https://ria.ru/20210831/aeroflot-1748032608.html

"Аэрофлот" объявил о начале полетов на курорты Египта

"Аэрофлот" объявил о начале полетов на курорты Египта - РИА Новости, 31.08.2021

"Аэрофлот" объявил о начале полетов на курорты Египта

"Аэрофлот" с 1 октября откроет рейсы на курорты Египта, продажа билетов открыта, сообщает компания. РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T16:51

2021-08-31T16:51

2021-08-31T17:11

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. "Аэрофлот" с 1 октября откроет рейсы на курорты Египта, продажа билетов открыта, сообщает компания."Аэрофлот" открыл продажу билетов на прямые регулярные пассажирские рейсы из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Полёты будут осуществляться ежедневно с 1 октября", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210816/egipet-1745928203.html

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египет, аэрофлот, новости - туризм, россия, шарм-эш-шейх, хургада