Мастер-класс по религиозной журналистике
3 сентября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мастер-класс в рамках Всероссийского просветительского проекта "Теология как направление информационной политики вуза" "Статья на непонятную тему, которую прочтут все: как написать".
Участники:
- ректор Московского педагогического государственного университета Алексей ЛУБКОВ;
- заместитель начальника отдела "Общество и силовые структуры" редакции ria.ru, руководитель раздела "Религия" сайта РИА Новости Антон СКРИПУНОВ.
Модератор – начальник Управления проектов в области образования и социальной сферы, руководитель проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня", руководитель Всероссийского обучающего семинара Наталья ТЮРИНА.
Каковы секреты написания материалов на сложные и непонятные для широкой аудитории темы? Чем и как зацепить читателя? Что ему на самом деле интересно? Почему даже самый хайповый повод может оказаться никому не интересным?
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
- ректор Московского педагогического государственного университета Алексей ЛУБКОВ;
- заместитель начальника отдела "Общество и силовые структуры" редакции ria.ru, руководитель раздела "Религия" сайта РИА Новости Антон СКРИПУНОВ.
Модератор – начальник Управления проектов в области образования и социальной сферы, руководитель проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня", руководитель Всероссийского обучающего семинара Наталья ТЮРИНА.
Каковы секреты написания материалов на сложные и непонятные для широкой аудитории темы? Чем и как зацепить читателя? Что ему на самом деле интересно? Почему даже самый хайповый повод может оказаться никому не интересным?
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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