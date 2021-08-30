https://ria.ru/20210830/zoopark-1747782981.html

В Екатеринбурге змея укусила ребенка в контактном зоопарке

В Екатеринбурге змея укусила ребенка в контактном зоопарке - РИА Новости, 30.08.2021

В Екатеринбурге змея укусила ребенка в контактном зоопарке

В одном из контактных зоопарков Екатеринбурга змея укусила ребенка, сообщает региональное управление Следственного комитета. РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T08:59

2021-08-30T08:59

2021-08-30T10:41

происшествия

кировский район

екатеринбург

следственный комитет россии (ск рф)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746227007_0:314:3072:2042_1920x0_80_0_0_ebe9243ee994f046959eec372c78f426.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 авг — РИА Новости. В одном из контактных зоопарков Екатеринбурга змея укусила ребенка, сообщает региональное управление Следственного комитета.Следователи проводят проверку на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Они опрашивают очевидцев, руководство и персонал зоопарка, выясняют степень вреда, причиненного ребенку.Местный портал Е1.ru пишет, что инцидент произошел в контактном зоопарке "Парк бабочек", пострадавшая — пятилетняя девочка. По словам ее отца, сотрудники зоопарка утверждали, что змеи безопасны, их можно брать на руки. Произошедшее они объяснили тем, что девочка до этого трогала цыплят и от них остался запах.

https://radiosputnik.ria.ru/20210826/nasekomye-1747308637.html

кировский район

екатеринбург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, кировский район, екатеринбург, следственный комитет россии (ск рф), россия