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Умер журналист Всеволод Овчинников

Умер журналист Всеволод Овчинников - РИА Новости, 30.08.2021

Умер журналист Всеволод Овчинников

Умер журналист-международник Всеволод Овчинников, ему было 94 года.. Об этом Российской Газете сообщили родственники усопшего. РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T20:04

2021-08-30T20:04

2021-08-30T20:20

происшествия

общество

япония

китай

англия

россия

всеволод овчинников

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Умер журналист-международник Всеволод Овчинников, ему было 94 года.. Об этом Российской Газете сообщили родственники усопшего.Причина смерти не уточняется.Овчинников проработал почти сорок лет в газете "Правда". Он был корреспондентом в Китае, Японии, Англии, а также ведущим программы "Международная панорама".Как участник Великой Отечественной войны имеет медали "За боевые заслуги" и "За победу над Германией". В 2010 году Овчинников получил орден "За заслуги перед Отечеством" четвертой степени, а в 2020 ему присудили звание "Заслуженного журналиста Российской Федерации".

япония

китай

англия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, общество, япония, китай, англия, россия, всеволод овчинников