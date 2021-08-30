https://ria.ru/20210830/zhurnalistika-1747859251.html

Мастер-класс по религиозной журналистике

Мастер-класс по религиозной журналистике - РИА Новости, 30.08.2021

Мастер-класс по религиозной журналистике

3 сентября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мастер-класс в рамках Всероссийского просветительского проекта "Теология как направление информационной политики вуза" "Статья на непонятную тему, которую прочтут все: как написать".

2021-08-30T16:38

2021-08-30T16:38

2021-08-30T16:38

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Задать вопросУчастники:- ректор Московского педагогического государственного университета Алексей ЛУБКОВ;- заместитель начальника отдела "Общество и силовые структуры" редакции ria.ru, руководитель раздела "Религия" сайта РИА Новости Антон СКРИПУНОВ.Модератор – начальник Управления проектов в области образования и социальной сферы, руководитель проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня", руководитель Всероссийского обучающего семинара Наталья ТЮРИНА.Каковы секреты написания материалов на сложные и непонятные для широкой аудитории темы? Чем и как зацепить читателя? Что ему на самом деле интересно? Почему даже самый хайповый повод может оказаться никому не интересным?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы