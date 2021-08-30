13:05 30.08.2021 (обновлено: 13:09 30.08.2021)
Журналисты попавших под санкции украинских СМИ передали письмо Байдену
Журналисты попавших под санкции украинских СМИ передали в посольство США письмо Байдену
© AP Photo / Efrem LukatskyЖенщина с флагом Украины у посольства США в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
КИЕВ, 29 авг - РИА Новости. Журналисты попавших под санкции украинских СМИ закончили в понедельник акцию против давления на свободу слова возле здания посольства США в Киеве, они передали в диппредставительство письмо президенту Джо Байдену, передает корреспондент РИА Новости.
Несколько сотен журналистов передали в посольство письмо Байдену, в котором они просят объяснить украинскому президенту Владимиру Зеленскому недопустимость незаконного закрытия СМИ. После этого участники протеста разошлись.
В акции приняли участие журналисты телеканала "Перший незалежный" ("Первый независимый"), который был создан на базе попавших под санкции каналов "112 Украина", NewsOne и ZIK.
21 августа, 13:52Украинские журналисты закрытых телеканалов обратились к Меркель
Ранее Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, их ассоциируют с председателем политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание.
Позднее по решению СНБО под санкции на Украине попали издания "Страна.UA" и "Шарий.нет".