Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210830/zhurnalist-1747893058.html
Умер журналист Всеволод Овчинников
Умер журналист Всеволод Овчинников - РИА Новости, 30.08.2021
Умер журналист Всеволод Овчинников
Умер журналист-международник Всеволод Овчинников, ему было 94 года.. Об этом Российской Газете сообщили родственники усопшего. РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T20:04
2021-08-30T20:20
происшествия
общество
япония
китай
англия
россия
всеволод овчинников
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/16161/37/161613708_0:240:3000:1928_1920x0_80_0_0_72c372a0527c62f22c58b623eed0b792.jpg
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Умер журналист-международник Всеволод Овчинников, ему было 94 года.. Об этом Российской Газете сообщили родственники усопшего.Причина смерти не уточняется.Овчинников проработал почти сорок лет в газете "Правда". Он был корреспондентом в Китае, Японии, Англии, а также ведущим программы "Международная панорама".Как участник Великой Отечественной войны имеет медали "За боевые заслуги" и "За победу над Германией". В 2010 году Овчинников получил орден "За заслуги перед Отечеством" четвертой степени, а в 2020 ему присудили звание "Заслуженного журналиста Российской Федерации".
япония
китай
англия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/16161/37/161613708_55:0:2946:2168_1920x0_80_0_0_af2699bea71e11ca1655ebd2eb0cc036.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, общество, япония, китай, англия, россия, всеволод овчинников
20:04 30.08.2021 (обновлено: 20:20 30.08.2021)
 
Умер журналист Всеволод Овчинников

Советский журналист-международник Всеволод Овчинников умер на 95-ом году жизни

© РИА Новости / Александр Гращенков / Перейти в фотобанкПолитический обозреватель Всеволод Овчинников
Политический обозреватель Всеволод Овчинников - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© РИА Новости / Александр Гращенков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Умер журналист-международник Всеволод Овчинников, ему было 94 года.. Об этом Российской Газете сообщили родственники усопшего.
Причина смерти не уточняется.
Овчинников проработал почти сорок лет в газете "Правда". Он был корреспондентом в Китае, Японии, Англии, а также ведущим программы "Международная панорама".
Как участник Великой Отечественной войны имеет медали "За боевые заслуги" и "За победу над Германией". В 2010 году Овчинников получил орден "За заслуги перед Отечеством" четвертой степени, а в 2020 ему присудили звание "Заслуженного журналиста Российской Федерации".
 
ПроисшествияОбществоЯпонияКитайАнглияРоссияВсеволод Овчинников
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:21Глава СК поручил доложить о ходе дела о фотосессии девочки-подростка
06:05Бизнесмен Агаларов не планирует строить новые торговые центры в России
06:04В Панджшере назвали условие прекращения борьбы с талибами
06:00Агаларов подсчитал убытки принадлежащих Crocus Group торговых центров
05:54"Известия": в России заметно снизились цены на жилье
05:17Эксперт оценил вероятность отключения Wildberries от Visa и Mastercard
05:12Эксперт рассказал, что Зеленский привезет в Киев после встречи с Байденом
05:05"Идеальный дизайн": японцы восхитились новым российским внедорожником
04:25Трамп заявил, что США перестанут уважать после вывода войск из Афганистана
04:10Врачи предупредили об опасности дельта-штамма коронавируса для детей
04:10Врач назвала осенние продукты для иммунитета
03:59СМИ раскрыло неожиданные функции новых iPhone
03:56"Пусть трепещут!": в Польше назвали главный "страх" России
03:54Педиатр назвала опасные для детей диеты
03:43В России испытываются беспилотники для слежения за подлодками
03:38В Раде заявили о дискриминации граждан Украины по языковому признаку
03:31Эксперт рассказал, как Япония вела бактериологическую войну на границе СССР
03:16В России испытали робота, способного преодолеть 100 километров
03:13Водителям указали на важные изменения по штрафам с 1 сентября
03:09Отставные генералы США потребовали увольнения руководства Пентагона
Лента новостейМолния