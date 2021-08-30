https://ria.ru/20210830/zhurnalist-1747893058.html
Умер журналист Всеволод Овчинников
Умер журналист Всеволод Овчинников - РИА Новости, 30.08.2021
Умер журналист Всеволод Овчинников
Умер журналист-международник Всеволод Овчинников, ему было 94 года.. Об этом Российской Газете сообщили родственники усопшего. РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T20:04
2021-08-30T20:04
2021-08-30T20:20
происшествия
общество
япония
китай
англия
россия
всеволод овчинников
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/16161/37/161613708_0:240:3000:1928_1920x0_80_0_0_72c372a0527c62f22c58b623eed0b792.jpg
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Умер журналист-международник Всеволод Овчинников, ему было 94 года.. Об этом Российской Газете сообщили родственники усопшего.Причина смерти не уточняется.Овчинников проработал почти сорок лет в газете "Правда". Он был корреспондентом в Китае, Японии, Англии, а также ведущим программы "Международная панорама".Как участник Великой Отечественной войны имеет медали "За боевые заслуги" и "За победу над Германией". В 2010 году Овчинников получил орден "За заслуги перед Отечеством" четвертой степени, а в 2020 ему присудили звание "Заслуженного журналиста Российской Федерации".
япония
китай
англия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/16161/37/161613708_55:0:2946:2168_1920x0_80_0_0_af2699bea71e11ca1655ebd2eb0cc036.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, общество, япония, китай, англия, россия, всеволод овчинников
20:04 30.08.2021 (обновлено: 20:20 30.08.2021)
Умер журналист Всеволод Овчинников
Советский журналист-международник Всеволод Овчинников умер на 95-ом году жизни