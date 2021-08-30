https://ria.ru/20210830/zvezda-1747797511.html
В РКК "Энергия" назвали возможную причину негерметичности в модуле "Звезда"
В РКК "Энергия" назвали возможную причину негерметичности в модуле "Звезда" - РИА Новости, 30.08.2021
В РКК "Энергия" назвали возможную причину негерметичности в модуле "Звезда"
Одной из версией образования негерметичности в модуле "Звезда" российского сегмента МКС является ошибка сварщика корпуса модуля, допущенная 30 лет назад,... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T10:54
2021-08-30T10:54
2021-08-30T10:59
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Одной из версией образования негерметичности в модуле "Звезда" российского сегмента МКС является ошибка сварщика корпуса модуля, допущенная 30 лет назад, последующее длительное нахождение модуля в невесомости и вибрации в составе станции, заявил в интервью РИА Новости генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации "Энергия", руководитель полета российского сегмента МКС, космонавт, дважды Герой Советского Союза Владимир Соловьев.Корпус модуль "Звезда" сварили в феврале 1985 года. Он задумывался как дублер для базового модуля станции "Мир".Он пояснил, что если при сварке произошло перенагревание корпуса, то после длительного нахождения в вакууме сплава алюминия-магния швы становятся пористыми. Перенагревание мог допустить сварщик, чуть задержавшись на одном месте."Добавим сюда внутренние вибрации, которые вызывают "вибрационные узелки", резонансные явления… В итоге воздух начинает уходить", - сказал Соловьев.Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В октябре 2020 года экипаж обнаружил первую трещину в промежуточной камере модуля "Звезда" и в марте 2021 года заделал ее. Как ранее сообщили РИА Новости в "Роскосмосе", эта трещина не угрожала станции и экипажу. Позже стало известно о наличии второй трещины, которую экипаж также заделал в марте. Однако утечка не прекратилась, хотя и уменьшилась. Космонавты продолжили поиск мест утечки и их герметизацию.В январе 2021 года руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев сообщал, что из-за негерметичности, которая эквивалентна отверстию диаметром 0,2 миллиметра, давление воздуха на станции падает за сутки на 0,4 миллиметра ртутного столба, однако это далеко до аварийных значений - от 0,5 миллиметра в минуту. Для компенсации утечки МКС регулярно требуется наддувать воздухом, азотом и кислородом. Их запасы имеются как на станции, так и подвозятся с Земли на грузовых кораблях.Читайте полный текст интервью Владимира Соловьева >>
https://ria.ru/20210830/mks-1747781323.html
https://ria.ru/20210513/mks-1732096344.html
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роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс)
10:54 30.08.2021 (обновлено: 10:59 30.08.2021)
В РКК "Энергия" назвали возможную причину негерметичности в модуле "Звезда"
РКК "Энергия": производственный брак может быть причиной негерметичности в модуле "Звезда"
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости.
Одной из версией образования негерметичности в модуле "Звезда" российского сегмента МКС
является ошибка сварщика корпуса модуля, допущенная 30 лет назад, последующее длительное нахождение модуля в невесомости и вибрации в составе станции, заявил в интервью РИА Новости генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации "Энергия", руководитель полета российского сегмента МКС, космонавт, дважды Герой Советского Союза Владимир Соловьев.
Корпус модуль "Звезда" сварили в феврале 1985 года. Он задумывался как дублер для базового модуля станции "Мир".
"Конкретная причина ее (негерметичности - ред.) образования неясна. Но когда она была обнаружена, исследована космонавтами, а данные переданы на Землю, материаловеды РКК "Энергия" и ЦНИИмаш сделали вывод о том, что такое поведение характерно при нарушении режима сварки корпуса", - сказал Соловьев.
Он пояснил, что если при сварке произошло перенагревание корпуса, то после длительного нахождения в вакууме сплава алюминия-магния швы становятся пористыми. Перенагревание мог допустить сварщик, чуть задержавшись на одном месте.
"Добавим сюда внутренние вибрации, которые вызывают "вибрационные узелки", резонансные явления… В итоге воздух начинает уходить", - сказал Соловьев.
Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В октябре 2020 года экипаж обнаружил первую трещину в промежуточной камере модуля "Звезда" и в марте 2021 года заделал ее. Как ранее сообщили РИА Новости в "Роскосмосе
", эта трещина не угрожала станции и экипажу. Позже стало известно о наличии второй трещины, которую экипаж также заделал в марте. Однако утечка не прекратилась, хотя и уменьшилась. Космонавты продолжили поиск мест утечки и их герметизацию.
В январе 2021 года руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев сообщал, что из-за негерметичности, которая эквивалентна отверстию диаметром 0,2 миллиметра, давление воздуха на станции падает за сутки на 0,4 миллиметра ртутного столба, однако это далеко до аварийных значений - от 0,5 миллиметра в минуту. Для компенсации утечки МКС регулярно требуется наддувать воздухом, азотом и кислородом. Их запасы имеются как на станции, так и подвозятся с Земли на грузовых кораблях.