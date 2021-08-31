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"Аэрофлот" увеличит зарплаты бортпроводников и проработает доход пилотов
"Аэрофлот" увеличит зарплаты бортпроводников и проработает доход пилотов - РИА Новости, 31.08.2021
"Аэрофлот" увеличит зарплаты бортпроводников и проработает доход пилотов
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" увеличит зарплаты бортпроводников и проработает рост оплаты труда пилотов, сообщил гендиректор перевозчика Михаил... РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T17:34
2021-08-31T17:36
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" увеличит зарплаты бортпроводников и проработает рост оплаты труда пилотов, сообщил гендиректор перевозчика Михаил Полубояринов.Он добавил, что компания в плотном сотрудничестве с первичной профсоюзной организацией продолжает работу над изменением вознаграждения летного состава. Ранее в августе Шереметьевский профсоюз летного состава (ШПЛС) обратился к генеральному директору "Аэрофлота" с просьбой пересмотреть систему оплаты труда пилотов. Как отмечал глава ШПЛС Игорь Дельдюжов, новые правила оплаты труда были введены в январе 2020 года на фоне падения объема авиаперевозок из-за COVID-19. Речь идет об уменьшении доплаты за час полетного времени.Он добавил, что с началом пандемии "Аэрофлот" попал в сложную ситуацию. Весь флот оказался на земле, при этом компания несла большое бремя финансовых обязательств: лизинговых платежей, других расходов, связанных с поддержанием безопасности и летной годности судов и экипажей, зарплат.
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новости компаний - экономика, аэрофлот, новости - туризм
17:34 31.08.2021 (обновлено: 17:36 31.08.2021)
 

"Аэрофлот" увеличит зарплаты бортпроводников и проработает доход пилотов

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрезентация самолётов нового типа в парке Аэрофлота Airbus A321/320neo
Презентация самолётов нового типа в парке Аэрофлота Airbus A321/320neo - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" увеличит зарплаты бортпроводников и проработает рост оплаты труда пилотов, сообщил гендиректор перевозчика Михаил Полубояринов.
"Уже принято решение о пересмотре системы оплаты для бортпроводников с 1 сентября. Повышение почасовой ставки в совокупности с увеличением налета обеспечит доход рядового бортпроводника в диапазоне от 100 до 150 тысяч рублей в месяц в зависимости от фактического налета. Это хорошие, рыночные условия, верхняя граница рынка", - сказал Полубояринов, чьи слова РИА Новости передали в пресс-службе.
Он добавил, что компания в плотном сотрудничестве с первичной профсоюзной организацией продолжает работу над изменением вознаграждения летного состава. Ранее в августе Шереметьевский профсоюз летного состава (ШПЛС) обратился к генеральному директору "Аэрофлота" с просьбой пересмотреть систему оплаты труда пилотов. Как отмечал глава ШПЛС Игорь Дельдюжов, новые правила оплаты труда были введены в январе 2020 года на фоне падения объема авиаперевозок из-за COVID-19. Речь идет об уменьшении доплаты за час полетного времени.
"Командир корабля в "Аэрофлоте" сегодня получает примерно 350 тысяч рублей в месяц. Мы ищем решения, стремимся поднять уровень оплаты труда наших уникальных специалистов – пилотов. Не хочу пока забегать вперед, надеюсь, с началом нового расписания, к новому сезону соответствующие решения будут согласованы всеми службами", - отметил Полубояринов.
Он добавил, что с началом пандемии "Аэрофлот" попал в сложную ситуацию. Весь флот оказался на земле, при этом компания несла большое бремя финансовых обязательств: лизинговых платежей, других расходов, связанных с поддержанием безопасности и летной годности судов и экипажей, зарплат.
"Тогда мы совместно с первичной профсоюзной организацией, с Николаем Валентиновичем (Изосимовым, руководителем профсоюза), пришли к непростому для всех сторон соглашению: о снижении выплат летным и кабинным экипажам. Это было тяжелое решение, но других сценариев выживания не было. Мы многократно подчеркивали, что это наше совместное и временное решение", - сказал Полубояринов.
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