https://ria.ru/20210831/aeroflot-1748045192.html

"Аэрофлот" увеличит зарплаты бортпроводников и проработает доход пилотов

"Аэрофлот" увеличит зарплаты бортпроводников и проработает доход пилотов - РИА Новости, 31.08.2021

"Аэрофлот" увеличит зарплаты бортпроводников и проработает доход пилотов

Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" увеличит зарплаты бортпроводников и проработает рост оплаты труда пилотов, сообщил гендиректор перевозчика Михаил... РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T17:34

2021-08-31T17:34

2021-08-31T17:36

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" увеличит зарплаты бортпроводников и проработает рост оплаты труда пилотов, сообщил гендиректор перевозчика Михаил Полубояринов.Он добавил, что компания в плотном сотрудничестве с первичной профсоюзной организацией продолжает работу над изменением вознаграждения летного состава. Ранее в августе Шереметьевский профсоюз летного состава (ШПЛС) обратился к генеральному директору "Аэрофлота" с просьбой пересмотреть систему оплаты труда пилотов. Как отмечал глава ШПЛС Игорь Дельдюжов, новые правила оплаты труда были введены в январе 2020 года на фоне падения объема авиаперевозок из-за COVID-19. Речь идет об уменьшении доплаты за час полетного времени.Он добавил, что с началом пандемии "Аэрофлот" попал в сложную ситуацию. Весь флот оказался на земле, при этом компания несла большое бремя финансовых обязательств: лизинговых платежей, других расходов, связанных с поддержанием безопасности и летной годности судов и экипажей, зарплат.

https://ria.ru/20210825/vaktsinatsiya-1747243900.html

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