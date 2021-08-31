https://ria.ru/20210831/aeroflot-1748032608.html
"Аэрофлот" объявил о начале полетов на курорты Египта
"Аэрофлот" объявил о начале полетов на курорты Египта - РИА Новости, 31.08.2021
"Аэрофлот" объявил о начале полетов на курорты Египта
"Аэрофлот" с 1 октября откроет рейсы на курорты Египта, продажа билетов открыта, сообщает компания. РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T16:51
2021-08-31T16:51
2021-08-31T17:11
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. "Аэрофлот" с 1 октября откроет рейсы на курорты Египта, продажа билетов открыта, сообщает компания."Аэрофлот" открыл продажу билетов на прямые регулярные пассажирские рейсы из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Полёты будут осуществляться ежедневно с 1 октября", - говорится в сообщении.
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египет, аэрофлот, новости - туризм, россия, шарм-эш-шейх, хургада
16:51 31.08.2021 (обновлено: 17:11 31.08.2021)
"Аэрофлот" объявил о начале полетов на курорты Египта
"Аэрофлот" начнет полеты на курорты Египта с 1 октября, продажа билетов открыта