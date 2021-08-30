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Журналисты попавших под санкции украинских СМИ передали письмо Байдену
Журналисты попавших под санкции украинских СМИ передали письмо Байдену - РИА Новости, 30.08.2021
Журналисты попавших под санкции украинских СМИ передали письмо Байдену
Журналисты попавших под санкции украинских СМИ закончили в понедельник акцию против давления на свободу слова возле здания посольства США в Киеве, они передали... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T13:05
2021-08-30T13:09
в мире
украина
киев
владимир зеленский
виктор медведчук
112 украина
страна.ua
тарас козак
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КИЕВ, 29 авг - РИА Новости. Журналисты попавших под санкции украинских СМИ закончили в понедельник акцию против давления на свободу слова возле здания посольства США в Киеве, они передали в диппредставительство письмо президенту Джо Байдену, передает корреспондент РИА Новости.Ранее сотрудники этих СМИ провели ряд протестов в Киеве, они заявляли о давлении на свободу слова на Украине.Несколько сотен журналистов передали в посольство письмо Байдену, в котором они просят объяснить украинскому президенту Владимиру Зеленскому недопустимость незаконного закрытия СМИ. После этого участники протеста разошлись.В акции приняли участие журналисты телеканала "Перший незалежный" ("Первый независимый"), который был создан на базе попавших под санкции каналов "112 Украина", NewsOne и ZIK.Ранее Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, их ассоциируют с председателем политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание.Позднее по решению СНБО под санкции на Украине попали издания "Страна.UA" и "Шарий.нет".
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в мире, украина, киев, владимир зеленский, виктор медведчук, 112 украина , страна.ua, тарас козак, оппозиционная платформа - за жизнь
13:05 30.08.2021 (обновлено: 13:09 30.08.2021)
 
Журналисты попавших под санкции украинских СМИ передали письмо Байдену

Журналисты попавших под санкции украинских СМИ передали в посольство США письмо Байдену

© AP Photo / Efrem LukatskyЖенщина с флагом Украины у посольства США в Киеве
Женщина с флагом Украины у посольства США в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Читать ria.ru в
КИЕВ, 29 авг - РИА Новости. Журналисты попавших под санкции украинских СМИ закончили в понедельник акцию против давления на свободу слова возле здания посольства США в Киеве, они передали в диппредставительство письмо президенту Джо Байдену, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее сотрудники этих СМИ провели ряд протестов в Киеве, они заявляли о давлении на свободу слова на Украине.
Несколько сотен журналистов передали в посольство письмо Байдену, в котором они просят объяснить украинскому президенту Владимиру Зеленскому недопустимость незаконного закрытия СМИ. После этого участники протеста разошлись.
В акции приняли участие журналисты телеканала "Перший незалежный" ("Первый независимый"), который был создан на базе попавших под санкции каналов "112 Украина", NewsOne и ZIK.
Экран телевизора с интернет-трансляцией телеканалов 112.Украина и ZIK на платформе видеохостинга YouTube - РИА Новости, 1920, 21.08.2021
21 августа, 13:52
Украинские журналисты закрытых телеканалов обратились к Меркель
Ранее Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, их ассоциируют с председателем политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание.
Позднее по решению СНБО под санкции на Украине попали издания "Страна.UA" и "Шарий.нет".
 
В миреУкраинаКиевВладимир ЗеленскийВиктор Медведчук112 УкраинаСтрана.uaТарас КозакОппозиционная платформа - За жизнь
 
 
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