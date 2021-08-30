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В Екатеринбурге змея укусила ребенка в контактном зоопарке
В Екатеринбурге змея укусила ребенка в контактном зоопарке - РИА Новости, 30.08.2021
В Екатеринбурге змея укусила ребенка в контактном зоопарке
В одном из контактных зоопарков Екатеринбурга змея укусила ребенка, сообщает региональное управление Следственного комитета. РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T08:59
2021-08-30T10:41
происшествия
кировский район
екатеринбург
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 авг — РИА Новости. В одном из контактных зоопарков Екатеринбурга змея укусила ребенка, сообщает региональное управление Следственного комитета.Следователи проводят проверку на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Они опрашивают очевидцев, руководство и персонал зоопарка, выясняют степень вреда, причиненного ребенку.Местный портал Е1.ru пишет, что инцидент произошел в контактном зоопарке "Парк бабочек", пострадавшая — пятилетняя девочка. По словам ее отца, сотрудники зоопарка утверждали, что змеи безопасны, их можно брать на руки. Произошедшее они объяснили тем, что девочка до этого трогала цыплят и от них остался запах.
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кировский район
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происшествия, кировский район, екатеринбург, следственный комитет россии (ск рф), россия
08:59 30.08.2021 (обновлено: 10:41 30.08.2021)
 
В Екатеринбурге змея укусила ребенка в контактном зоопарке

СК: змея укусила ребенка в контактном зоопарке в Екатеринбурге

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 авг — РИА Новости. В одном из контактных зоопарков Екатеринбурга змея укусила ребенка, сообщает региональное управление Следственного комитета.
Следователи проводят проверку на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Они опрашивают очевидцев, руководство и персонал зоопарка, выясняют степень вреда, причиненного ребенку.
Местный портал Е1.ru пишет, что инцидент произошел в контактном зоопарке "Парк бабочек", пострадавшая — пятилетняя девочка. По словам ее отца, сотрудники зоопарка утверждали, что змеи безопасны, их можно брать на руки. Произошедшее они объяснили тем, что девочка до этого трогала цыплят и от них остался запах.
Укус комара - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
26 августа, 11:21Сказано в эфире
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ПроисшествияКировский районЕкатеринбургСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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