцев упала, несмотря на рост зарплат
03:25Эксперт подсчитал ежегодные расходы на личный автомобиль
03:24Россия в 2022 году завершит испытания принципиально нового авиадвигателя
03:23Участники Duran Duran спрятали хиты прошлых лет в новом треке "Anniversary"
03:18Афганский посол рассказал подробности бегства экс-президента страны
03:09СМИ: Байден давал советы афганскому лидеру Гани в борьбе с "Талибаном"*
03:07Полковник сравнил вывод советских и американских войск из Афганистана
Лента новостейМолния