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Мастер-класс по религиозной журналистике
Мастер-класс по религиозной журналистике - РИА Новости, 30.08.2021
Мастер-класс по религиозной журналистике
3 сентября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мастер-класс в рамках Всероссийского просветительского проекта "Теология как направление информационной политики вуза" "Статья на непонятную тему, которую прочтут все: как написать".
2021-08-30T16:38
2021-08-30T16:38
анонсы
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Задать вопросУчастники:- ректор Московского педагогического государственного университета Алексей ЛУБКОВ;- заместитель начальника отдела "Общество и силовые структуры" редакции ria.ru, руководитель раздела "Религия" сайта РИА Новости Антон СКРИПУНОВ.Модератор – начальник Управления проектов в области образования и социальной сферы, руководитель проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня", руководитель Всероссийского обучающего семинара Наталья ТЮРИНА.Каковы секреты написания материалов на сложные и непонятные для широкой аудитории темы? Чем и как зацепить читателя? Что ему на самом деле интересно? Почему даже самый хайповый повод может оказаться никому не интересным?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы
16:38 30.08.2021
 

Мастер-класс по религиозной журналистике

Читать ria.ru в
3 сентября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мастер-класс в рамках Всероссийского просветительского проекта "Теология как направление информационной политики вуза" "Статья на непонятную тему, которую прочтут все: как написать".
Задать вопрос
Участники:
- ректор Московского педагогического государственного университета Алексей ЛУБКОВ;
- заместитель начальника отдела "Общество и силовые структуры" редакции ria.ru, руководитель раздела "Религия" сайта РИА Новости Антон СКРИПУНОВ.

Модератор – начальник Управления проектов в области образования и социальной сферы, руководитель проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня", руководитель Всероссийского обучающего семинара Наталья ТЮРИНА.

Каковы секреты написания материалов на сложные и непонятные для широкой аудитории темы? Чем и как зацепить читателя? Что ему на самом деле интересно? Почему даже самый хайповый повод может оказаться никому не интересным?

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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